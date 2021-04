Spisatelj i znanstvenik u skandalu zbog transfobnih objava

Američko humanističko udruženje (AHA) povuklo je nagradu za humanista godine koja je prije 25 godina dodijeljena Richardu Dawkinsu, zbog njegovih kontroverznih objava na Tweeteru, prenosi The Guardian. Naime, znanstvenik i spisatelj potaknuo je ranije ovog mjeseca na svome Twitter profilu raspravu na temu transrodnih osoba koja je protumačena kao omalovažavanje marginaliziranih skupina.

- U 2015. godini Rachel Dolezal je bila osramoćena zbog identifikacije kao Crnkinja. Neki se muškarci odluče identificirati kao žene, a neke se žene odluče identificirati kao muškarci. Bit ćete osramoćeni ako odbijate prihvatiti da su oni ono kako se sami identificiraju. Raspravite - napisao je Dawkins.

Rachel Dolezal je aktivistica poznata po statusu samoproglašene crnkinje iako je rođena s bijelom kožom i roditelji su joj bijelci. Time je znanstvenik, smatra AHA, poručio da je svaka osoba onog spola kako se rodi te da se ne može samostalno identificirati kao muškarac ili žena, a sve pod krinkom istraživačkog pitanja. Stoga su jučer povukli nagradu za humanista godine koja mu je dodijeljena 1996. godine, unatoč novom tweetu kojim je znanstvenik napomenuo da je čitava situacija krivo protumačena. Iz AHA su izjavili da Dawkins već duže vrijeme pokazuje stajališta kojima ponižava marginalizirane skupine, a to je pristup potpuno suprotan humanističkim vrijednostima.

In 2015, Rachel Dolezal, a white chapter president of NAACP, was vilified for identifying as Black. Some men choose to identify as women, and some women choose to identify as men. You will be vilified if you deny that they literally are what they identify as.



Discuss.