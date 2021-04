Pogled iza scene: Što treba za kvalitetan nastup i kako je biti glazbenik u doba korone?

Nakon svestrane Lane Klingor Mihić u petoj epizodi Raiffeisen Future Boost serijala voditelj Ivan Šarić ugostit će Nikšu Bratoša. Čovjek je to zbog kojeg uživamo u mnogim domaćim hitovima, a uvest će nas u život glazbenika iza scene i reći nam nešto više o izazovima tog posla, posebice u doba aktualne pandemije. Govorit će o financijskoj pismenosti glazbenika, no reći će nam i koliko se to ljudi uopće bavi glazbom u Hrvatskoj. Sve tajne zanata i pripreme za kvalitetan nastup donosi nam ovaj višestruko nagrađivani producent.

Foto: Boris Ščitar/PIXSELL Ivan Šarić

Prošle su godine gosti serijala bili poznati ekonomisti, a u novoj proljetnoj sezoni se o financijama educiramo kroz razgovore sa stručnjacima iz raznih sfera poslovanja. Neki od najistaknutijih pojedinaca hrvatskog biznisa otkrit će nam koliko su važne financijske odluke koje donosimo kroz život te demonstrirati vlastito poznavanje financijske pismenosti u formi zabavnog kviza.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Šarićev peti gost Nika Bratoš iza sebe ima više od 200 albuma na kojima je radio. Predsjednik je Hrvatske glazbene unije, a sudjelovao je i u realizaciji brojnih televizijskih emisija, ali i stvarao glazbu za naše najmlađe kroz crtiće. Kroz bogatu karijeru surađivao je s gotovo svim imenima Hrvatske glazbene scene i zaslužan je za brojne poznate hitove uz koje svakodnevno uživamo. Njegove nagrade teško je napamet nabrojati. Dobitnik je brojnih Porina za svoja glazbena ostvarenja. Kao muzički producent potpisuje prvi hrvatski DVD, Gibonnijev Milenijum koncert te nakon toga i mnogo drugih DVD izdanja. Jedan od poznatijih uradaka svakako je i poznata pjesma Hrvatskog Band Aida Moja domovina koju je Bratoš priredio. Zbog svojih postignuća i ostvarenja pravi je gost za razgovor o poduzetništvu i financijskoj pismenosti.

Kako se doista snalaze glazbenici u tijeku pandemije, što o trenutnoj situaciji na estradi misli, kakva je budućnost glazbene scene te koliko umjetnicima uopće ostane od nastupa samo su neka od pitanja o kojima će voditelj Ivan Šarić razgovarati s Nikšom Bratošem.

Ne propustite pogledati novu epizodu Raiffeisen Future Boost serijala na Večernji TV-u u srijedu 21. travnja u 12 sati na vecernji.hr, Youtube kanalu Večernjeg lista i Facebook stranicama Večernjeg lista. Ako ste propustili prijašnje epizode, također ih možete pronaći na istim kanalima.

Sadržaj nastao u suradnji s Raiffeisen mirovinskim fondovima.