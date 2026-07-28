More, ritam i glazba: uz koga provodite ljetne večeri?

Pula: glazba zbog koje se mijenja plan odmora

To se posebno vidi u Puli. Moby i Kraftwerk otvorili su niz velikih večeri u Areni koje s publikom povezuje Eventim, a slijede Sting, Nick Cave and The Bad Seeds, Severina, Lorde, Tom Odell i Judas Priest. Raspon izvođača dovoljno je širok da gotovo svatko može pronaći svoju večer, dok sama Arena svakom nastupu daje nešto što se ne može prenijeti u klasičnu koncertnu dvoranu. Koncert u Puli rijetko ostane samo koncert. Tu su grad, more, večernja šetnja i osjećaj da poznatu glazbu slušamo na mjestu koje cijeloj večeri daje poseban karakter. Sting će nekome biti dovoljan razlog za produženi vikend u Istri. Za Nicka Cavea put se planira unaprijed, dok će publika Lorde ili Toma Odella koncert lako povezati s nekoliko dana odmora i druženja.

Šibenik: veliki nastupi, blizina kakvu rijetko gdje imate

Šibenik donosi nešto drukčiji ritam. Tvrđava sv. Mihovila dovoljno je velika za jaka domaća i međunarodna imena, a ipak zadržava osjećaj blizine između pozornice i publike. Ovoga ljeta ondje se izmjenjuju Skunk Anansie, Thievery Corporation, Chet Faker, Silente, Echoes of Prince i Nina Badrić. Svaka od tih večeri ima svoj zvuk, ali kulisa ostaje jednako važan dio doživljaja. Pogled na grad, zalazak sunca i šetnja starim ulicama nakon posljednje pjesme prirodno se nastavljaju na sam koncert.

Kvarner, Split, Zadar i Dubrovnik: isti žar, druga kulisa

Pula i Šibenik snažno oblikuju koncertnu sliku ovog ljeta, ali jednako živ ritam nastavlja se i duž ostatka obale. Riječka scena i opatijske ljetne pozornice spajaju urbani ritam s elegancijom obale, uz program Tragom Olivera i nastupe Urbana & 4, Kathy Kelly & Band te Bajage i Instruktora. U Dubrovniku posebnu ljetnu kulisu pruža Park Orsula, gdje publiku očekuju S.A.R.S. & Reper iz Sobe, program Zoran pjeva Arsena i Toy Tonics Mediterranea. Split i Zadar također na svoj način povezuju veliku glazbu s morem i gradskim ambijentom, pa koncert lako postaje razlog zbog kojeg baš tu destinaciju biramo za sljedeći izlazak.

Ni Zagreb ne miruje tijekom ljeta

Dok se najveći dio ljetne glazbene pažnje seli prema obali, Zagreb zadržava svoj ritam. Primjerice, uz bogat gradsko-ljetni program kraj kolovoza donosi THE FESTIVAL na Zagrebačkom velesajmu, pa koncertni plan ne mora završiti povratkom s mora. Za domaću publiku i turiste koji dio ljeta provode u glavnom gradu, Zagreb tako ostaje još jedna stanica na ljetnoj glazbenoj ruti. Na kraju rijetko biramo samo koncert. Biramo glazbu koju želimo čuti, grad u koji nam se ide i ljude s kojima želimo provesti večer. Kad se sve to poklopi, ulaznica postaje dio cijelog ljetnog plana.

Eventimov mini vodič za koncert na +30