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KONCERTNO LJETO

More, ritam i glazba: uz koga provodite ljetne večeri?

VL
Autor
Promo
28.07.2026.
u 15:43
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U jeku ljetne špice obala živi u punom ritmu. Dan počinje na plaži, a završava pod zvijezdama, uz velika domaća i svjetska glazbena imena koja se ovih tjedana izmjenjuju na najljepšim pozornicama uz more. Koncert tako lako postane dio godišnjeg odmora, povod za produženi vikend ili razlog da se u nekom gradu ostane večer dulje. Ne bira se samo što ćemo slušati. Gleda se i tko ide s nama, koliko je mjesto udaljeno i može li se cijela večer pretvoriti u mali ljetni izlet.

Pula: glazba zbog koje se mijenja plan odmora

To se posebno vidi u Puli. Moby i Kraftwerk otvorili su niz velikih večeri u Areni koje s publikom povezuje Eventim, a slijede Sting, Nick Cave and The Bad Seeds, Severina, Lorde, Tom Odell i Judas Priest. Raspon izvođača dovoljno je širok da gotovo svatko može pronaći svoju večer, dok sama Arena svakom nastupu daje nešto što se ne može prenijeti u klasičnu koncertnu dvoranu. Koncert u Puli rijetko ostane samo koncert. Tu su grad, more, večernja šetnja i osjećaj da poznatu glazbu slušamo na mjestu koje cijeloj večeri daje poseban karakter. Sting će nekome biti dovoljan razlog za produženi vikend u Istri. Za Nicka Cavea put se planira unaprijed, dok će publika Lorde ili Toma Odella koncert lako povezati s nekoliko dana odmora i druženja.

Šibenik: veliki nastupi, blizina kakvu rijetko gdje imate

Šibenik donosi nešto drukčiji ritam. Tvrđava sv. Mihovila dovoljno je velika za jaka domaća i međunarodna imena, a ipak zadržava osjećaj blizine između pozornice i publike. Ovoga ljeta ondje se izmjenjuju Skunk Anansie, Thievery Corporation, Chet Faker, Silente, Echoes of Prince i Nina Badrić. Svaka od tih večeri ima svoj zvuk, ali kulisa ostaje jednako važan dio doživljaja. Pogled na grad, zalazak sunca i šetnja starim ulicama nakon posljednje pjesme prirodno se nastavljaju na sam koncert.

Kvarner, Split, Zadar i Dubrovnik: isti žar, druga kulisa

Pula i Šibenik snažno oblikuju koncertnu sliku ovog ljeta, ali jednako živ ritam nastavlja se i duž ostatka obale. Riječka scena i opatijske ljetne pozornice spajaju urbani ritam s elegancijom obale, uz program Tragom Olivera i nastupe Urbana & 4, Kathy Kelly & Band te Bajage i Instruktora. U Dubrovniku posebnu ljetnu kulisu pruža Park Orsula, gdje publiku očekuju S.A.R.S. & Reper iz Sobe, program Zoran pjeva Arsena i Toy Tonics Mediterranea. Split i Zadar također na svoj način povezuju veliku glazbu s morem i gradskim ambijentom, pa koncert lako postaje razlog zbog kojeg baš tu destinaciju biramo za sljedeći izlazak.

Ni Zagreb ne miruje tijekom ljeta

Dok se najveći dio ljetne glazbene pažnje seli prema obali, Zagreb zadržava svoj ritam. Primjerice, uz bogat gradsko-ljetni program kraj kolovoza donosi THE FESTIVAL na Zagrebačkom velesajmu, pa koncertni plan ne mora završiti povratkom s mora. Za domaću publiku i turiste koji dio ljeta provode u glavnom gradu, Zagreb tako ostaje još jedna stanica na ljetnoj glazbenoj ruti. Na kraju rijetko biramo samo koncert. Biramo glazbu koju želimo čuti, grad u koji nam se ide i ljude s kojima želimo provesti večer. Kad se sve to poklopi, ulaznica postaje dio cijelog ljetnog plana.

Eventimov mini vodič za koncert na +30

  1. Voda prije svega
    Hidrataciju nemojte ostaviti za početak koncerta. Prije dolaska provjerite smijete li unijeti vlastitu bocu ili je vodu moguće kupiti na lokaciji.
  2. Lagano i udobno
    Birajte prozračnu odjeću, udobnu obuću i što manje stvari. Nekoliko sati stajanja i kretanja kroz gužvu bit će puno lakši.
  3. Zaštita od sunca i predvečer
    Veći koncerti često počinju pred zalazak sunca, ali ulazak i čekanje mogu potrajati dok je sunce još jako. Zaštitni faktor nanesite prije dolaska, a dobro će doći i sunčane naočale ili lagano pokrivalo za glavu.
  4. Napravite predah kad zatreba
    Ako osjetite umor, vrtoglavicu ili slabost, maknite se iz gužve i pronađite malo zraka ili hlada. Nekoliko minuta odmora može napraviti veliku razliku.
  5. Povratak planirajte unaprijed
    Provjerite ulaz, prijevoz i put do smještaja prije početka koncerta. Tako nakon zadnje pjesme ostaje samo dobar završetak večeri.

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