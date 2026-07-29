U Arenu je sletio svemirski brod, tvrdi basovi tresli su kamene kulise! Oni su i dalje jedinstven fenomen!

Osam godina prošlo je od prvog nastupa elektro-pionirskog benda Kraftwerk u pulskoj Areni, kada su retro-futurističkim 3D spektaklom otvorili festival Dimensions.

U solidno popunjeni rimski amfiteatar ovog su puta sletili u sklopu aktualne turneje MultiMedia, u kojoj se osvrću na više od pola stoljeća svoje po mnogočemu impresivne karijere.

Njemački pioniri elektroničke glazbe, koje su 1970. u Düsseldorfu osnovali Ralf Hütter i Florian Schneider, danas su institucija popularne kulture. Njihov utjecaj proteže se od synth-popa, techna i electra do hip-hopa, a bez Kraftwerka teško je zamisliti razvoj suvremene elektroničke glazbe. Bend je 2021. primljen u Rock & Roll Hall of Fame, a njihova fascinacija robotikom, računalima i komunikacijskim tehnologijama danas djeluje gotovo proročanski.

Koncert je otvoren skladbama „Numbers“, „Computer World“ i „Computer World 2“, odnosno materijalom s albuma „Computer World“ iz 1981. godine, jednog od ključnih djela elektroničke glazbe. Iz tog vremena datiraju i jednostavne animacije kojima su nas Kraftwerkovci uveli kroz više od pedeset godina svojeg neumornog rada. Dok su se na ekranu nizali brojevi i računalni kodovi, Arena je polako tonula u karakteristični Kraftwerkov svijet preciznih ritmova i minimalističke estetike. Uslijedila je „Spacelab“, uz animaciju slijetanja svemirskog broda u pulsku Arenu, na opće oduševljenje domaće publike.

Posebno moćan bio je prijelaz u „Ätherwellen“ („Airwaves“), skladbu s albuma „Radio-Activity“. Pulsirajući ritam nalik otkucajima srca postupno se razmazao u svemirske zvukove i rastopio u techno puls sljedećih pjesama, koje i pedeset godina kasnije zvuče fascinantno suvremeno.

Publika je prvi put ozbiljnije eksplodirala na „The Man-Machine“: tvrdi basovi doslovce su zatresli kamene tribine Arene, dok su crno-crveni vizuali, sa svojom totalitarnom estetikom, djelovali gotovo laibachovski. U vremenu kada umjetna inteligencija sve više ulazi u svakodnevicu, poruka tog albuma iz 1978. godine djeluje aktualnije nego ikada: u vremenu umjetne inteligencije, vjerojatno smo se svi bar jednom zapitali gdje završava čovjek, a gdje počinje stroj.

Nakon „Electric Caféa“ uslijedio je možda i najslabiji dio večeri. Povijesn o važna skladba „Autobahn“ iz 1974. godine, koja je Kraftwerk probila na međunarodnu scenu i pokazala da elektronička glazba može funkcionirati kao pop-format, u pulskoj Areni započela je meditativno, ali se brzo pretopila u dosadu tijekom koje su ljudi krenuli razgovarati i prčkati po mobitelima. Za najveće fanove, hipnotička vožnja njemačkom autocestom možda ima svoj šarm, no u gotovo desetominutnoj verziji osjetio se značajan pad energije.

Tempo se vratio s „Computer Love“, jednom od najljepših i najemotivnijih pjesama iz Kraftwerkova kataloga. Danas zvuči gotovo nevjerojatno da je pjesma o usamljenosti i traženju ljubavi preko računala nastala 1981. godine, desetljećima prije aplikacija za upoznavanje i drugih novotarija u kojima krijemo svoju ranjivost.

I taman kada smo se utopili u njenoj digitalnoj matrici, uslijedio potpuni zaokret u estetici. Crno-bijele videosnimke modela i ljepotica označile su dolazak „Das Modella“, vjerojatno najvećeg komercijalnog hita benda. Pjesma koja je početkom osamdesetih osvojila vrhove top-lista i dalje funkcionira besprijekorno, a publika ju je prepoznala i glasnim odobravanjem pozdravila već tijekom prvih taktova. Nakon nje, „Neon Lights“ pretvorila je Arenu u svjetlosnu misu. Dok su se fluorescentni natpisi i boje prelijevali preko kamenih zidova amfiteatra, cijeli je prostor postao dio pažljivo pripremljene i Areni prilagođene multimedijalne instalacije. Bila je to jedna od vizualno najljepših točaka večeri.

Poseban trenutak dogodio se prije „Radioactivity“. Bilo je to i prvi (te gotovo jedini put) da su se članovi benda obratili publici, podsjetivši kako je pjesma prvi put izvedena uživo u Tokiju 1981. godine te da od tada održavaju poseban odnos s njenim japanskim autorom. U međuvremenu je skladba doživjela brojne tekstualne izmjene. Izvorno inspirirana fascinacijom nuklearnom energijom, nakon katastrofa u Hirošimi, Nagasakiju i kasnije Fukushimi postala je otvoreno upozorenje na opasnosti nuklearne tehnologije.

„Tour de France“, uz arhivske snimke biciklističkih utrka, ponovno je podigla tempo. Kraftwerkova fascinacija biciklizmom traje desetljećima, a Ralf Hütter poznat je kao strastveni rekreativni biciklist. Iako je riječ o jednom od novijih dijelova repertoara, skladba i dalje izvrsno drži ritam.

Slijedio je hipnotički trio „Trans-Europe Express“, „Metal on Metal“ i „Abzug“, jedan od vrhunaca večeri tijekom kojega su se brojni posjetitelji ustali sa svojih stolica i prepustili njihanju u preciznom Kraftwerkovom ritmu. Zvuk vlaka koji juri europskim tračnicama pretvorio je Arenu u pulsirajuću mrežu ritma i pokreta. Na „Taschenrechneru“ publika je dodatno živnula, dok je „Vitamin“ bio još jedna nešto mirnija dionica programa. No Kraftwerk su brzo vratili energiju „Planet of Visions“, svojevrsnim modernim nastavkom pjesme „Expo 2000“, koja je rasplesala i one najmirnije gledatelje.

Završnica je bila izvedena bez predaha. „Boing Boom Tschak“, „Techno Pop“ i „Musique Non Stop“ stopili su se u neprekidni ritmički tok. Dok su jedan po jedan član benda napuštali pozornicu, publika je već znala što slijedi. Kraftwerk već godinama koristi isti efektni završetak: glazbenici polako nestaju sa scene, a posljednji ostaje Hütter koji kratko izgovara: „Good night. Auf Wiedersehen.“

No kraj nije bio kraj. Nakon njemački preciznih dva sata izvedbe uslijedio je povratak na pozornicu i bis sa desetminutnim „Die Roboter“. U trenutku kada su se pojavili prepoznatljivi robotski glasovi i ritmovi, cijela Arena ustala je na noge. Bila je to kulminacija večeri i konačna potvrda da je Kraftwerk, unatoč desetljećima karijere, i dalje jedinstven koncertni fenomen na kojem su u pultkoj Areni uživali i oni koji su došli iz znatiželje, bez ozbiljnijeg poznavanja opusa benda. A oni koli su očekivali nostalgično prisjećanje prošlosti, dobili su neočekivani podsjetnik koliko je budućnost koju su zamišljali sedamdesetih godina postala naša sadašnjost.