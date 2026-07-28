Bacio je vlasulju na orguljaša, bio u zatvoru, a od fagotista se branio bodežom: Burni život glazbenog genija

Johann Sebastian Bach, čije je ime sinonim za uzvišenu ljepotu barokne glazbe, u popularnoj je mašti zapamćen kao pobožan i smiren obiteljski čovjek, no istina je znatno kompleksnija i turbulentnija.

Ugledni dirigent Sir John Eliot Gardiner tvrdi da su biografi namjerno "uljepšavali" njegov život, stvorivši lažnu sliku "uzora čestitosti" jer nisu mogli pomiriti njegovu genijalnost s teškom naravi. Tragovi Bachove buntovne prirode sežu u djetinjstvo; škole koje je pohađao bile su poprišta nasilja i maltretiranja; arhivski spisi opisuju učenike kao "divlje i nasilne", a sam Bach bio je izložen sadističkom učitelju koji je na kraju otpušten kao "kuga škole". Takvo okruženje, vjeruje Gardiner, moralo je ostaviti "trajne ožiljke" i oblikovati prkosnog mladića koji će kasnije postati glazbeni div.

Nepoštovanje autoriteta definiralo je njegovu karijeru. Kao mladić, dobio je dopust od četiri tjedna kako bi pješice otišao na 450 kilometara dug put do Lübecka čuti orguljaša Dietricha Buxtehudea. Oduševljen onim što je čuo, samovoljno je ostao četiri mjeseca, izazvavši bijes poslodavaca. Najdrastičniji primjer njegove tvrdoglavosti dogodio se 1717. u Weimaru. Kada je pokušao dati otkaz kako bi prešao na bolje plaćeni posao, njegov poslodavac, vojvoda Wilhelm Ernst, toliko se razbjesnio da ga je dao uhititi, a Bach je proveo gotovo mjesec dana u zatvoru zbog "previše tvrdoglavog navaljivanja" na svoj otkaz. Ovaj incident zorno prikazuje čovjeka koji se nije bio spreman pokoriti autoritetu, čak ni po cijenu vlastite slobode, a navodno je to vrijeme iskoristio za skladanje dijelova "Dobro ugođenog klavira".

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Bachov temperament bio je eksplozivan. U Arnstadtu se žestoko posvađao s jednim fagotistom, a uvrijeđeni glazbenik ga je nekoliko dana kasnije napao na ulici, na što je Bach bez oklijevanja izvukao bodež kako bi se obranio. Jedva su ih razdvojili. Anegdota kaže i da je u naletu bijesa tijekom probe bacio svoju vlasulju na orguljaša koji je pogriješio. Njegova reputacija bila je toliko zastrašujuća da je slavni francuski klavijaturist Louis Marchand navodno pobjegao iz Dresdena noć prije zakazanog glazbenog natjecanja s Bachom, nakon što je potajno čuo kako Bach vježba. Očito se nije želio suočiti s olujom koja je bila Bachova glazbena i osobna snaga.

Mnogi stručnjaci danas vjeruju da je upravo ta životna turbulencija - od gubitka roditelja u djetinjstvu, preko smrti prve supruge i čak dvanaestero od njegovih dvadesetero djece - pronašla svoj izraz u njegovoj glazbi. Njegova djela, prepuna složenih kontrapunkta i dramatičnih harmonija, nisu samo tehnički briljantna, već i duboko emocionalna. Njegovi suvremenici često nisu razumjeli tu složenost. Skladatelj Johann Adolphe Scheibe kritizirao je njegov stil kao "bombastičan" i "zbrkan", žaleći se da je njegova glazba "zamračena viškom umjetnosti". Glazbeni stručnjak Laurence Dreyfus otišao je toliko daleko da ga je nazvao "subverzivnim Bachom", tvrdeći da je njegova glazba namjerno rušila tadašnje konvencije, što je bio umjetnički odraz njegove buntovne prirode.

Privatni život bio mu je jednako intenzivan kao i glazbeni. S dvije supruge, Marijom Barbarom i Annom Magdalenom, imao je ukupno dvadesetero djece.

Nažalost, kraj života bio mu je tragičan. Vid mu je slabio, a u pokušaju da ga spasi, podvrgnuo se operacijama kod Johna Taylora, putujućeg engleskog šarlatana koji je oslijepio i Händela. Operacije su bile neuspješne i vjerojatno su ubrzale njegovu smrt. Preminuo je 28. srpnja 1750. godine, gotovo slijep, od posljedica moždanog udara. Njegov je sprovod bio skroman, a grob mu je desetljećima bio zaboravljen. Trebalo je proći gotovo cijelo stoljeće da Felix Mendelssohn "uskrsne" njegovu glazbu i da svijet napokon prepozna prkosnog buntovnika iz Leipziga kao jednog od najvećih genija u povijesti.