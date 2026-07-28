Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MEĐUGORJE
#DINAMO
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
obljetnica smrti Johanna Sebastiana Bacha

Bacio je vlasulju na orguljaša, bio u zatvoru, a od fagotista se branio bodežom: Burni život glazbenog genija

Johann Sebastian Bach
Wikimedia
VL
Autor
vecernji.hr
28.07.2026.
u 15:53
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Dok se Johanna Sebastiana Bacha danas slavi kao jednog od najvećih skladatelja svih vremena, njegov je život bio sve samo ne miran i svet. Iza fasade pobožnog crkvenog glazbenika skrivao se prkosni buntovnik, sklon tučnjavama, svađama i kršenju pravila

Johann Sebastian Bach, čije je ime sinonim za uzvišenu ljepotu barokne glazbe, u popularnoj je mašti zapamćen kao pobožan i smiren obiteljski čovjek, no istina je znatno kompleksnija i turbulentnija.

Ugledni dirigent Sir John Eliot Gardiner tvrdi da su biografi namjerno "uljepšavali" njegov život, stvorivši lažnu sliku "uzora čestitosti" jer nisu mogli pomiriti njegovu genijalnost s teškom naravi. Tragovi Bachove buntovne prirode sežu u djetinjstvo; škole koje je pohađao bile su poprišta nasilja i maltretiranja; arhivski spisi opisuju učenike kao "divlje i nasilne", a sam Bach bio je izložen sadističkom učitelju koji je na kraju otpušten kao "kuga škole". Takvo okruženje, vjeruje Gardiner, moralo je ostaviti "trajne ožiljke" i oblikovati prkosnog mladića koji će kasnije postati glazbeni div.

Nepoštovanje autoriteta definiralo je njegovu karijeru. Kao mladić, dobio je dopust od četiri tjedna kako bi pješice otišao na 450 kilometara dug put do Lübecka čuti orguljaša Dietricha Buxtehudea. Oduševljen onim što je čuo, samovoljno je ostao četiri mjeseca, izazvavši bijes poslodavaca. Najdrastičniji primjer njegove tvrdoglavosti dogodio se 1717. u Weimaru. Kada je pokušao dati otkaz kako bi prešao na bolje plaćeni posao, njegov poslodavac, vojvoda Wilhelm Ernst, toliko se razbjesnio da ga je dao uhititi, a Bach je proveo gotovo mjesec dana u zatvoru zbog "previše tvrdoglavog navaljivanja" na svoj otkaz. Ovaj incident zorno prikazuje čovjeka koji se nije bio spreman pokoriti autoritetu, čak ni po cijenu vlastite slobode, a navodno je to vrijeme iskoristio za skladanje dijelova "Dobro ugođenog klavira".

Johann Sebastian Bach
Foto: Wikimedia

Bachov temperament bio je eksplozivan. U Arnstadtu se žestoko posvađao s jednim fagotistom, a uvrijeđeni glazbenik ga je nekoliko dana kasnije napao na ulici, na što je Bach bez oklijevanja izvukao bodež kako bi se obranio. Jedva su ih razdvojili. Anegdota kaže i da je u naletu bijesa tijekom probe bacio svoju vlasulju na orguljaša koji je pogriješio. Njegova reputacija bila je toliko zastrašujuća da je slavni francuski klavijaturist Louis Marchand navodno pobjegao iz Dresdena noć prije zakazanog glazbenog natjecanja s Bachom, nakon što je potajno čuo kako Bach vježba. Očito se nije želio suočiti s olujom koja je bila Bachova glazbena i osobna snaga.

Mnogi stručnjaci danas vjeruju da je upravo ta životna turbulencija - od gubitka roditelja u djetinjstvu, preko smrti prve supruge i čak dvanaestero od njegovih dvadesetero djece - pronašla svoj izraz u njegovoj glazbi. Njegova djela, prepuna složenih kontrapunkta i dramatičnih harmonija, nisu samo tehnički briljantna, već i duboko emocionalna. Njegovi suvremenici često nisu razumjeli tu složenost. Skladatelj Johann Adolphe Scheibe kritizirao je njegov stil kao "bombastičan" i "zbrkan", žaleći se da je njegova glazba "zamračena viškom umjetnosti". Glazbeni stručnjak Laurence Dreyfus otišao je toliko daleko da ga je nazvao "subverzivnim Bachom", tvrdeći da je njegova glazba namjerno rušila tadašnje konvencije, što je bio umjetnički odraz njegove buntovne prirode.

Privatni život bio mu je jednako intenzivan kao i glazbeni. S dvije supruge, Marijom Barbarom i Annom Magdalenom, imao je ukupno dvadesetero djece.

Nažalost, kraj života bio mu je tragičan. Vid mu je slabio, a u pokušaju da ga spasi, podvrgnuo se operacijama kod Johna Taylora, putujućeg engleskog šarlatana koji je oslijepio i Händela. Operacije su bile neuspješne i vjerojatno su ubrzale njegovu smrt. Preminuo je 28. srpnja 1750. godine, gotovo slijep, od posljedica moždanog udara. Njegov je sprovod bio skroman, a grob mu je desetljećima bio zaboravljen. Trebalo je proći gotovo cijelo stoljeće da Felix Mendelssohn "uskrsne" njegovu glazbu i da svijet napokon prepozna prkosnog buntovnika iz Leipziga kao jednog od najvećih genija u povijesti.

*uz korištenje AI-ja

Ključne riječi
kultura uhićenje zatvor obljetnica smrti klavir skladatelj Johann Sebastian Bach

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

KONCERTNO LJETO

More, ritam i glazba: uz koga provodite ljetne večeri?

U jeku ljetne špice obala živi u punom ritmu. Dan počinje na plaži, a završava pod zvijezdama, uz velika domaća i svjetska glazbena imena koja se ovih tjedana izmjenjuju na najljepšim pozornicama uz more. Koncert tako lako postane dio godišnjeg odmora, povod za produženi vikend ili razlog da se u nekom gradu ostane večer dulje. Ne bira se samo što ćemo slušati. Gleda se i tko ide s nama, koliko je mjesto udaljeno i može li se cijela večer pretvoriti u mali ljetni izlet.

Jerry Ricks Blues Festival

Jerry Ricks Blues Festival 2026. otvoren u Opatiji uz blues spektakl, rasplesanu publiku i sjajnu atmosferu

Opatija - Jerry Ricks Blues Festival 2026., najveći blues festival u Hrvatskoj i regiji, otvoren je u srijedu navečer na Maloj ljetnoj pozornici u Opatiji, gdje su brojni posjetitelji uživali u vrhunskom glazbenom programu i atmosferi koja je obilježila početak petodnevne manifestacije. Već prve večeri bilo je jasno kako će ovogodišnje izdanje festivala nastaviti tradiciju okupljanja najboljih blues glazbenika i vjerne publike iz Hrvatske i inozemstva.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!