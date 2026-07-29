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KRAJEM KOLOVOZA

Povratak Hoomstocka! Na važnom festivalu u Zagorju nastupaju Let 3, Kojoti...

Let 3 nastupao u Zagrebu povodom Dana antifašističke borbe
Marko Prpic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
29.07.2026.
u 12:22
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Povratak Hoomstocka predstavlja svojevrsni novi početak festivala koji je tijekom gotovo dva desetljeća stekao vjernu publiku daleko izvan granica Zagorja. Iako se održava u malom mjestu, godinama je uspijevao privlačiti posjetitelje iz svih krajeva Hrvatske, ali i iz Slovenije te drugih susjednih država

Četiri godine nakon posljednjeg izdanja, jedan od najprepoznatljivijih rock festivala Hrvatskog zagorja ponovno otvara svoja vrata. Hoomstock se ovog ljeta vraća u Hum na Sutli, malo pogranično mjesto uz slovensku granicu koje je tijekom godina izraslo u nezaobilaznu destinaciju za ljubitelje rocka, punka i alternativne glazbe. Nakon pauze koja je mnoge natjerala da se zapitaju hoće li se festival uopće vratiti, organizatori su potvrdili da se Hoomstock ponovno održava i da će njegova pozornica ponovno okupiti neka od najpoznatijih imena domaće scene.

Povratničko izdanje zakazano je za subotu, 22. kolovoza, a festivalska atmosfera ponovno će ispuniti prostor igrališta Osnovne škole Viktora Kovačića. Upravo će ondje publiku tijekom cijelog dana i večeri čekati kombinacija etabliranih izvođača i mlađih bendova koji posljednjih godina privlače sve veću pozornost. Program predvode Let 3, jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih rock sastava, zatim Kawasaki 3P i Kojoti, dok će nastupiti i Šarena pojava, Idu Hobiti te P!zdoper.

Povratak Hoomstocka predstavlja svojevrsni novi početak festivala koji je tijekom gotovo dva desetljeća stekao vjernu publiku daleko izvan granica Zagorja. Iako se održava u malom mjestu, godinama je uspijevao privlačiti posjetitelje iz svih krajeva Hrvatske, ali i iz Slovenije te drugih susjednih država. Upravo je zbog takve atmosfere stekao reputaciju festivala na kojem se ne dolazi samo zbog glazbe, nego i zbog zajedništva, opuštene atmosfere i osjećaja da se nalaziš na događaju koji je nastao iz entuzijazma lokalne zajednice.

Malo tko danas pamti da je cijela priča započela 2006. godine u potpuno drukčijim uvjetima. Prvi Hoomstock nije se održao na otvorenom, nego u kinodvorani u Humu na Sutli jer tada nije postojala druga lokacija koja bi mogla ugostiti koncertni program. Organizacija je bila daleko zahtjevnija nego što se na prvi pogled činilo. Članovi organizacijskog tima danima su uklanjali stotine stolica koje su bile pričvršćene za pod kako bi prostor uopće mogli pretvoriti u koncertnu dvoranu. Bio je to posao koji je zahtijevao mnogo fizičkog rada, ali upravo je taj entuzijazam postavio temelje festivala koji će kasnije prerasti lokalne okvire.

Već nakon nekoliko izdanja postalo je jasno da zatvoreni prostor više ne može zadovoljiti interes publike. Festival je rastao iz godine u godinu, a broj posjetitelja neprestano se povećavao. Preseljenje na otvorenu lokaciju pokazalo se logičnim korakom jer je omogućilo veći kapacitet, bogatiji program i razvoj događaja koji je postupno postao jedno od zaštitnih glazbenih obilježja Hrvatskog zagorja.

Kroz godine su se na Hoomstockovoj pozornici izmijenila brojna velika imena domaće i regionalne scene. Publika je ondje imala priliku slušati TBF, Gorana Baru i Majke, Hladno pivo, Pips, Chips & Videoclips, Psihomodo Pop, Urbana & 4, Edu Maajku, Vojka V, Elemental, Repetitor, Darka Rundeka i Ekipu, Brkove, Krankšvester, M.O.R.T., Porto Morto, Svemirka, Liku Kolorado, Sassju i mnoge druge izvođače koji su obilježili različite generacije rock, hip-hop i alternativne glazbe.

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Ovogodišnje izdanje nosi dodatnu simboliku. Osim što označava povratak festivala nakon višegodišnje stanke, obilježit će i dva desetljeća rada Humske udruge mladih, organizacije koja od samog početka stoji iza Hoomstocka. Upravo zahvaljujući njezinim volonterima i dugogodišnjem radu festival je izrastao iz lokalne ideje u manifestaciju koja je tijekom godina postala važan dio ljetnog festivalskog kalendara u Hrvatskoj.

'Dvadeset godina nakon prvog izdanja posebno nas veseli što se Hoomstock ponovno vraća. Festival je nastao zahvaljujući entuzijazmu mladih iz Huma na Sutli, a cilj nam je i dalje ostati mjesto okupljanja ljubitelja dobre glazbe te pružiti priliku i publici i izvođačima da zajedno stvaraju nezaboravne uspomene', poručili su organizatori.

Ulaznice se mogu nabaviti putem interneta u sustavu Core Event. Iznos pojedinačne ulaznice je 20 eura, a s opcijom "Okupi ekipu" moguće je nabaviti tri ulaznice po cijeni od 48 eura.

Ključne riječi
Humska udruga mladih Kojoti Let 3 Ulaznice festival Hum na Sutli Hoomstock

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