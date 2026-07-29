Francuski DJ Kavinsky, koji je svirao na OI u Parizu, pronađen mrtav tri dana uoči 51. rođendana

Francuska i svjetska glazbena scena ostale su u šoku nakon vijesti o preranoj smrti Vincenta Belorgeyja, poznatijeg pod umjetničkim imenom Kavinsky. Njegovo beživotno tijelo pronađeno je u večernjim satima 28. srpnja u njegovu stanu u pariškom 18. arondismanu, samo tri dana prije nego što je trebao proslaviti 51. rođendan.

Ured pariškog javnog tužitelja potvrdio je da je pokrenuta istraga kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, no prvi izvještaji s mjesta događaja ne ukazuju na sumnjive okolnosti. Vijest je prvi objavio dnevnik Le Parisien, a ubrzo su je potvrdile i policijske službe, ostavljajući obožavatelje i kolege u nevjerici. Ministrica kulture Catherine Pégard izjavila je kako je Francuska izgubila jedan od svojih najoriginalnijih glasova, čija će glazba nastaviti odjekivati preko generacija i granica, odajući tako počast umjetniku čiji je utjecaj bio nemjerljiv.

Njegova smrt došla je u trenutku obnovljene globalne popularnosti, potaknute spektakularnim nastupom na zatvaranju Olimpijskih igara u Parizu 11. kolovoza 2024. godine. Na stadionu Stade de France, Kavinsky je zajedno s kultnim francuskim bendom Phoenix i belgijskom pjevačicom Angèle izveo svoj bezvremenski hit "Nightcall". Taj je nastup izazvao pravu lavinu na internetu, oborivši rekorde na aplikaciji Shazam kao najpretraživanija pjesma u jednom danu i najtraženija minuta u povijesti servisa. Bio je to vrhunac povratka na veliku scenu za umjetnika koji je godinama bio sinonim za retro-futuristički zvuk. Potaknut nevjerojatnim uspjehom, ubrzo je objavio i novu studijsku verziju pjesme s Phoenixom i Angèle, koja je dosegla treće mjesto na francuskoj ljestvici singlova i zacementirala njegov status kultne figure.

Svjetsku slavu Kavinsky je stekao 2011. godine, kada je redatelj Nicolas Winding Refn odabrao upravo "Nightcall" za uvodnu špicu svog neo-noir filma "Vožnja" (Drive). Pjesma, koju je koproducirao Guy-Manuel de Homem-Christo iz Daft Punka, sa svojim hipnotičkim synth dionicama i melankoličnim vokalom postala je globalni fenomen i soundtrack cijele jedne generacije. Belorgey je kasnije izjavio kako je film bio "najbolji spot koji je mogao zamisliti" te je odbio snimiti poseban video, kao i ponudu da njegova glazba bude dio franšize "Brzi i žestoki".

Njegov zvuk, duboko ukorijenjen u estetici filmske glazbe i videoigara iz 1980-ih, stvorio je prepoznatljiv stil koji je nadahnuo brojne glazbenike unutar synthwave žanra. Njegov debitantski album OutRun iz 2013., nazvan po klasičnoj SEGA arkadnoj igri, bio je konceptualno djelo koje je pratilo priču njegovog alter ega: vozača koji 1986. pogiba u svom Ferrariju Testarossi i vraća se kao zombi kako bi stvarao elektroničku glazbu.

Prije glazbene karijere, Vincent Belorgey bavio se glumom, često surađujući s prijateljem, redateljem i glazbenikom Quentinom Dupieuxom (Mr. Oizo), koji mu je i dao prvi Macintosh s glazbenim softverom. Nakon uspjeha s albumom OutRun, povukao se sa scene na gotovo sedam godina, da bi se 2022. vratio s albumom Reborn, koji je snimio u legendarnom pariškom studiju Motorbass. Njegov odlazak ostavlja prazninu na sceni koju je svojim jedinstvenim audiovizualnim identitetom i beskompromisnim pristupom zauvijek promijenio.