U obnovljenu Galeriju Meštrović stiže Laibach, dok će na Peristilu nastupiti zvijezde milanske Scale

Slovenski glazbeni sastav Laibach nastupit će na Vibrez festivalu 2026 krajem kolovoza u Galeriji Meštrović, prostoru čija arhitektura i ambijent dodatno oblikuju doživljaj njihova nastupa, najavio je organizator.

Njihov nastup je 29. kolovoza, a kako navode u Hrvatskom domu, od samih početaka Laibach djeluje na sjecištu glazbe, vizualne umjetnosti i performansa. Nastupi Laibacha nisu klasični koncerti, već snažni audiovizualni događaji u kojima se zvuk, slika i koncept stapaju u jedinstveno iskustvo.

"Kroz prepoznatljiv vizualni i glazbeni jezik, Laibach već desetljećima propituje društvene i kulturne obrasce. Njihova estetika koristi reference na povijesne i ideološke sustave ne kako bi ih afirmirala, već kako bi ih postavila u novi kontekst i otvorila prostor za interpretaciju. U središtu njihova rada je ideja i izvedba, a ne pojedinac, čime su oblikovali jedan od najupečatljivijih umjetničkih rukopisa suvremene scene", navode organizatori festivala.

Kažu da na glazbenoj razini njihov stil spaja industrial u kombinaciji s orkestralnim i pop elementima, stvarajući prepoznatljiv i snažan zvuk. Upravo kroz takav pristup Laibach je stekao međunarodnu prepoznatljivost i status jednog od najutjecajnijih glazbenih sastava iz ovog dijela Europe. Njihov dolazak u Split zaokružuje program Vibrez festivala koji ove godine okuplja niz istaknutih međunarodnih izvođača.

Uz Laibach, u Galeriji Meštrović od 26. do 30. kolovoza nastupaju Mogwai, Mariza, Mario Biondi i Morcheeba, dok Peristil od 7. do 9. rujna donosi koncerte Fazıla Saya, Anouara Brahema te umjetnika iz La Scala di Milano, među kojima su sopranistica Maria Grazia Schiavo i bas-bariton Mirco Ruggieri.

Kroz spoj vrhunskih izvođača i jedinstvenih ambijenata, Vibrez festival gradi iskustvo koje nadilazi standardni koncertni format i potvrđuje Split kao relevantnu destinaciju suvremene glazbene scene.



