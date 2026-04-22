Vibrez festival 2026

U obnovljenu Galeriju Meštrović stiže Laibach, dok će na Peristilu nastupiti zvijezde milanske Scale

Zagreb: Koncert grupe Laibach u klubu Boogaloo
Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
22.04.2026.
u 13:37

Uz Laibach, u Galeriji Meštrović od 26. do 30. kolovoza nastupaju Mogwai, Mariza, Mario Biondi i Morcheeba, dok Peristil od 7. do 9. rujna donosi koncerte Fazıla Saya, Anouara Brahema te umjetnika iz La Scala di Milano, među kojima su sopranistica Maria Grazia Schiavo i bas-bariton Mirco Ruggieri

Slovenski glazbeni sastav Laibach nastupit će na Vibrez festivalu 2026 krajem kolovoza u Galeriji Meštrović, prostoru čija arhitektura i ambijent dodatno oblikuju doživljaj njihova nastupa, najavio je organizator.

Njihov nastup je 29. kolovoza, a kako navode u Hrvatskom domu, od samih početaka Laibach djeluje na sjecištu glazbe, vizualne umjetnosti i performansa. Nastupi Laibacha nisu klasični koncerti, već snažni audiovizualni događaji u kojima se zvuk, slika i koncept stapaju u jedinstveno iskustvo.

"Kroz prepoznatljiv vizualni i glazbeni jezik, Laibach već desetljećima propituje društvene i kulturne obrasce. Njihova estetika koristi reference na povijesne i ideološke sustave ne kako bi ih afirmirala, već kako bi ih postavila u novi kontekst i otvorila prostor za interpretaciju. U središtu njihova rada je ideja i izvedba, a ne pojedinac, čime su oblikovali jedan od najupečatljivijih umjetničkih rukopisa suvremene scene", navode organizatori festivala.

Kažu da na glazbenoj razini njihov stil spaja industrial u kombinaciji s orkestralnim i pop elementima, stvarajući prepoznatljiv i snažan zvuk. Upravo kroz takav pristup Laibach je stekao međunarodnu prepoznatljivost i status jednog od najutjecajnijih glazbenih sastava iz ovog dijela Europe. Njihov dolazak u Split zaokružuje program Vibrez festivala koji ove godine okuplja niz istaknutih međunarodnih izvođača. 

Uz Laibach, u Galeriji Meštrović od 26. do 30. kolovoza nastupaju Mogwai, Mariza, Mario Biondi i Morcheeba, dok Peristil od 7. do 9. rujna donosi koncerte Fazıla Saya, Anouara Brahema te umjetnika iz La Scala di Milano, među kojima su sopranistica Maria Grazia Schiavo i bas-bariton Mirco Ruggieri.

Kroz spoj vrhunskih izvođača i jedinstvenih ambijenata, Vibrez festival gradi iskustvo koje nadilazi standardni koncertni format i potvrđuje Split kao relevantnu destinaciju suvremene glazbene scene.

Ulaznice su dostupne putem službenih prodajnih kanala festivala.

Ključne riječi
kultura mogwai Peristil obnova Galerija Meštrović Vibrez festival milanska scala koncert glazba laibach

