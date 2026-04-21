Ovakvu čestitku nije očekivala: Slavni violinist iznenadio novopečenu mladu, ganuo ju do suza

Svjetski poznati violinist, skladatelj i dirigent Guy Braunstein ponovno udružuje snage sa Zagrebačkim solistima. Na večerašnjem koncertu u Lisinskom, na kojem će im se pridružiti i solistica i skladateljica Gili Schwarzman, Braunstein potpisuje umjetničko vodstvo, dok je u veljači održao samostalni koncert, također u Lisinskom.

Tijekom svog trenutnog boravka u Hrvatskoj ovaj najmlađi koncertni majstor u povijesti Berlinske filharmonije i stalni gostujući suradnik Zagrebačkih solista odlučio je razveseliti djelatnicu hotela u kojem voli boraviti kada je u Zagrebu.

Naime, djelatnica hotela nedavno se udala, a violinist Guy Braunstein čestitao joj je onako kako najbolje zna - glazbom, što je novopečenu mladu dirnulo do suza.

"Uvijek ostajem ono što jesam. Samo glazba određuje moje značenje", kaže violinist, dirigent i skladatelj Guy Braunstein, umjetnik koji publiku osvaja virtuoznošću, ali i stalnom željom za pomicanjem granica. Rođen u Tel Avivu, školovan kod vrhunskih pedagoga u Izraelu i New Yorku, 2000. postao je najmlađi koncertni majstor u povijesti Berlinske filharmonije, gdje je više od desetljeća oblikovao zvuk jednog od najvažnijih orkestara na svijetu.

Danas nastupa diljem svijeta kao solist i dirigent te surađuje s vodećim orkestrima i glazbenicima, jednako uvjerljiv u velikom repertoaru kao i u komornoj glazbi. Posebno se ističe kao autor i aranžer: u duhu velikih virtuoznih tradicija reinterpretira klasična djela, ali i popularnu glazbu – od opernih arija do Beatlesa – dajući im novi, osobni pečat. Upravo ta kombinacija tehničke briljantnosti i kreativne slobode čini ga jednim od najupečatljivijih glazbenika svoje generacije.