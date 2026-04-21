Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 124
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
guy Braunstein

Ovakvu čestitku nije očekivala: Slavni violinist iznenadio novopečenu mladu, ganuo ju do suza

Zagreb: Guy Braunstein susreo se s učenicima Glazbenog učilišta Elly Bašić
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
21.04.2026.
u 13:10

Guy Braunstein rođen je u Tel Avivu, školovao se kod vrhunskih pedagoga u Izraelu i New Yorku, a 2000. postao je najmlađi koncertni majstor u povijesti Berlinske filharmonije, gdje je više od desetljeća oblikovao zvuk jednog od najvažnijih orkestara na svijetu

Svjetski poznati violinist, skladatelj i dirigent Guy Braunstein ponovno udružuje snage sa Zagrebačkim solistima. Na večerašnjem koncertu u Lisinskom, na kojem će im se pridružiti i solistica i skladateljica Gili Schwarzman, Braunstein potpisuje umjetničko vodstvo, dok je u veljači održao samostalni koncert, također u Lisinskom. 

Tijekom svog trenutnog boravka u Hrvatskoj ovaj najmlađi koncertni majstor u povijesti Berlinske filharmonije i stalni gostujući suradnik Zagrebačkih solista odlučio je razveseliti djelatnicu hotela u kojem voli boraviti kada je u Zagrebu.

Naime, djelatnica hotela nedavno se udala, a violinist Guy Braunstein čestitao joj je onako kako najbolje zna - glazbom, što je novopečenu mladu dirnulo do suza.  

"Uvijek ostajem ono što jesam. Samo glazba određuje moje značenje", kaže violinist, dirigent i skladatelj Guy Braunstein, umjetnik koji publiku osvaja virtuoznošću, ali i stalnom željom za pomicanjem granica. Rođen u Tel Avivu, školovan kod vrhunskih pedagoga u Izraelu i New Yorku, 2000. postao je najmlađi koncertni majstor u povijesti Berlinske filharmonije, gdje je više od desetljeća oblikovao zvuk jednog od najvažnijih orkestara na svijetu.

Danas nastupa diljem svijeta kao solist i dirigent te surađuje s vodećim orkestrima i glazbenicima, jednako uvjerljiv u velikom repertoaru kao i u komornoj glazbi. Posebno se ističe kao autor i aranžer: u duhu velikih virtuoznih tradicija reinterpretira klasična djela, ali i popularnu glazbu – od opernih arija do Beatlesa – dajući im novi, osobni pečat. Upravo ta kombinacija tehničke briljantnosti i kreativne slobode čini ga jednim od najupečatljivijih glazbenika svoje generacije.

Ključne riječi
kultura udaja iznenađenje koncertna dvorana Vatroslav Lisinski koncert Zagrebački solisti violinist guy braunstein

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Zagreb: Koncert Lado by Večernji list u KD Vatroslav Lisinski
Od 'Ladarki' do 'Podravskih svata': Ansambl LADO i još jedna spektakularna večer u Lisinskom

Koncert je započeo jednom od najreprezentativnijih plesnih točaka Ansambla koja je, kako nam je otkrila umjetnička direktorica Zrinka Posavec, kroz godine postala i svojevrsna Ladova himna. Riječ je, naravno, o “Ladarkama” Zvonimira Ljevakovića i skladatelja Emila Cossetta, nakon kojih su uslijedile i brojne druge, također već poznate glazbene točke Ansambla, dok je koncert zatvorila kultna plesna točka bivšeg ravnatelja i umjetničkog direktora dr. sc. Ivana Ivančana "Podravski svati"

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!