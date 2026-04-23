Pola stoljeća 'Ramonesa': Album snimljen za 6400 dolara i sedam dana pokrenuo je punk revoluciju

Prije točno 50 godina, glazbeni svijet pogodio je zvučni udar. Bio je to album "Ramones", 14 pjesama sabijenih u svega 29 minuta buke, brzine i melodije koja je prkosila svemu što se tada smatralo rock and rollom.

U eri progresivnog rocka, dugih solaža i stadionskih spektakala, Ramonesi su ponudili brutalnu jednostavnost. Njihov prvijenac snimljen je u samo sedam dana za nevjerojatnih 6400 dolara, u studiju Plaza Sound smještenom iznad blještavila Radio City Music Halla u New Yorku. Taj kontrast između mjesta snimanja i sirovosti glazbe savršeno opisuje bend: bili su antiteza glamura, ulični dečki s gitarama koji su željeli zvučati kao "Bay City Rollers na steroidima". Njihova formula bila je jednostavna, ali razorna - tri akorda, tempo koji oduzima dah i prepoznatljivi "buzzsaw" zvuk gitare Johnnyja Ramonea.

Iako su se na pozornici predstavljali kao disfunkcionalna, ali ujedinjena braća, istina je bila znatno kompliciranija. Odnosi unutar benda bili su obilježeni stalnim sukobima. Na jednoj strani bio je pjevač Joey Ramone, osjećajni romantik koji se borio s opsesivno-kompulzivnim poremećajem, a na drugoj gitarist Johnny Ramone, desničarski nastrojen tiranin koji je bend vodio željeznom disciplinom. Njihov tihi rat eskalirao je kada je Johnny preoteo Joeyju djevojku Lindu, s kojom se kasnije i oženio. Od tog trenutka, njih dvojica gotovo da i nisu razgovarali, iako su dijelili pozornicu još 16 godina. Basist Dee Dee Ramone, glavni autor pjesama, cijeli se život borio s ovisnošću o heroinu, dok je bubnjar Tommy Ramone, idejni začetnik benda, napustio grupu 1978. iscrpljen turnejama i tenzijama unutar benda.

Tekstovi pjesama bili su jednako provokativni kao i njihov zvuk. Pjevali su o snifanju ljepila, nasilju, muškoj prostituciji i nacizmu, često s mračnim humorom koji je bio njihov zaštitni znak. Pjesma "53rd & 3rd" autobiografska je priča Dee Deeja o prostituiranju na Manhattanu, dok je "Today Your Love, Tomorrow the World" izazvala toliku kontroverzu da je izdavačka kuća Sire Records zahtijevala promjenu stihova prije objave albuma. Njihov cilj nije bio širiti ideologiju, već šokirati i provocirati hipijevsku kulturu i samodopadni mainstream.

Ikonična naslovnica albuma "Ramones", koja prikazuje članove benda naslonjene na zid od cigle, postala je jedan od najprepoznatljivijih vizuala u povijesti rocka. Fotografkinja Roberta Bayley snimila ju je za časopis Punk, a izdavač ju je otkupio za samo 125 dolara. Ta crno-bijela fotografija, koja je danas na 22. mjestu Rolling Stoneove liste 100 najboljih naslovnica svih vremena, savršeno je uhvatila esenciju benda - izgledali su kao ulična banda, opasni i otuđeni. Ironično, prvotna ideja bila je imitirati naslovnicu albuma "Meet The Beatles!", no rezultati su bili toliko loši da se od toga odustalo.

Komercijalni uspjeh albuma bio je ravan katastrofi. Dosegao je tek 111. mjesto na Billboardovoj ljestvici, a u prvoj godini prodan je u svega 6000 primjeraka. Jedan kritičar opisao ga je kao "zvuk 10.000 zahodskih školjki koje se istovremeno ispiru", dok ga je mladi Morrissey u recenziji nazvao smećem. No, utjecaj koji je ploča imala bio je nesrazmjeran prodajnim brojkama. U Velikoj Britaniji, gdje su Ramonesi odsvirali nekoliko ključnih koncerata u srpnju 1976., album je postao sveto pismo za nadolazeću punk scenu. Članovi bendova Sex Pistols, The Clash i The Damned bili su na tim koncertima i, prema vlastitim riječima, odmah su shvatili kojim putem trebaju ići. Joe Strummer iz The Clasha kasnije je izjavio: "Nakon što smo čuli Ramonese, svi engleski bendovi su preko noći utrostručili brzinu."

Tek 38 godina nakon objavljivanja, u travnju 2014., album "Ramones" napokon je dosegao zlatnu nakladu u SAD-u. Do tada, sva četiri originalna člana benda već su bila mrtva. Nisu se obogatili, nisu osvojili top liste, ali su stvorili nešto puno vrjednije. Svojim prvim albumom pokrenuli su revoluciju, dali su glas generaciji otuđenih klinaca i dokazali da za stvaranje besmrtne glazbe nisu potrebni ni virtuoznost ni veliki budžet - samo tri akorda, srce i stav.