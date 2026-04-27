Na konferenciji za medije najavljen bogat program 8. festivala „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ“

„Ovo je godina jubileja u našem gradu, jučer smo proslavili 135. godišnjicu vukovarske gimnazije, a obilježavamo i 795 godina otkako je Vukovar proglašen slobodnim kraljevskim gradom. Ove nadolazeće dane proslavit ćemo upravo onako kako to građani grada Vukovara, ali i svi posjetitelji, očekuju i zaslužuju. Pozivam sve naše sugrađane, sve žitelje naše županije, ali i šire, da posjete Vukovar, da se lijepo zabavimo i da dostojanstveno proslavimo Dan grada Vukovara i obljetnicu 795 godina spominjanja Vukovara kao slobodnog kraljevskog grada“, istaknuo je gradonačelnik Grada Vukovara Marijan Pavliček na konferenciji za medije te je posebno najavio detalje bogatog programa ovogodišnjeg izdanja festivala „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ“. Kako je istaknuto na konferenciji za medije, svečano otvorenje osmog Festivala nematerijalne kulturne baštine, turističkih manifestacija, atrakcija i destinacija održat će se 1. svibnja na Trgu Republike Hrvatske s početkom u 16 sati, uz program „Dobro došli u Vukovar“, prigodni glazbeno – plesni program vukovarskih izvođača u kojem sudjeluju Eltzovi panduri, Vukovarski golubići, Glazbena škola Vukovar, Plesni klub Mambo te vokalistice Mateja Ištuk, Marta Mičić i Ana Ajduković. Nakon svečanog otvorenja, program na glavnoj pozornici nastavit će se plesnim programom „Vukovar pleše“, uz predstavljanje Mažoretkinja Grada Vukovara koje su ove godine domaćin 1. Susreta mažoretkinja u Vukovaru u kojem će sudjelovati mažoretkinje iz Rijeke, Karlovca, Bjelovara, Gline, Sinja i otoka Krka. Prvi festivalski dan nastavit će se uz veliki koncert „Vjeruj u ljubav“ posvećen Zdenku Runjiću, a uz bezvremenske pjesme ovog autorskog velikana izvodit će finalisti prve i druge sezone showa The Voice Kids Hrvatska.

U subotu, 2. svibnja, Festival će biti u znaku velikog koncerta domoljubnih pjesama „Glasovi sjećanja“ koji će se održati povodom obilježavanja 35. godišnjice tragične pogibije 12 redarstvenika iz Borova Sela, a najljepše domoljubne pjesme izvodit će finalisti prve i druge sezone emisije The Voice Kids Hrvatska.

Kako je najavljeno na konferenciji za medije i ove će godine Vukovarci i gosti grada Vukovara moći uživati u večernjim koncertnima poznatih hrvatskih zvijezda – tijekom prvog dana Festivala, u petak, 1. svibnja na Trgu Republike Hrvatske, s početkom u 21,30 sati, svoj će koncert održati majstori fešte Trio Gušt, a u nedjelju, 3. svibnja, na istoj lokaciji, s početkom u 20,30 Danijela Martinović.

Trećeg dana Festivala, u nedjelju 3. svibnja, na sam Dan Grada Vukovara Festival će predstaviti hrvatske bisere uvrštene na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine uz raskošan kulturno-umjetnički program BAŠTINA.HR u kojem će sudjelovati KUD-ovi i vokalni ansambli iz raznih dijelova Hrvatske, a posebna pažnja bi će posvećena predstavljanju tradicijskih običaja Hrvata iz Vojvodine i Bosanske Posavine.

Uz to, najmlađe posjetitelje Festivala u nedjelju očekuje i poseban dječji program – tradicionalni mimohod djece vukovarskih vrtića uz pozdrav proljeću „Cvjetni korzo“ i „Jesmo mali al’ smo važni“, festivalski program dječjih vrtića Vukovara.

U sklopu ovogodišnjeg Festivala na Vukovarskom korzu održat će se Eko-etno sajam s brojnim izlagačima iz raznih dijelova Hrvatske, a posebne atrakcija Festivala za cijelu obitelj bit će i utrka Kremenko autićima, uz promociju Mammothfesta iz Mohova, gostovanje Festivala igračaka iz Ivanić-Grada i po prvi put gostovanje Božićnog sela iz Velike Gorice koje će u svibnju u Vukovar donijeti dašak božićnog ugođaja.

Uz omiljeni plesni program za sve generacije „Vukovar pleše“, ovogodišnji festival uključuje i program „Heroji ulice“ u kojem će sudjelovati razni ulični i cirkuski zabavljači, klaunovi i performeri. Uz kazališne programe i predstave za djecu i odrasle koji će ove godine gostovati u Vukovaru, zanimljivo je naglasiti i da na Festival po prvi put stižu gosti iz Ukrajine, a radi se o uličnom kazališnom programu „Boje cirkusa“, skupine Vuala iz Lavova u Ukrajini.

„Festival već osam godina okuplja nositelje i čuvare nematerijalne kulturne baštine iz Hrvatske i inozemstva. Cilj je na jednom mjestu predstaviti bogatstvo tradicije i identiteta, ali i povezati ljude kroz ideju zajedništva“, podsjetila je na kraju konferencije za medije direktorica Turističke zajednice grada Vukovara Marina Sekulić.

Ovogodišnji festival „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ” odvija se u suorganizaciji Grada Vukovara i TZ grada Vukovara, uz Hrvatsku kuću Materina priča kao ovogodišnjeg nositelja kreativnog koncepta festivalskog programa. Festival financijski podupire Grad Vukovar, Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije i Vukovarsko-srijemska županija.

Svi sadržaji i programi Festivala su u potpunosti besplatni za sve posjetitelje, a kompletan program Festivala dostupan je na festivalskoj web stranici: https://svizajedno.eu/#!/program