Ovo se ne događa često: Jazz-izdanje 'Grad se beli' zasjelo na vrhu popisa najprodavanijih albuma kod nas

Ne događa se često da jazz-izdanje zasjedne na vrhu popisa najprodavanijih albuma kod nas, a upravo to sredinom travnja postigao je album "Grad se beli" postave Stefson's Blue Equinox.

Govorimo o postavi iskusnog trombonista Hrvoja Štefanića koji je na svom prvom autorskom projektu u ansamblu okupio reprezentativnu postavu kolega: Zvonimir Bajević (truba, flugelhorn), Vojkan Jocić (tenor saksofon), Davor Doležal (gitara), Nikola Šantek (klavir), Zvonimir Šestak (kontrabas) i Antun Profeta (bubnjevi).

Sa šest tema na vinilnom izdanju, od kojih su četiri Štefanićeve autorske skladbe s pridodanom tradicionalnom "Grad se beli" i obradom "Doxy" Sonnyja Rollinsa, Stefson's Blue Equinox ima vinil s idealnih dvadesetak minuta glazbe na svakoj strani. No naravno da će ga većina publike slušati na streaming servisima, mada ovaj LP čak i u vizualnom odjeljku poštuje precizne estetske parametre koji se naslućuju već od samog ovitka, napravljenog u prepoznatljivom stilu klasičnih jazz-izdanja, pa je grehota propustiti vinil koji usput nudi i dinamičniji, humaniji zvuk.

Prednost izdanja na streaming platformama, s drukčijim, "ispremiješanim" rasporedom pjesama, leži u činjenici da nudi i dodatnu, sedmominutnu obradu "Naime" Johna Coltranea. Upravo ta tema s albuma "Giant Steps" iz 1959. našla se nedavno i na Coltraneovu Record Store Day box setu "France 1965: The Complete Concerts". Razlika u interpretaciji te skladbe u tih šest godina, iako ne toliko drastična, može se do određene mjere usporediti s načinom na koji Stefson's Blue Equinox mijenja tradicijsku temu "Grad se beli", dok klasičniji, swingerski pristup skladbi "Nightbird's Dream" ili "Everytime Brings Something" vodi prema tradicionalnijem zvuku. Upravo tradicija kao izvorište jedan je od recepta Štefanićeva sastava, a lokalna sazvučja i jazz-nadogradnja u rukama iskusnih glazbenika autoritativno su spojene.