Slavni roman “Carrie” supruga Stephena Kinga izvukla je iz smeća

”Kralj Mida” naslov je poglavlja koje obrađuje osamdesete 20. stoljeća u životu Stephena Kinga. Bio bi to dobar naslov i njegove biografije, jer nemoguće je pronaći pisca koji je, poput njega, doslovno sve što je svojim perom dotaknuo, pretvorio u zlato. Taj je slavni književnik, najpoznatiji po hororima, jučer proslavio 75. rođendan. Ne znamo što je dobio od svojih najbližih, ali njegovim pasioniranim čitateljima na dar stiže ilustrirana monografija “Stephen King – Svemir najčitanijeg pisca današnjice”. Tu monografiju u nas izdaje Lumen, čime je stao uz bok 35 nakladnika iz cijelog svijeta, a knjiga će, već dostupna u prednarudžbama, izići pri kraju listopada.

Riječ je o prvoj cjelovitoj i kronološkoj monografiji o Kingovu životu i djelu, a pokriva razdoblje od početaka pedesetih do danas, no obožavatelje njegova rada zasigurno će posebno zainteresirati više od 400 fotografija, među kojima se, uz fotografije iz obiteljskog albuma, posebno izdvajaju naslovnice prvih izdanja svih njegovih slavnih romana.

A kako je izgledao njegov književni početak, najbolje opisuje priča o nastavku njegova prvijenca, slavnog romana “Carrie”. King na početku 70-ih radi kao profesor i piše. Financijski položaj mu je takav da s obitelji živi u prikolici. Kako bi sastavio kraj s krajem, piše kratke priče, uglavnom za muške časopise, postaje ovisan o alkoholu... Usporedo radi na nekoliko romana, a jedan od njih je priča o mladoj djevojci sa psihičkim moćima, no taj rukopis baca u smeće. Supruga Tabitha izvukla je taj rukopis iz smeća i potaknula Kinga da ga završi. Naslovljavajući priču “Carrie”, King 1974. roman šalje izdavaču, i za njega dobiva 2500 dolara, mali iznos i u to vrijeme. No, vrijednost romana uskoro biva prepoznata i autorska prava prodana su za 400 tisuća dolara. I time počinje priča o književniku nevjerojatne popularnosti, čija djela dobro poznaju čak i oni koji ih ne čitaju, po hit-filmovima nastalim prema njima.

Foto: Lumen

Autor monografije Bev Vincent, ujedno i Kingov prijatelj, kaže da je ona namijenjena njegovim najvećim obožavateljima, ali i onima koji Kinga i njegovo djelo tek upoznaju.