Novinar Gabriel Garcia Marquez: Njegova prva ljubav bilo je novinarstvo, koje ga je dovelo do literature

Novinarstvo je profesija koja najviše nalikuje na boks, s tom prednošću da uvijek pobjeđuje pisaći stroj i s tom manom da nije dopušteno baciti ručnik u ring.Tako je o svom dugogodišnjem pozivu pisao veliki kolumbijski pisac, nobelovac Gabriel Garcia Marquez. Jer autor popularnih romana “Sto godina samoće” i “Pukovniku nema tko da piše” te zbirke pripovijedaka “Ljubav u doba kolere” bio je i novinar. Ili, prije svega novinar.



Novinarstvo je bilo njegova prva ljubav. Ono ga je na neki način i dovelo do literature. Uostalom, prvi novac zaradio je kao novinar i često je isticao da je novinarstvo najbolji posao na svijetu. Nije se stidio priznati da je u osnovi novinar, ali i da su njegove knjige – knjige novinara, iako se to možda i ne vidi uvijek na prvi pogled.Stoga ne čudi da je zagrebački VBZ, koji već godinama postojano objavljuje Marquezova sabrana djela, nedavno objavio i nobelovčeve tekstove objavljene u novinama i časopisima od 1950. do 1984. godine.