Slavni pisac snimio pornić, a sada ga želi zabraniti

– Pun je energije, lud je u krevetu! U njegovim knjigama, likovi koji izgledaju kao on su ružni i ne mogu naći ženu, ali u stvarnom životu Houellebecq je zavodnik. Uopće nisam to očekivao. Mislio sam da će svršiti za tri minute, ali trajalo je satima – riječi su kojima je nizozemski redatelj Stefan Ruitenbeek opisao rad na svom najnovijem filmu sa slavnim francuskim piscem Michelom Houellebecqom koji je zvijezda Ruitenbeekova najnovijeg umjetničko-pornografskog uratka.

Međutim, nakon što je na internetu objavljen trailer, izgleda da se Houellebecq predomislio u vezi svoje uloge, pa tako sada pravnim putem traži zabranu filma.

Nizozemski umjetnički kolektiv KIRAC (Keeping It Real Art Critics), čiji je Ruitenbeek suosnivač, poznat je po provokativnim filmovima koje objavljuju u obliku web-serije. A prema najavama, epizoda pod rednim brojem 27 koja je najavljena za ožujak, trebala bi prikazivati Michela Houellebecqa u avanturama s nizozemskim prostitutkama. Kako stoji u traileru, Houellebecq je Ruitenbeeka kontaktirao, ispričavši mu tužnu priču o tome kako su on i njegova treća supruga Qianyum Lysis Li planirali medeni mjesec u Maroku, no morali su ga otkazati jer se Houellebecq bojao odmazde islamskih ekstremista čiji je bijes navukao kontroverznim izjavama o islamu. Lysis je navodno uložila velik trud u dogovaranje seksualnih susreta s marokanskim prostitutkama, a sada je – sve propalo. Ruitenbeek mu je na to kazao da poznaje niz djevojaka u Amsterdamu koje bi sigurno iz znatiželje spavale sa slavnim piscem te da će mu dogovoriti susrete i platiti hotel, ako pristane da se sve to snimi. Na objavljenim snimkama tako se vidi polugoli Houellebecq u društvu tetovirane djevojke s kojom izmjenjuje nježnosti u krevetu.

U intervjuu koji je redatelj dao Viceu, istaknuo je i da nije riječ o čistoj pornografiji, već umjetničkoj meditaciji o životu, depresiji i slavi.

– Kao autor, on je postao besmrtan zahvaljujući svojim knjigama i njegov rad ostat će nam za vječnost. No danas je Michel Houellebecq također i ostarjelo tijelo koje će ubrzo umrijeti. Pa iako se njegovu tijelu bliži kraj, ono žudi za seksom, dodirom, orgazmima i srećom. Možete biti najslavniji pisac u povijesti, ali na kraju vam ostaje samo to malo tijelo, komad mesa – objasnio je Ruitenbeek te kazao da su mu supružnici Houellebecq pristupili s idejom snimanja filma nakon što su vidjeli njegov prethodni uradak "Honeypot".

No, kako navode francuski mediji, Houellebecqovi su zgroženi "lažnim izjavama u traileru za koje smatraju da napadaju njihovo dostojanstvo i kleveću ih" te su preko odvjetnika poručili kako su poduzeli pravne korake ne bi li zaustavili objavu filma, a zahtijevaju i uklanjanje trailera s interneta.