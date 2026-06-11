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izdanje frakture

Stigao je 'Vrtlar i smrt': Bookerovac Georgi Gospodinov predstavlja svoj najosobniji roman dosad

Fraktura
VL
Autor
vecernji.hr
11.06.2026.
u 13:36

U izdanju Frakture upravo je objavljen najnoviji roman poznatog bugarskog pisca Georgija Gospodinova "Vrtlar i smrt", u kojem ispisuje dostojanstvenu i životnu posvetu svom pokojnom ocu

„Moj otac bio je vrtlar. Sada je vrt.“

Georgi Gospodinov, trenutno najvažniji i najprevođeniji bugarski pisac te dobitnik prestižne nagrade International Booker, u Hrvatskoj je odavno stekao brojnu i vjernu čitateljsku publiku. Njegov novi roman, Vrtlar i smrt, u izdanju nakladničke kuće Fraktura i prijevodu Ksenije Banović, donosi tiho, moćno poniranje u teme prolaznosti, sjećanja i prostora koje ostavljamo iza sebe.

Njegove prethodne uspješnice Fizika tuge i Vremensko utočište istraživale su temu pamćenja ljepotom izraza koja je brojne čitatelje nagnala na istraživanje vlastitih uspomena. Gospodinov u novom romanu nastavlja istu potragu za očuvanjem sjećanja, ali umjesto fiktivnih likova i zapleta, knjiga Vrtlar i smrt donosi puno osobniju i izravniju priču. Ona se u potpunosti temelji na autorovoj obiteljskoj povijesti i nedavno proživljenim trenucima, no ta je ogoljena stvarnost opisana poput najfinije fikcije – pretvarajući osobnu tugu u univerzalno čitateljsko iskustvo. Nakon što je izmaštao junake koji su obišli svijet, Gospodinov ispisuje dostojanstvenu i životnu posvetu svome ocu.

Kroz autorov prepoznatljivi rukopis, obilježen kristalnom, dirljivom neposrednošću, upoznajemo njegova oca – skromnog radnika i čovjeka iz nekih jednostavnijih i težih vremena, kojega ni česta društvena previranja nisu mogla odvojiti od zova njegova vrta. Povijest obitelji, koju pratimo u fragmentima i kratkim poglavljima, odvija se na različitim adresama. Međutim, to nije spriječilo oca da prilikom svake selidbe brižno prenese biljke – odbijajući prekinuti njihovu desetljetnu lozu. Takvim upečatljivim slikama autor otvara veliku temu pripovijedanja kao našeg jedinog zaklona pred neumoljivim vremenom.

Književna vrijednost ovog romana leži u njegovoj radikalnoj jednostavnosti, odbijanju patetike te atmosferi nade i svjetla kojom autor nadvladava bol. Gospodinov s iznimnim dostojanstvom progovara o gubicima koji nas određuju, podsjećajući da priče preživljavaju i kad sve drugo utihne.

Vrtlar i smrt je djelo koje umjesto potrage za brzim odgovorima poziva na suosjećanje i duboku refleksiju, potvrđujući Georgija Gospodinova kao klasika našeg doba i pisca koji briljira u svakoj književnoj formi u kojoj se okuša.

Knjiga je dostupna u knjižari Fraktura (Ulica kneza Mislava 17, Zagreb) te na webshopu: fraktura.hr.

Ključne riječi
roman književnost knjige Fraktura Georgi Gospodinov

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