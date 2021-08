Slavni koreograf zaglavio u izolaciji, ali plesači su spremni

Na otvorenoj pozornici na Sustipanu u petak navečer održat će se posljednja premijera 67. Splitskog ljeta, plesni diptih “Mozart a 2 & Don Juan”. Nažalost, premijeri neće nazočiti koreograf baletne dvočinke, poznati francuski umjetnik Thierry Malandain.

– Pripremao sam u Francuskoj još jednu predstavu i kako je tehničaru iz naše ekipe dijagnosticiran koronavirus, moram biti u karanteni. Ovo je prvi put u mojoj dugogodišnjoj karijeri da od početka do kraja ne sudjelujem u procesu kreiranja i izvedbe predstave, no uvjeren sam kako će sve proteći u redu – rekao nam je francuski koreograf zaželjevši sreću plesačima i autorskom timu. Plesni komad “Mozart à 2 & Don Juan” ubraja se u neoklasični balet, a renomirani koreograf prvi put ga je na scenu postavio 2006. godine.

– Unatoč proteku vremena, predstava je i dalje je vrlo aktualna i posvuda omiljena. Glavne riječi koje prožimaju ovaj balet su ljubav i strast. To su dvije osnovne teme kojima se koreograf bavi. Siguran sam da će gledatelji uživati – uvjerava nas Talijan Chiavaro Giuseppe, asistent koreografa koji je protekla dva mjeseca proveo sa splitskim plesačima. Nije zaboravio pripomenuti kako su u ovo vrijeme bremenito pandemijom, kad mnogi uopće ne rade i kad se festivali otkazuju uspjeli napraviti jako dobar i velik posao.

– Budući da sam inzistirao čak i previše, kako na svakom pokretu tako i na sitnicama, posebno zahvaljujem plesačima na strpljenju, disciplini i volji – naglašava talijanski gost.

Nikad ponosniji nije bio Ilir Kerni, ravnatelj Baleta kojem je ovo treća sezona u Splitu.

– Sretan sam kao ravnatelj, ali i kao bivši plesač što imamo koreografiju velikog Thierryja Malandaina. Prvi put u povijesti, u Split će doći ekipa francuske TV ARTE – prvi kanal koja će snimati reportažu o našem novom članu baletnog ansambla, Aubinu Le Marchandu koji se obrazovao na pariškoj akademiji. Kako je riječ o televiziji koja pripada europskoj kulturnoj mreži, reportažom će popratiti karijeru mladog Francuza, od djetinjstva i prvih plesnih koraka do profesionalnog angažmana u HNK Split – najavljuje ravnatelj Kerni.

Francuski plesač itekako je zadovoljan atmosferom u Splitu.

– Školovao sam se u pariškoj Operi i u jednom trenutku prestao plesati. No, poslije nekoliko godina shvatio sam da je ples jedino što me zanima i gdje se nalazim. Pauzirao sam od trinaeste do šesnaeste godine, bilo je naporno “vratiti tijelo” u formu. Ipak, uspio sam i u Parizu igrao u baletu “Pepeljuga”. Plesao sam i u jednom komadu u Bordou i prije pojave COVID-19 trebao otići u Oslo. Došao je poziv iz Splita, prihvatio sam ga i baš sam sretan. Ova koreografija jako je povezana s glazbom, užitak je plesati. Nema velikih skokova ni okreta, sve je u malim gestama – otkrio nam je Aubin Le Marchand.

U novom baletnom izdanju pleše i odnedavno stalna članica splitskog Baleta Ania Bartkowski. Rođena je u Francuskoj, obrazovala se u Belgiji gdje je dobila angažman i otamo došla u Split.

– Pokreti su takvi da će se publika s njima brzo i lako povezati. Pet je dueta, sigurna sam kako će se svatko s nekim uspjeti identificirati – najavila je pred premijeru francuska balerina.