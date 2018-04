Stilske vježbe proslavile 50. rođendan

Tog 19. siječnja 1968. godine nitko u Teatru &TD nije mogao znati da se baš te večeri piše jedna od najsjajnijih stranica povijesti hrvatskog kazališta. U tadašnjem teatarskom trenutku bila je to jedna mala, po svemu drugačija predstava: na sceni dvoje glumca, bez veće scenografije i kostima, ogoljeni do same glumačke biti.

Zgoda iz tramvaja br. 11

Bila je to noć u kojoj su život započele “Stilske vježbe”, predstava koja je večeras svečanom izvedbom u Dramskom kazalištu Gavella proslavila svoj 50. rođendan, uz prigodne pozdravne govore, riječi hvale, prisutnost premijera RH Andreja Plenkovića, zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića te brojnih kulturnih uglednika te tortu i šampanjac.

Na žalost, dvoje od glavnih aktera iz te daleke 1968. godine više nisu s nama, umro je redatelj Tomislav Žiro Radić, kao i glumica Mia Oremović, koja je samo u prvoj godini izvođenja bila dio ove predstave. No, ostao nam je najvažniji glumački tandem Pero Kvrgić i Lela Margitić, koja je u predstavi od 1970. godine, veliki glumci na čijem majstorskom umijeću predstava živi i danas, dvojac koji je upisan i u Guinnessovu knjigu rekorda jer oni čine najdugovječniju predstavu na svijetu koja se izvodi s istom glumačkom postavom.

A što su zapravo “Stilske vježbe” i što ih to drži u životu pola stoljeća?

U kazališnoj terminologiji za neke se predstave često koristi termin “aktualne”, kada se misli npr. na neka od najvećih Shakespeareovih ili Molièreovih djela, koja su nam danas možda i važnija nego što su to bila publici u vremenima kada su prvi put izvedena. No, “Stilske vježba” nadrastaju tu i takvu aktualnost, one su kazališna predstava koja je ne samo bila ispred svog vremena, već je u hrvatskom, ali i europskom, kazalištu i pokrenula i stvorila pravac glumačke posvećenosti. “Stilske vježbe” donose banalnu, usudili bismo se reći, svakodnevnu, zgodu iz tramvaja br. 11, prepričanu na dvadesetak različitih načina, ali tako da svaka verzija priče otkrije karakter onoga tko je priča. Te 1968. godine bilo je to kazališno čudo. Zahvaljujući Peri Kvrgiću i Leli Margitić, ono je to i danas!

Budućnost je na ADU

Ta pohvala glumcima ni na koji način ne umanjuje doprinos koji su predstavi dali autori. Redatelj Tomislav Radić je s prevoditeljem, akademikom Tonkom Maroevićem i adaptirao djelo francuskog književnika Raymonda Queneaua “Exercices de style”, tako da su njih dvojica stvorila bezvremensku platformu na kojoj će se i, kada prođe idućih 50 godina, moći iskušati glumačko umijeće.

Budućnost “Stilskih vježbi” bila je i rođendansko iznenađenje koje je Kazalište Planet Art koje se, trudom svog osnivača i voditelja Marka Torjanca, posljednjih desetak godina brine o “Stilskim vježbama”, priredilo Peri Kvrgiću i Leli Margitić. Nakon što su odigrali predstavu, oni su zajedno s publikom pogledali kratki dokumentarni film o “Stilskim vježbama”, a zatim vidjeli i kako se s ”njihovom” predstavom nose budući glumci, studenti ADU, iz klase docenata Željka Vukmirice i Slavice Knežević.

Bila je to najljepša čestitka za 50. rođendan, uz želju da oni sami ustraju u izvođenju “Stilskih vježbi”, ali i putovanjima Hrvatskom, te tako odgoje još koju novu generaciju kazališnih gledatelja.