Inkluzivna premijera 'Svadbe' Igora Šeregija, najgledanijeg hrvatskog filma svih vremena, održat će se u Kinoteci

Premijerna inkluzivna inačica najgledanijeg hrvatskog filma "Svadba" Igora Šeregija, opremljena titlovima, snimkom prevoditelja na hrvatski znakovni jezik i audiodeskripcijom, održat će se 3. ožujka u Kinoteci i bit će dostupna gluhim, nagluhim, slijepim i slabovidnim osobama.

Suradnjom s programom Film svima, film je u svom formatu inkluziviran te dostupan kako videćim i čujućim osobama tako i skupinama tradicionalno isključenim iz audiovizualne kulture - gluhim i nagluhim te slijepim i slabovidnim osobama, čime film u širem smislu potiče na inkluziju, priopćeno je.

Šeregijev film, nastao u produkciji Eclectice i Viktorija filma, opisan je kao punokrvna balkanska anti-romantična komedija koja humor gradi iz nacionalnih predrasuda i animoziteta. Film se također može pohvaliti i odličnom glumačkom postavom predvođenom Reneom Bitorajcem i Draganom Bjelogrlićem.

"Poznati hrvatski poduzetnik na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom. U ured mu ulazi obitelj s tortom i tamburašima, a u isto vrijeme zove ga kći koja studira u Londonu i uz čestitku mu obznani da je trudna. Otac djeteta je sin srpskog ministra. Vjenčanje koje krenu organizirati neprestano pleše između fešte za pamćenje i međunarodnog incidenta", kratki je opis filma.

Ovo 11. izdanje Film svima organiziraju Kultura svima svugdje, Filmaktiv, Udruga gluhih i nagluhih PGŽ i Udruga slijepih PGŽ uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Hrvatskog audiovizualnog centra i Grada Rijeke.

Cijena ulaznice za osobe s invaliditetom iznosi dva eura uz predočenje važeće iskaznice.