VIDEO/FOTO Eksplozije u Teheranu, Iran lansirao rakete, požar bukti u američkoj mornaričkoj bazi u Bahrainu
Ciljali simbol režima? Eksplozija kod ureda Alija Hameneija, evo gdje je premješten vođa
UŽIVO Haidar Diab: Idemo prema paklu i kataklizmi nakon napada na Iran
FOTO Eksplozije, ljudi bježe u skloništa, redovi za benzin: Pogledajte prizore iz Irana pod napadom
Ubojito precizni američki projektili za napad na Iran kotišteni su i na Balkanu: NATO je njima gađao srpske položaje
VIDEO Snažne eksplozije u Dubaiju: Burj Khalifa evakuirana, turistima poslana hitna upozorenja
film svima

Inkluzivna premijera 'Svadbe' Igora Šeregija, najgledanijeg hrvatskog filma svih vremena, održat će se u Kinoteci

Eclectica
VL
Autor
Hina
28.02.2026.
u 14:16

"Poznati hrvatski poduzetnik na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom. U ured mu ulazi obitelj s tortom i tamburašima, a u isto vrijeme zove ga kći koja studira u Londonu i uz čestitku mu obznani da je trudna. Otac djeteta je sin srpskog ministra. Vjenčanje koje krenu organizirati neprestano pleše između fešte za pamćenje i međunarodnog incidenta", kratki je opis filma

Premijerna inkluzivna inačica najgledanijeg hrvatskog filma "Svadba" Igora Šeregija, opremljena titlovima, snimkom prevoditelja na hrvatski znakovni jezik i audiodeskripcijom, održat će se 3. ožujka u Kinoteci i bit će dostupna gluhim, nagluhim, slijepim i slabovidnim osobama.

Suradnjom s programom Film svima, film je u svom formatu inkluziviran te dostupan kako videćim i čujućim osobama tako i skupinama tradicionalno isključenim iz audiovizualne kulture - gluhim i nagluhim te slijepim i slabovidnim osobama, čime film u širem smislu potiče na inkluziju, priopćeno je.

Šeregijev film, nastao u produkciji Eclectice i Viktorija filma, opisan je kao punokrvna balkanska anti-romantična komedija koja humor gradi iz nacionalnih predrasuda i animoziteta. Film se također može pohvaliti i odličnom glumačkom postavom predvođenom Reneom Bitorajcem i Draganom Bjelogrlićem.

Ovo 11. izdanje Film svima organiziraju Kultura svima svugdje, Filmaktiv, Udruga gluhih i nagluhih PGŽ i Udruga slijepih PGŽ uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Hrvatskog audiovizualnog centra i Grada Rijeke

Cijena ulaznice za osobe s invaliditetom iznosi dva eura uz predočenje važeće iskaznice.

Ključne riječi
kultura Dragan Bjelogrlić Rene Bitorajac igor šeregi inkluzivna projekcija film Kinoteka kino svadba

VS
vrbe.sadim
14:38 28.02.2026.

Još jedan uradak na temu "bilo je mlogo lepo dok smo bili skupa". Zar to stvarno netko namjerava gledati?

