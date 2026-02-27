Oproštaj Lady Whistledown i iznenadna smrt: Najemotivniji 'Bridgerton' do sada

Nestrpljivo iščekivani nastavak četvrte sezone serije "Bridgerton" napokon je stigao na Netflix! Posljednje četiri epizode, bile su, možemo to slobodno reći, najkompleksniji i emocionalno nabijeni dijelovi ove bajkovite priče koje smo do sada imali priliku vidjeti.

U središtu je bio rasplet bajkovite, ali trnovite romanse između Benedicta Bridgertona (Luke Thompson) i služavke Sophie Baek (Yerin Ha). Jer, nakon što je prvi dio sezone završio šokantnim i za mnoge uvredljivim prijedlogom da mu Sophie postane ljubavnica, nove su epizode zaronile duboko u posljedice te odluke.

Benedict se morao suočiti s dubinom svojih osjećaja i društvenim normama koje je mislio da može lako odbaciti. Ljubav drugog po redu brata Bridgerton, poznatog po svom umjetničkom duhu i nesputanosti, stavljena je na kušnju kao nikada prije, dok se borio protiv predrasuda, izopćenja iz obitelji i vlastitih nesigurnosti.

Osim očitog klasnog jaza, najveću prijetnju njihovom odnosu predstavljala je Sophiejina zla maćeha, Lady Araminta (Katie Leung), koja je bila pakleno odlučna uništiti joj život. Njezina osveta kulminirala je uhićenjem Sophie pod lažnim optužbama za krađu, što je junakinju dovelo na rub očaja. Ipak, u svijetu Bridgertona, ljubav, uz malo lukavstva, uvijek pronađe put...

Međutim, dok je jedna grana obitelji slavila, druga je zavijena u crno. Sezona je donijela i najšokantniji trenutak do sada – iznenadnu i tragičnu smrt Johna Stirlinga (Victor Alli), supruga Francesce Bridgerton (Hannah Dodd). Nakon što se tijekom epizoda žalio na glavobolje, John je u šestoj epizodi preminuo u snu od aneurizme, ostavivši Francescu udovicom samo nekoliko mjeseci nakon vjenčanja.

Iako bi se "Bridgerton" inače definitivno mogao opisati kao površna i lepršava zabava, ovime je zakoračio u novi teritorij. Odluka da vrlo iskreno prikažu različite načine na koji se osobe nose s gubitkom, makar one bile i nekonvencionalne, društveno neprihvatljive ili drugima neshvatljive, bila je doista pohvalna i seriji je dala dubinu koja joj je do sada možda nedostajala.

Finale je donijelo i druge važne rasplete i nove zaplete. Penelope (Nicola Coughlan) je službeno odložila svoje pero, povukavši se iz uloge Lady Whistledown. No, tračerska kronika londonskog društva nije dugo mirovala. Posljednje minute otkrivaju da je netko novi preuzeo ulogu, a identitet te osobe postat će središnji misterij budućih sezona...