Šarmantna kozmetičarka Ankica u centru Zagreba otvorila salon za manikuru

najava predstave "Parazitska posla"
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
04.10.2025.
u 15:12

Nova predstava kazališta Moruzgva, "Parazitska posla", donosi humorističan pogled na jednu od boljki hrvatskog društva – kasno odvajanje djece od roditelja. Ovaj kazališni komad na Trgu bana Josipa Jelačića najavila je Nina Violić, koja će u aktualnoj komediji utjeloviti šarmantnu kozmetičarku Ankicu

Na Trgu bana Jelačića Nina Violić izvela je nesvakidašnji performans kojim je najavila novu komediju Kazališta Moruzgva"Parazitska posla", u režiji Vanje Jovanovića. Nini su se na performansu pridružili i glumci Sanja Milardović, Zdenka Šustić i Karlo Bernik, koji također igraju u ovoj duhovitoj i aktualnoj komediji.

Prolaznici glavnog zagrebačkog trga su imali priliku vidjeli Ninu Violić u sasvim drugačijoj ulozi – ulozi kozmetičarke koja je svojim šarmom i duhovitošću zaintrigirala mnoge koji su stali u red propitivajući se što se krije iza zanimljivog performansa te time postali dio istog.

"Parazitska posla" donosi humorističan pogled na jednu od boljki hrvatskog društva – kasno odvajanje djece od roditelja. Kroz prepoznatljive dijaloge i živopisne likove, komedija istražuje što se događa kada se generacijski jaz, briga i kontrola pretvore u izvor neiscrpnih sukoba, ironije i smijeha. Radnja započinje povratkom starije kćeri iz Njemačke, koji se trebao pretvoriti u kratki obiteljski posjet, ali završava kao pravi ring ispunjen optužbama, pasivnom agresijom, sendvičima, kriptovalutama i jednim vrlo upitnim ljubavnim izborom.

Kazalište Moruzgva nastavlja raditi kvalitetne, inovativne komedije u kojima se propituju važna, aktualna društvena pitanja. Tako će i ova komedija, uz puno smijeha, podsjetiti publiku na kaos vlastitih dnevnih soba.

Zagreb: Kazališni performans i najava predstave "Parazitska posla"
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nina Violić je pritom još jednom pokazala da, iako njezin lik Ankice možda nije najspretniji u manikuri, ona sama briljira kao komičarka – i to će dokazati u ovoj novoj komediji Moruzgve.

Predstava "Parazitska posla" svoju će kazališnu premijeru imati 12. listopada u zagrebačkoj Gavelli, 18. listopada bit će izvedena u Travnom, a 22. listopada u Sesvetama. Izvedbe će se održati i u gradovima diljem Hrvatske: 6. listopada u Rijeci, 7. listopada u Novoj Gradiški, 11. listopada u Dugoj Resi. Preostale termine potražite na službenoj web stranici Kazališta Moruzgva, a ulaznice za premijeru možete nabaviti na službenoj stranici Gradskog dramskog kazališta Gavella.

