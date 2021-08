Robert Zuber: 'Osigurali smo besplatne testove za naše posjetitelje'

Robert Zuber direktor Rab Film Festivala odgovorio je na tri pitanja oko festivala i otkrio koje poslastice ove godine čekaju posjetitelje.

1. Što nam donosi 3. Rab Film Festival, koje biste filmove izdvojili?

Raduje me da RAFF po treći put na Rab donosi prave male filmske poslastice. Svakako će veliki interes publike biti za film redateljice Antonete Alamat Kusijanović nakon nagrada u Cannesu i Puli. No vjerujem da će publika htjeti pogledati i sjajne dokumentarac “Žica” redateljice Tihe Gudac, o žici postavljenoj na slovensko-hrvatskoj granici i životu uz nju. Film otvaranja “Projekt Kartel” sjajan je, napeti triler dox o istrazi više od 60 novinara iz 25 država diljem svijeta tko je i zašto ubio meksičku novinarku Reginu Martínez. Očekuje nas hvaljeni srpski film “Lihvar” Nemanje Ćeranića, tu je i već nagrađivani film “Egzil” kosovskog redatelja Visar Morine i prava poslastica i regionalna premijera dokumentarca “The Gig is Up – druga strana online poslovanja”, film koji govori o ekonomiji aplikacija poput Ubera, Amazona, koji su u pandemiji bilježili velike zarade. RAFF završavamo kinom na barkama Seaplex Kaich, s “Jahačima pravde”, novim filmom Madsa Mikkelsena.

2. Osim filmskog, imate i glazbenog i gastronomskog sadržaja?

Da, ali zbog epidemioloških okolnosti u smanjenom obliku. Tako u petak donosimo glazbenu flamenco priču, sjajni pjevački, ali i plesački doživljaj, a u subotu koncert Zorana Predina kao svojevrsni nastavak projekcije filma “Murina”, u kojem se Zoran pojavljuje. Zoran će inače na Rabu predstaviti i svoju knjigu “Mongolske pjege”, koju predstavlja u kombinaciji s Rajkom Grlićem, koji će predstaviti knjigu svoje majke Eve Grlić “Sjećanja”.

3. U kakvim će se epidemiološkim okolnostima održati ovogodišnji festival - trebaju li za dolazak na projekcije COVID potvrde?

Odlučili smo se na COVID potvrde, ali moram reći da smo u tome imali veliku pomoć HZJZ-a, Nastavnog zavoda za zdravstvo Primorsko-goranske županije i Ministarstva zdravstva. Uz njihovo pokroviteljstvo, savjete i potporu odlučili smo se za korak više. Pokušati inkluzivno djelovati prema našoj publici. I omogućiti svima koji žele, ako nisu cijepljeni, da se testiraju prije dolaska u naša kina. Testovi će za njih biti besplatni, njihovo je samo da odluče žele li doći i testirati se, a osigurana je i mogućnost cijepljenja ako se netko od njih na to odluči. Uz nas su, unatoč epidemiji i strahu, ostali partneri poput Valamara, a Gradu Rabu, Pučkom otvorenom učilištu Rab kao suorganizatorima nemam što reći osim hvala.