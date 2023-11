Prvo zlato u povijesti nagrade “Best Use of Colour” Pentawardsa i Pantonea pripalo Studiju Tumpić/Prenc

Pentawards slovi kao najvažnije međunarodno natjecanje specijalizirano za dizajn ambalaže, a od ove godine uvodi i posebnu nagradu - “Best Use of Colour”. Dodjeljuje ju u suradnji s Pantoneom, vodećom globalnom kompanijom u svijetu boja koja već više od 50 godina pruža standard boje raznim industrijama, primarno grafičkom dizajnu. Boca maslinovog ulja “Istriana” svoje je mjesto zaslužila natječući se među više od 2 000 prijava iz 60 država svijeta, od kojih je tek 25 projekata odabrano za finaliste.

Osim toga, nakon prošlogodišnjeg srebra za dizajn etikete vina “Šuran”, ove je godine Studio Tumpić/Prenc za projekt “Istriana” osvojio broncu u kategoriji hrane.

Povijest Pentawardsa seže od 2007. godine. U svojih 16 godina postojanja na natječaj je pristiglo preko 30 000 prijava, a pobjednici su svoj trag ostavili na globalnoj pozornici u području dizajna ambalaže. Od svog osnutka Pentawards dizajnerima diljem svijeta pruža neiscrpan izvor inspiracije, dok kroz natjecanje prepoznaje izvrsnost u dizajnu.

O pobjednicima odlučuje međunarodni žiri, a čini ga preko 50 članova iz više od 20 zemalja, te uključuje stručnjake za dizajn ambalaže iz brendova i dizajnerskih agencija kao što su PUMA, The Walt Disney Company, Unilever, Coty, WWF, Microsoft, Lego i drugi.

Pobjednički projekt koji rovinjskom Studiju donosi čak dvije nagrade s ovog prestižnog natjecanja predstavlja bocu ekstra djevičanskog maslinovog ulja koja svojim izgledom spaja prošlost i sadašnjost Istre kao jedne od najboljih regija za maslinarstvo u svijetu.

Navedena prošlost proteže se još u vrijeme Rimskog Carstva, kada je istarsko maslinovo ulje bilo sinonim kvalitete. No, raspadom Carstva, Istra gubi stečeni ugled, a uspijeva ga povratiti prije tridesetak godina, i to zahvaljujući svojim prirodnim preduvjetima za stvaranje vrhunskog maslinovog ulja.

Simbolično, ponovno se pronalaze fragmenti zaboravljenog znanja. Upravo tako nastaje i dizajn “Istriane” - rekonstrukcijom fragmenata amfore ponovno spojenih u smislenu cjelinu.

Osim toga, jednom položena u kutiju, boca postaje djelom specifičnog oblika rimske amfore koja se koristila na području Istre, a u kojoj se pohranjivalo i prenosilo maslinovo ulje.

Ovi su kreativci posebnu pažnju posvetili samoj boji proizvoda, što im je na kraju i donijelo najsjajniju “The Best Use of Colour” nagradu, odabranu prema kriterijima inovativne upotrebe boja, izvedbe projekta, primjene na ambalaži i povezanosti s emocijama.

Naime, boja terakote koja je korištena odgovara boji zemlje na kojoj rastu masline ovog proizvođača, a naziva se još “Terra Rossa”, odnosno Crvena Istra.

No, otišli su i korak dalje, pa su tako u samu boju umiješali postotak prave istarske zemlje. Time svaki kupac zapravo posjeduje komadić crvenice u svojim rukama.

“Nevjerojatan je osjećaj bio vidjeti kako se projekt, u kojeg smo uložili silan trud i vrijeme, pojavio na ogromnom ekranu u trenutku proglašenja prve nagrade za ‘Best Use of Colour’. Izuzetna nam je čast što smo imali priliku svjedočiti tom trenutku, i to uz samog klijenta, Roba Andersona, koji je od početka vjerovao u nas i dao nam slobodu stvaranja”, izjavio je Anselmo Tumpić, kreativni direktor Studija Tumpić/Prenc.

Spomenimo također kako je projekt već zamijetila struka, što dokazuju prethodno dobivene velike nagrade kao što su D&AD Pencil, Dieline, te London International Awards.

Na realizaciji projekta, Studio Tumpić/Prenc surađivao je s talijanskim tvrtkama Wine&Industrial Packaging i Tipografia Crivellari 1918.

Također, u Red Dot Design muzeju u Singapuru ove je godine u stalni postav uvršten rad “Šuran - Biodinamička vina” Studija Tumpić/Prenc, kao primjer dobrog dizajna, ujedno i dobitnika Red Dot Design nagrade 2021. godine.