Emil Robert Tanay

Prošli tjedan zauvijek nas je napustio veliki hrvatski slikar i jedan od najboljih likovnih pedagoga na svijetu

Emil Robert Tanay
Josip Regovic/PIXSELL
Autor
Robert Bubalo
19.11.2025.
u 10:51

Emil Robert Tanay nije bio samo "dobar profesor likovnog", nego osoba koja je spojila umjetnost i odgoj, viziju i strukturu, slobodu i disciplinu. On je vjerovao da likovna kultura nije luksuz, nego potreba i da svako dijete ima pravo susresti se s likovnim jezikom, da svaka ruka može tragati za bojom, kompozicijom, izrazom

Odlaskom Emila Roberta Tanaya Hrvatska je izgubila jednog od svojih najvažnijih likovnih pedagoga, čovjeka koji je oblikovao generacije mladih umjetnika. Njegov trag ostao je duboko upisan u hrvatsku kulturu – u učionicama, ateljeima, u bojama dječjih crteža i u sjećanjima onih koji su imali sreću učiti od njega. U njegovu kreativnom studiju u Draškovićevoj ulici u Zagrebu, koji je postao gotovo kultno mjesto likovnog odgoja, mnogi su mladi prvi put osjetili što znači izraziti sebe kroz umjetnost. Profesor Tanay vodio ih je s rijetkom kombinacijom blagosti i zahtjevnosti, potičući ih da boju i oblik dožive kao produžetak vlastite misli i emocije.

Ključne riječi
kultura Akademija likovnih umjetnosti Zagreb slikar likovni pedagog vizualna umjetnost Emil Robert Tanay

Kupnja