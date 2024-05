Preminuo veliki američki pisac Paul Auster

U 78. godini, u utorak navečer, u svom domu u Brooklynu, od komplikacija uzrokovanih rakom pluća preminuo je čuveni američki književnik i scenarist Paul Auster.

Proslavio se 1980-ih godina zahvaljujući postmodernističkom serijalu knjiga "Newyorška trilogija" koju čine romani "Stakleni grad", "Duhovi" i "Zaključana soba", a često je nazivan "književnom superzvijezdom" i jednim od najoriginalnijih suvremenih američkih pisaca. Rođen u New Jerseyu 1947. godine, u mladosti je živio i u Parizu, a autor je više od trideset djela. Osim romana, pisao je poeziju, publicistiku i memoare, govoreći kako preferira pisati rukom u bilježnicu pa djela zatim prepisivati na pisaćoj mašini, a ne računalu.

Uz "Newyoršku trilogiju" na hrvatski su prevedene i njegove knjige i "Levijatan", "Sunset park", "Timbuktu", "U zemlji posljednjih stvari", "Čovjek u tami", "Glazba slučaja", "Knjiga iluzija", Mjesečeva palača", "Mr. Vertigo" i "Nevidljivo". Poznat je bio i kao scenarist nekoliko filmova među kojima je i "Dim" Waynea Wanga, a napisao je i režirao filmove "The Inner Life of Martin Frost" te "Lulu on the Bridge", koje doduše nisu pratile baš najbolje kritike. Za svoj rad primio je niz nagrada, među kojima i PEN/Faulkner Award for Fiction te Prix France Culture de Littérature Étrangère, a njegov roman "4 3 2 1" ušao je 2017. godine u uži izbor za prestižnu Bookerovu nagradu.

Hrvatska publika imala ga je priliku upoznati, doduše virtualno, u pandemijskom izdanju 20. Festivala europske kratke priče održanom 2021. godine, gdje je u razgovoru s Romanom Simićem i Tomislavom Brlekom svoj stvaralački rad opisao kao "nužnost, osjećaj, impuls, nešto što počinje kipjeti u meni".