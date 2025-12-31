ANKETA Koja je, po vašem mišljenju, najbolja hrvatska knjiga 2025. godine?

U posljednjim danima godine nerijetko se osvrćemo na vlastite pomake i uspjehe koje smo postigli u prošlih 365 dana, ali i sumiramo rezultate - u ovom slučaju - u polju kulture, pa se u medijima objavljuju razne top liste najboljih pjesama, albuma, filmova i serija...

Ovoga puta portal Večernji.hr odlučio je odabrati najbolju hrvatsku knjigu godine. Naši književnici i urednici nakladničkih kuća nedavno su odabrali svoje favorite, među kojima su se našli "Gnjavator" Zvonimira Baloga i Tomislava Torjanca, "Osam dana u svibnju" Borsa Rašete i Gorana Gavranovića, "Jošuino drvo" Nebojše Lujanovića i brojni drugi naslovi, a mi smo izboru dodali i neke od najprodvanijih naslova 2025., kao što su "1983." Miljenka Jergovića i "Usta puna mora" Jurice Pavičića.

U nastavku knjige objavljujemo nasumičnim redom, a za onu za koju mislite da je najbolja možete glasati u anketi.