Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
večernjakov izbor

ANKETA Od 1100. obljetnice Hrvatskog Kraljevstva do HNK2: Koji je, po vašem mišljenju, najveći kulturni događaj godine?

Zagreb: Matej Meštrović i oratorij „Anno Domini 925. Kralj Tomislav“ zatvorili festival Zagreb Classic
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
31.12.2025.
u 14:37

Izabrali smo pet kulturnih događaja koji su obilježili 2025. godinu, a u anketi možete glasati za onaj koji je, po vašem mišljenju, bio najveći

Godina 2025. u kulturi će ostati zapamćena kao godina skandala, kontroverzi, ali i velikih, mogli bismo reći čak i povijesnih, uspjeha. 

Nedavno smo izdvojili pet najvećih događaja koji su obilježili kulturu u protekloj godini, a to su: obilježavanje 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva i krunidbe prvog hrvatskog kralja Tomislava; film "Čovjek koji nije mogao šutjeti" Nebojše Slijepčevića bio je u utrci za Oscara, dok je film "Fiume o morte!" Igora Bezinovića osvojio je tridesetak domaćih i međunarodnih nagrada; Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu dobilo je novu scenu - HNK2 u Ulici Božidara Adžije 7a; umjetnica svjetskog glasa Marina Abramović u Manchesteru je postavila "Balkan Erotic Epic", četverosatni spektakl koji izvodi više od 70 glumaca, plesača i glazbenika; književnik Miljenko Jergović dobio je Leipzišku književnu nagradu za europsko razumijevanje za zbirku pripovijedaka "Trojica za Kartal: Sarajevski Marlboro remastered", a Jurica Pavičić osvojio je nagradu Prix NET – Nouvelles étrangères za zbirku pripovijedaka "Skupljač zmija", dok je njegov roman "Crvena voda" uvršten je na listu deset najboljih krimića i trilera 2025. godine, prema izboru Financial Timesa.

U nastavku kulturne događaje objavljujemo nasumičnim redom, a za onaj za koji mislite da je najveći, točnije da je najviše obilježio hrvatsku kulturu u 2025., možete glasati u anketi.

Ključne riječi
kultura marina abramovic Igor Bezinović Nebojša Slijepčević Miljenko Jergović Jurica Pavičić HNK2 1100. obljetnica hrvatskog kraljevstva kulturna događanja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Filharmonijski bal 2025.
zagrebačka filharmonija

FOTO U rasprodanom Lisinskom održan je Filharmonijski bal, jedan od najiščekivanijih događaja zagrebačke kulturne sezone

O posebnosti Filharmonijskog bala i snažnoj povezanosti orkestra i publike govorio je maestro Dawid Runtz: "Ne mogu zamisliti Novu godinu bez Straussove glazbe, bečkih valcera i polki. Ta je glazba predivna i iznimno svečana, a Filharmonijski bal naš je način da tu tradiciju podijelimo sa zagrebačkom publikom i zajedno, u duhu glazbe i zajedništva, ispratimo godinu"

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!