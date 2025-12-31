ANKETA Od 1100. obljetnice Hrvatskog Kraljevstva do HNK2: Koji je, po vašem mišljenju, najveći kulturni događaj godine?

Godina 2025. u kulturi će ostati zapamćena kao godina skandala, kontroverzi, ali i velikih, mogli bismo reći čak i povijesnih, uspjeha.

Nedavno smo izdvojili pet najvećih događaja koji su obilježili kulturu u protekloj godini, a to su: obilježavanje 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva i krunidbe prvog hrvatskog kralja Tomislava; film "Čovjek koji nije mogao šutjeti" Nebojše Slijepčevića bio je u utrci za Oscara, dok je film "Fiume o morte!" Igora Bezinovića osvojio je tridesetak domaćih i međunarodnih nagrada; Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu dobilo je novu scenu - HNK2 u Ulici Božidara Adžije 7a; umjetnica svjetskog glasa Marina Abramović u Manchesteru je postavila "Balkan Erotic Epic", četverosatni spektakl koji izvodi više od 70 glumaca, plesača i glazbenika; književnik Miljenko Jergović dobio je Leipzišku književnu nagradu za europsko razumijevanje za zbirku pripovijedaka "Trojica za Kartal: Sarajevski Marlboro remastered", a Jurica Pavičić osvojio je nagradu Prix NET – Nouvelles étrangères za zbirku pripovijedaka "Skupljač zmija", dok je njegov roman "Crvena voda" uvršten je na listu deset najboljih krimića i trilera 2025. godine, prema izboru Financial Timesa.

U nastavku kulturne događaje objavljujemo nasumičnim redom, a za onaj za koji mislite da je najveći, točnije da je najviše obilježio hrvatsku kulturu u 2025., možete glasati u anketi.