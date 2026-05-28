Na Lopudu gledamo filmove o Bobu Marleyu i Enniju Morriconeu te kultni klasik 'Cinema Paradiso'

Šesti Ponta Lopud Film Festival, koji će se održati od 25. do 28. lipnja, publici donosi pažljivo složen program koji spaja filmske projekcije, likovnu umjetnost, glazbu i stručna predavanja svjetski priznatih filmskih umjetnika. Uvod u festivalski program bit će 24. lipnja, kada će posjetitelji moći besplatno pogledati dokumentarni film „Ennio“ (2021.) Giuseppea Tornatorea s početkom u 17:15 sati. Radi se o intimnom portretu Ennija Morriconea, koji kroz arhivske snimke i razgovore s redateljevim bliskim suradnikom otkriva koliko je taj neponovljivi glazbeni um oblikovao povijest kinematografije.

Filmski program nastavlja se u četvrtak, 26. lipnja projekcijom glazbenog biografskog filma Reinalda Marcusa Greena „Bob Marley: One Love“ (2024.) u 21 sat, koji prati život i karijeru legende reggae glazbe i univerzalnu poruku slobode i jedinstva kojom je trajno obilježio popularnu kulturu.

Petak donosi dva filma: u 21 sat prikazat će se belgijska drama „Close“ (2022.) Lukasa Dhonta, intimna priča o dječačkom prijateljstvu i krhkosti identiteta koja je u Cannesu osvojila Veliku nagradu žirija, a u 23 sata talijanski klasik „Cinema Paradiso“ (1988.) Giuseppea Tornatorea, lirska nostalgična oda ljubavi prema filmu koja je za redatelja bila i uvod u kasniju suradnju s Morriconeom, čija je glazba taj film učinila besmrtnim.

Subota donosi drugu nacionalnu projekciju hrvatskog filma „Koke“ redatelja Igora Jelinovića u 21 sat. Ovaj debitantski film, nadahnut stvarnim obiteljskim iskustvom, na autentičan, emotivan i duhovit način prati dvije sestre zaglavljene u sporu oko nasljeđa stare obiteljske otočke kamene kuće, što temu filma čini posebno bliskom dalmatinskoj publici. Film 23. srpnja kreće u redovnu kino distribuciju, a Lopud će biti jedno od prvih mjesta gdje će ga publika moći vidjeti. Na projekciji će biti prisutna i glavna glumica Snježana Sinovčić-Šiškov te redatelj Igor Jelinović, s kojima će publika i mediji imati priliku za razgovor.

Festival će u nedjelju zatvoriti veliki koncert kojim će Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem maestra Roberta Homena, uz direktora glazbe i aranžera Shauna Crawforda, solisticu i koordinatoricu koncerta Thanu Alexu, virtuoza na usnoj harmonici Antonia Serrana, Komorni ansambl Camerata Mostar te sastav Green Tea Co. odati počast legendarnom skladatelju Enniju Morriconeu, izvodeći njegove najupečatljivije filmske melodije, nakon čega će uslijediti završni festivalski party.

U prostoru bivšeg hotela Pracat od 25. lipnja do 1. rujna posjetitelje očekuje i izložba „Nomadia“, projekt pod inicijativom poduzetnice Aleksandre Pušnik, koji predstavlja radove umjetnica Deše Petričić Vlahutin, Nikoline Šimunović i Carle Chiusano, a bit će otvorena svakodnevno od 17 do 21 sat.

Za posjetitelje koji dolaze iz Dubrovnika organiziran je brodski prijevoz u suradnji s Rezervatom Lokrum, a dostupne su i linije Jadrolinije između Dubrovnika i Lopuda. Sve informacije o programu i popratnim sadržajima mogu se pronaći na pontalopud.hr te na društvenim mrežama Kreativne platforme Ponta Lopud.

Kreativna platforma Ponta Lopud predstavlja tri ljetna kulturna programa 2026. te spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, prvenstveno film, glazbu i književnost. Ponta Lopud Film Festival, prvi od triju događanja, održat će se od 25. do 28. lipnja i bit će posvećen filmskoj umjetnosti. Drugi događaj, koji će od 27. do 29. kolovoza na otok privući ljubitelje glazbe, popularni je Ponta Lopud Jazz Festival, dok će Ponta Lopud Book Bridge od 17. do 19. rujna otok pretvoriti u književno utočište i time zaokružiti ljetne manifestacije.