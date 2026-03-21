Prije gotovo deset godina otkriven je prvi hrvatski spomenik Chucku Norrisu, proslavu je uveličao i naš poznati performer

Legendarni Chuck Norris, glumac i majstor borilačkih vještina, preminuo je u 87. godini života, a vijest o njegovoj smrti šokirala je apsolutno sve.

Američki glumac bio je simbol neuništivosti i inspiracija milijunima diljem svijeta, a tako i Zagrepčanima koji su 2018. godine, povodom njegovog 78. rođendana, u Sloboštini postavili spomenik u njegovu čast.

Naime, u ovom zagrebačkom kvartu, točnije na adresi Oreškovićeva 19, još je 2014. otvoren Norris Cafe Bar, a 10. ožujka 2018., nakon dočeka rođendana Chucka Norrisa, koji je obilježen i vatrometom, javnosti je predstavljena zlatni spomenik posvećen legendarnom glumcu. Spomenik je napravljen u prirodnoj veličini, međutim, njegov autor nije poznat. Anonimni umjetnik otkrio je kako je svoj identitet sačuvao u tajnosti zbog zahtjeva samog Norrisa, a u šali je dodao i kako je uvijek pametno ostati u dobrim odnosima s njim.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Kruno Lokotar, šef već spomenutog dočeka Norrisovog rođendana, te 2018. istaknuo je kako je ovo prvi spomenik Chucku Norrisu u Hrvatskoj. "Hrvatska se na ovaj način upisala u red visokorazvijenih europskih zemalja koje već odavno imaju taj spomenik, kao što je recimo Češka za koju sam sasvim siguran, ali valjalo bi istražiti koje su to još zemlje. Chuck Norris je sada u Hrvatskoj dobio i svoju skulpturalnu materijalizaciju‘‘.

Proslavu Norrisovog rođendana tada je obilježio i zanimljiv program, u kojem su nastupili performer Siniša Labrović i stand-up komičari, a održano je i natjecanje u jedenju ljute hrane, kao i karaoke natjecanje u u kategoriji "zlokobnog pogleda" Chucka Norrisa.