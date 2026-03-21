bio je legendarni glumac

Prije gotovo deset godina otkriven je prvi hrvatski spomenik Chucku Norrisu, proslavu je uveličao i naš poznati performer

Zagreb: Chuck Norris za 78. ro?endan dobio zlatnu bistu
21.03.2026.
u 13:53

Američki glumac bio je simbol neuništivosti i inspiracija milijunima diljem svijeta, a tako i Zagrepčanima koji su 2018. godine, povodom njegovog 78. rođendana, u Sloboštini postavili spomenik u njegovu čast

Legendarni Chuck Norris, glumac i majstor borilačkih vještina, preminuo je u 87. godini života, a vijest o njegovoj smrti šokirala je apsolutno sve.

Američki glumac bio je simbol neuništivosti i inspiracija milijunima diljem svijeta, a tako i Zagrepčanima koji su 2018. godine, povodom njegovog 78. rođendana, u Sloboštini postavili spomenik u njegovu čast.

Naime, u ovom zagrebačkom kvartu, točnije na adresi Oreškovićeva 19, još je 2014. otvoren Norris Cafe Bar, a 10. ožujka 2018., nakon dočeka rođendana Chucka Norrisa, koji je obilježen i vatrometom, javnosti je predstavljena zlatni spomenik posvećen legendarnom glumcu. Spomenik je napravljen u prirodnoj veličini, međutim, njegov autor nije poznat. Anonimni umjetnik otkrio je kako je svoj identitet sačuvao u tajnosti zbog zahtjeva samog Norrisa, a u šali je dodao i kako je uvijek pametno ostati u dobrim odnosima s njim.

Zagreb: Chuck Norris za 78. ro?endan dobio zlatnu bistu
Foto: Robert Anic/PIXSELL

Kruno Lokotar, šef već spomenutog dočeka Norrisovog rođendana, te 2018. istaknuo je kako je ovo prvi spomenik Chucku Norrisu u Hrvatskoj. "Hrvatska se na ovaj način upisala u red visokorazvijenih europskih zemalja koje već odavno imaju taj spomenik, kao što je recimo Češka za koju sam sasvim siguran, ali valjalo bi istražiti koje su to još zemlje. Chuck Norris je sada u Hrvatskoj dobio i svoju skulpturalnu materijalizaciju‘‘.

Proslavu Norrisovog rođendana tada je obilježio i zanimljiv program, u kojem su nastupili performer Siniša Labrović i stand-up komičari, a održano je i natjecanje u jedenju ljute hrane, kao i karaoke natjecanje u u kategoriji "zlokobnog pogleda" Chucka Norrisa. 

Višeslojan projekt

Pothodnik na Kvatriću postaje podmorje! Doživite puls Lastova i ušetajte u dolinu meduza

Po prvi putpothodnik dobiva funkciju privremenog izložbenog prostora u sklopu projekta Učiniti nevidljivo vidljivim, čime se kultura i umjetnost približavaju javnosti i slučajnim prolaznicima, a osim izložbe od 23. do 27. ožujka održat će se i konferenciju za stručnu i širu javnost, debata učenika X. gimnazije Ivan Supek (Urania), i kreativna radionica (Centar za kulturu i informacije Maksimir

Zagreb: Otvorenje izložbe 'Putovima Stipe Sikirice'
Stipe Sikirica

Krleža mu je rekao da je mladi Michelangelo, a na pragu 93. godine legendarni sinjski kipar izlaže u Zagrebu

U njegovom umjetničkom opusu posebno mjesto zauzima javna skulptura. Istraživačko-izložbenim projektom 'Putovima Stipe Sikirice' u Galeriji Vladimir Bužančić, u suradnji s fotografom Milanom Šabićem, terenski je dokumentirano stanje 54 njegova spomenika na 29 lokacija – 23 u Hrvatskoj i šest u Bosni i Hercegovini. Ukupno Sikirica potpisuje autorstvo više od 70 javnih plastika, međutim, dio ih je stradao, uništen je ili dislociran, a dva su brončana odljeva čak i ukradena

Nika Rukavina
"Knjiga nevidljivih utjecaja" nike rukavine

Razbijanje tanjura kao oslobođenje: Riječka umjetnica sprema izložbu i performans o obrascima koji oblikuju žensko iskustvo

Na izložbi u Filodrammatici predstavit će se video dokumentacija prethodnih izvedbi performansa "Šta si toliko emotivna", posjetitelji će moći listati "Knjigu nevidljivih utjecaja" i u nju dodavati vlastite rečenice. Dio prikupljenih rečenica bit će ispisan na zidovima galerije, a tijekom otvorenja posjetitelji će u prostoru galerije moći ispisati vlastite rečenice na tanjur i potom ga razbiti

