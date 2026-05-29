Napustili su svoje domove i došli braniti zemlju koju nikada nisu vidjeli. Ovo je priča o stranim dragovoljcima Domovinskog rata

Dokumentarni film „1991. Tko je tvoj bližnji?” redatelja Gorana Maršaleka i scenarista Tomislava Šulja koji ćemo sutra od 20 sati moći pogledati na portalu i YouTube kanalu Večernjeg lista, donosi neispričanu priču o stranim dragovoljcima Domovinskog rata. To je priča o ljudima koje je hrvatska javnost često zaboravljala, a država zanemarivala, nepravedno ih etiketirajući kao plaćenike i "pse rata".

"Film donosi ozračje neizvjesnosti i patnje koje se u kasnu jesen 1991. godine nadvilo nad Hrvatskom te činjenicu nedostatka podrške međunarodne zajednice kojoj se Hrvatska nadala. Danas se pojam "1991." najčešće koristi na nedostojan i uvredljiv način. To je nepravedno za one koji su te godine spremno žrtvovali sebe i svoje zdravlje. Istovremeno, priča prati pojedince - strance koji se, zbog osobnog osjećaja nepravde, uključuju u obranu Hrvatske. Društvo ih danas, s odmakom od 30 godina, nepravedno naziva plaćenicima. No, jesu li oni to zaista? Dugujemo li svi mi tim ljudima nešto više od prezrivog nadimka?", kažu autori filma.

Potaknuti televizijskim izvještajima o brutalnoj agresiji na Hrvatsku, te 1991., mali, obični ljudi iz cijelog svijeta odlučili su napustiti sigurnost svojih domova i pridružiti se obrani zemlje koju nikada prije nisu vidjeli. Ovaj dokumentarac prati sudbine nekolicine njih, Engleza Rodneya Morgana i Stevea Gaunta, Nijemca Michaela Mischa i Škota Martina Cruickshanka, podsjećajući i na žrtvu Francuza Pierrea Metrala. Njihove priče isprepletene su sa svjedočanstvima domaćih suboraca i povjesničara.

Povjesničar i scenarist filma, Tomislav Šulj, koji je godinama istraživao ovaj fenomen, procjenjuje da je u obrani Hrvatske sudjelovalo više od tisuću stranih dragovoljaca iz više od 40 zemalja, od Velike Britanije i Francuske do Japana i Južnoafričke Republike. Dio ih nije ni imao vojnog iskustva, neki od njih bili su idealisti, drugi avanturisti, bilo je i onih sumnjivih motiva, ali svi prepoznali su dobro i zlo te stali na stranu slabijeg.

Iako su u ratu dijelili rovove i sudbinu s hrvatskim braniteljima, njihov poslijeratni put često je bio ispunjen razočaranjem i borbom s birokracijom. Mnogi su se po povratku u svoje zemlje suočili s osudom okoline, dok su oni koji su odlučili ostati živjeti u Hrvatskoj nerijetko bili prepušteni sami sebi. Više od trideset godina kasnije, velik dio njih još uvijek nije uspio ostvariti svoja braniteljska prava, unatoč tome što su teški ratni vojni invalidi.

Film „1991. Tko je tvoj bližnji?” snimljen je u produkciji Udruge veterana, vojnika i domoljuba, a njegovu realizaciju financijski su podržali Ministarstvo hrvatskih branitelja i Hrvatski audiovizualni centar (HAVC). Premijerno je prikazan 17. studenog 2021. godine u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, a svečanosti je nazočio i predsjednik Republike Zoran Milanović.

Vrijednost i kvalitetu filma prepoznala je i publika diljem Hrvatske, ali i međunarodni žiriji. Film je osvojio nagrade za najbolji dokumentarac na festivalima poput American Filmatic Arts Awards u New Yorku, Rome International Movie Awards u Italiji te Nawada International Film Festival u Indiji.