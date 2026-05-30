Večeras na HRT-u: Film koji je spojio Kate i Lea nakon Titanica

Večeras na HRT-u gledamo "Put oslobođenja" redatelja Sama Mendesa. Temeljen na hvaljenom romanu Richarda Yatesa iz 1961., ovaj film ponovno je spojio Leonarda DiCaprija i Kate Winslet, no ovoga puta u dijametralno suprotnoj priči od one koja ih je proslavila.

Upoznavši se na jednoj zabavi 1948., Frank i April Wheeler izgledaju kao par pred kojim je svijetla budućnost. On je šarmantan, a ona sanja o glumačkoj karijeri. Ubrzo se vjenčaju i, nakon što April zatrudni, sele se u kuću u ulici Revolutionary Road u predgrađu Connecticuta. Naizgled ostvaruju idilični američki san. Međutim, ispod te savršene fasade krije se duboko nezadovoljstvo. Aprilini glumački snovi su propali, a ona se osjeća zarobljenom u ulozi kućanice i majke, dok Frank prezire svoj monotoni uredski posao, isti onaj koji je radio i njegov otac.

U očajničkom pokušaju bijega od bezizlazne praznine koja definira njihov život, April predlaže radikalan plan - par će se preseliti u Pariz. Frank, isprva skeptičan, na kraju pristaje, ponesen njezinim entuzijazmom. Počinju planirati svoju novu budućnost, no njihovi snovi, i brak, ubrzano se raspadaju. Frank prihvaća promaknuće na poslu i počinje uviđati prednosti ostanka i prihvaćanja konvencionalnog života, dok April u tome vidi izdaju svega za što su se borili. Slijede lavina svađa, nevjere s obje strane, emocionalne okrutnosti...

Ovaj film pravi je glumački tour-de-force Winslet i DiCaprija. Ipak, mnogi kritičari ističu da je film ukrao Michael Shannon u sporednoj ulozi Johna Givingsa, psihički nestabilnog sina njihove agentice za nekretnine (Kathy Bates). Njegova izvedba donijela mu je i nominaciju za Oscara.

Reakcije na film bile su izrazito polarizirane. Dok su ga jedni, poput kritičara Micka LaSallea iz San Francisco Chroniclea, proglasili "velikim američkim filmom" koji treba pogledati više puta, a Roger Ebert ga nazvao "razarajuće dobrim", drugi su ga smatrali dosadnim i pretjerano mračnim. Pa stoga, ako očekujete epsku romansu u stilu "Titanica" ostat ćete razočarani, ali ako se spremite na ozbiljnu, vrhunski režiranu dramu o namjračnijim dubinama ljudske duše, ovo je film koji će još dugo ostati s vama.