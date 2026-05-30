Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 74
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
gledamo 'put oslobođenja'

Večeras na HRT-u: Film koji je spojio Kate i Lea nakon Titanica

imdb
VL
Autor
vecernji.hr
30.05.2026.
u 11:37

Drama "Put oslobođenja" redatelja Sama Mendesa iz 2008., koja se večeras u 21.24 prikazuje na Prvom programu, donosi bolno realističan portret bračnog para čiji se snovi sudaraju s okrutnom stvarnošću američkog predgrađa pedesetih godina prošlog stoljeća

Večeras na HRT-u gledamo "Put oslobođenja" redatelja Sama Mendesa. Temeljen na hvaljenom romanu Richarda Yatesa iz 1961., ovaj film ponovno je spojio Leonarda DiCaprija i Kate Winslet, no ovoga puta u dijametralno suprotnoj priči od one koja ih je proslavila. 

Upoznavši se na jednoj zabavi 1948., Frank i April Wheeler izgledaju kao par pred kojim je svijetla budućnost. On je šarmantan, a ona sanja o glumačkoj karijeri. Ubrzo se vjenčaju i, nakon što April zatrudni, sele se u kuću u ulici Revolutionary Road u predgrađu Connecticuta. Naizgled ostvaruju idilični američki san. Međutim, ispod te savršene fasade krije se duboko nezadovoljstvo. Aprilini glumački snovi su propali, a ona se osjeća zarobljenom u ulozi kućanice i majke, dok Frank prezire svoj monotoni uredski posao, isti onaj koji je radio i njegov otac. 

U očajničkom pokušaju bijega od bezizlazne praznine koja definira njihov život, April predlaže radikalan plan - par će se preseliti u Pariz. Frank, isprva skeptičan, na kraju pristaje, ponesen njezinim entuzijazmom. Počinju planirati svoju novu budućnost, no njihovi snovi, i brak, ubrzano se raspadaju. Frank prihvaća promaknuće na poslu i počinje uviđati prednosti ostanka i prihvaćanja konvencionalnog života, dok April u tome vidi izdaju svega za što su se borili. Slijede lavina svađa, nevjere s obje strane, emocionalne okrutnosti...

Ovaj film pravi je glumački tour-de-force Winslet i DiCaprija. Ipak, mnogi kritičari ističu da je film ukrao Michael Shannon u sporednoj ulozi Johna Givingsa, psihički nestabilnog sina njihove agentice za nekretnine (Kathy Bates). Njegova izvedba donijela mu je i nominaciju za Oscara. 

Reakcije na film bile su izrazito polarizirane. Dok su ga jedni, poput kritičara Micka LaSallea iz San Francisco Chroniclea, proglasili "velikim američkim filmom" koji treba pogledati više puta, a Roger Ebert ga nazvao "razarajuće dobrim", drugi su ga smatrali dosadnim i pretjerano mračnim. Pa stoga, ako očekujete epsku romansu u stilu "Titanica" ostat ćete razočarani, ali ako se spremite na ozbiljnu, vrhunski režiranu dramu o namjračnijim dubinama ljudske duše, ovo je film koji će još dugo ostati s vama. 

*uz korištenje AI-ja

Ključne riječi
Sam Mendes HRT TV film Leonardo DiCaprio Kate Winslet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Gala večer Zagrebačke filharmonije
"Zagrebačka filharmonija – moj novi lifestyle"

FOTO Pogledajte tko je sve došao na gala večer u Esplanadu

Zagrebačka filharmonija priredila je u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade Zagreb Gala večer kojom je predstavila novu energiju, viziju i umjetnički smjer s kojima ulazi u koncertnu sezonu 2026./2027. Večer je bila zamišljena kao spoj glazbenog doživljaja, intimne atmosfere i razgovora o budućnosti Filharmonije, koja se danas snažno pozicionira kao institucija koja uz vrhunsku umjetnost razvija i novu publiku, nove formate te novi odnos s gradom

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!