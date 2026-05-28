Najuspješniji hrvatski film svih vremena otvorit će Pula film festival

Film "Svadba" redatelja Igora Šeregija otvorit će 73. Pulski filmski festival, koji će se od 9. do 16. srpnja održati u Areni, najavljeno je to na konferenciji za novinare Pula Film festivala.

Izrazivši zadovoljstvo uspjehom filma, redatelj Igor Šeregi kazao je kako je cijeloj filmskoj ekipi iznimna čast što se film prikazuje u Areni na otvorenju Pulskog filmskog festivala. Pozvao je publiku da dođu na otvaranje filmskoga festivala koji se ove godine održava pod motom "Svemir u nama".

"Jezik svemira najbliži je jeziku umjetnosti, zato je ovaj moto iznimno pogođen. Na festivalu će raditi više od 300 suradnika, 50 volontera, bit će 600 gostiju i 1400 akreditiranih novinara i fotografa. Imat ćemo i novu filmsku kabinu, kao i nove stolice u Areni", rekla je nova ravnateljica Javne ustanove Pula Film Festival Vlatka Kolarović dodavši kako će, osim u Areni, filmske projekcije biti i u kinu Valli, Istarskom narodnom kazalištu, na plaži Ambrela i na otočju Brijuni, dok će se u Arheološkom muzeju Istre održati program Pula PRO.

Umjetnički ravnatelj festivala Daniel Pek naveo je kako festival u terminu od četvrtaka do četvrtka ima porast gledatelja od 20 posto pa za sada namjerava ostati pri takvom terminu. Prema njegovim riječima u programu Hrvatski film prikazivat će se jedanaest natjecateljskih naslova, od čega devet igranih filmova, jedan dokumentarni te jedan animirani.

Izbornik programa Pulskog filmskog festivala Mario Kozina istaknuo kako su u filmovima koji su odabrani za ovu godinu, odabrane teme koje su bitne danas, kako za širu publiku tako i za onu zahtjevniju te za sve dobne skupine, kao i teme koje su bliske i obuhvaćaju razne aspekte krize, situacije u turizmu, s nekretninama te priče običnih ljudi.

U hrvatskom natjecateljskom programu prikazat će se filmovi "Bog neće pomoći" Hane Jušić; "Drugi dnevnik Pauline P." Nevena Hitreca, "Glavonja", Marine Andree Škop, Vande Raýmanove, "Koke" Igora Jelinovića, "Kristalni planet" Arsena Antona Ostojića, "Lijepa večer, lijep dan", Ivone Juka, "Male stvari", Zvonimira Jurića, "Ono što treba činiti", Srđana Kovačevića, "Sitni lopovi" Mate Ugrine, "Žene, luđaci i malo dobrih pedera" Igora Salaja uz najavljenu "Svadbu" Igora Šeregija za otvorenje.

U programu Manjinske koprodukcije tu je "Bijelo se pere na devedeset" Marka Naberšnika , "Linije Želje" Dane Komljena, "Oče naš" Gorana Stankovića, "Maturalac" Miroslava Terzića, "Vjetre, pričaj sa mnom" Stefana Đorđevića, "Yugo Florida" Vladimira Tagića te "Yugo ide u Ameriku" Filipa Grujića.