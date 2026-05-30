stiže posebno izdanje

Najpoznatiji slavenski fantasy junak 'Witcher' slavi 40. rođendan

30.05.2026.
u 15:23

Izdavačka kuća Egmont odlučila je veliku obljetnicu Vješca Andrzeja Sapkowskog proslaviti kroz posebnu kolekcionarsku ponudu – Sagu o Vješcu u kolekcionarskoj kutiji, a prvih devet čitatelja koji naruče hardcover izdanje romana Raskrižje gavranova dobit će booklet s potpisom samog autora

Godine 2026. Vještac obilježava 40 godina od objave prve kratke priče Andrzeja Sapkowskog u poljskom časopisu znanstvene fantastike Fantastyka. Taj trenutak označio je početak jednog od najdugovječnijih književnih svjetova moderne fantastike.      
Četiri desetljeća kasnije, saga nije postala prolazni fenomen, već opus koji je pokazao trajnu kulturnu i književnu relevantnost te je prerastao u globalnu zabavnu franšizu. Sastavljen od devet knjiga, Vještac je prodan u više od 30 milijuna primjeraka diljem svijeta te je objavljen na više od 42 jezika u 80 zemalja, neprestano pronalazeći nove generacije čitatelja.      

Obljetnička godina slijedi nakon objave najnovijeg romana Andrzeja Sapkowskog u sklopu sage, Raskrižje gavranova, koji je objavljen u njegovoj rodnoj Poljskoj krajem 2024., dok je u Hrvatskoj i ostatku svijeta objavljena 2025. 

Hvaljen zbog svoje moralne složenosti, političke dubine i subverzije tradicionalnih fantastičnih arhetipova, rad A. Sapkowskog dobio je značajna nacionalna i međunarodna priznanja. Među nagradama su World Fantasy Award za životno djelo (2016.), David Gemmell Legend Award (2009.), Eurocon nagrada za najboljeg autora (1996.) i Grand Master (2010), te Zlatna medalja za zasluge u kulturi „Gloria Artis” (2025.), među mnogima drugima. Godine 2024. Vještac je proglašen jednom od 30 najboljih književnih serija svih vremena prema Forbesu. 

Od svojih početaka u Poljskoj do današnjeg statusa globalnog književnog temelja koji je inspirirao brojne adaptacije u različitim medijima, Vještac prije svega ostaje književno djelo čija snaga leži u pripovijedanju – temelj koji već četrdeset godina podržava njegovo širenje.

„Kad sam napisao prvu priču o Vješcu, pod naslovom Vještac, nisam imao dugoročni plan. Jednostavno sam želio ispričati dobru priču. Nisam očekivao da će Geralt otići toliko daleko izvan Poljske. Četrdeset godina kasnije, zahvalan sam što se čitatelji i dalje vraćaju tim knjigama.” — Andrzej Sapkowski

Foto: Egmont

Povodom 40. obljetnice izdavači diljem svijeta tijekom 2026. pokrenut će niz inicijativa koje dodatno naglašavaju književne temelje i dugoročnu relevantnost Vješca. Diljem različitih tržišta, obljetničke aktivnosti uključivat će nova i posebna izdanja, kolekcionarske formate, osvježene naslovnice, proslave obljetnice te lokalno prilagođene kampanje usmjerene na privlačenje novih čitatelja i proslavu dugogodišnjih obožavatelja. 

Izdavač Egmont će obilježiti obljetnicu kroz posebnu kolekcionarsku ponudu – Saga o Vješcu u kolekcionarskoj kutiji, koja će biti dostupna od 8. lipnja 2026. putem Egmont web shopa te u odabranim poslovnicama Hoću knjigu i Znanje knjižara. Book box donosi kompletno iskustvo svijeta Vješca i uključuje romane Posljednja želja, Mač sudbine, Vilenjačka krv, Vrijeme prezira, Vatreno krštenje, Lastavičja kula, Gospodarica jezera i Sezona oluja, prateći Geralta od Rivije kroz moralno složen svijet političkih intriga, rata i sudbine.

Pričom koja povezuje folklor, crni humor i filozofsku dubinu, saga je osvojila milijune čitatelja diljem svijeta i postala temelj moderne fantastike, dok su njezinu globalnu popularnost dodatno učvrstile nagrađivane videoigre studija CD Projekt Red i hit serija na Netflixu. Ova pažljivo osmišljena kolekcionarska kutija predstavlja savršen poklon za dugogodišnje obožavatelje, ali i idealan ulaz za nove čitatelje koji žele doživjeti jednu od najpoznatijih fantasy saga današnjice.

Uz to, prvih devet čitatelja koji naruče hardcover izdanje romana Raskrižje gavranova dobit će booklet s potpisom samog autora Andrzeja Sapkowskog. Ovo izdanje i poklon s potpisom autora bit će dostupno od 8. lipnja 2026. u 12h na www.shop.egmont.hr.

U ostatku svijeta Vještac će biti predstavljen publici kroz potpuno dramatizirane audioknjige na engleskom jeziku, čime se serijal značajno širi u području pripovijedanja. Počevši s Raskrižjem gavranova u jesen 2026., Orion (UK) i Orbit (SAD) pokrenut će poseban program produkcije s punom glumačkom postavom, te će time otvoriti novi način doživljaja originalnih tekstova.

"Obilježavanje 40. obljetnice Vješca predstavlja važan trenutak ne samo za ovu iznimnu književnu sagu, već i za čitatelje na našem tržištu koji su ju kroz godine prepoznali i vjerno pratili. Ponosni smo što možemo sudjelovati u ovoj proslavi i veselimo se novim generacijama koje će tek otkriti ovaj jedinstveni svijet”, kazali su iz Egmonta.

