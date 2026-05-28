Open air projekcije, izložbe i videoigre: Evo što nas sve očekuje na 36. izdanju Animafesta

U Galeriji Kranjčar održana je konferencija za medije 36. Svjetskog festivala animiranog filma – Animafesta Zagreb 2026 koji se od 8. do 13. lipnja odvija u Kinu SC, Kinu Kinoteka, u Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama.

Filmski program čini više od 300 djela, koliko je najavljeno i stranih gostiju, a uz prestižna natjecanja kratkih, dugih, studentskih i hrvatskih filmova tu su i veliki tematski blok posvećen glazbi u animiranom filmu, retrospektive Joanne Quinn (izložba, masterclass, filmovi) i Marka Meštrovića, slovenska, dokumentarna i nova japanska animacija, Animafest PRO s prvim izdanjem Animation x Gamedev Laba Zagreb (predstavljanjem igara koje se natječu i za novu nagradu, predavanjima, panelima i individualnim savjetodavnim sesijama), 13. znanstvenim skupom Animafest Scanner, radionicama Rise & Shine (sa zvjezdanom postavom mentora među kojima je i oskarovac Chris Lavis) i AFN Edu te više panela, predavanja i okruglih stolova, kao i Program za djecu i mlade.

Članove žirija i detalje programa predstavili su umjetnički ravnatelj festivala Daniel Šuljić, producentica Matea Milić i izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba, pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić, dok su o svojim radovima govorili autori hrvatskih doprinosa Velikom natjecanju kratkometražnog filma Ana Horvat (Priredba) i Krešimir Pernek (Težnja). Predstavljena je festivalska špica autorice Sunčane Brkulj i glazbenice Tonote. Brkulj je autorica i festivalske ilustracije koju je u cjeloviti vizualni identitet festivala uklopio studio Kuna zlatica.

S posebnim zadovoljstvom Šuljić je istakao kako broj prijava za Animafest 2026 prelazi rekordnih 2100 iz, također rekordnih, 95 zemalja svijeta te kako će na festivalu svjetske premijere u svim programima imati 38 radova. Drugu godinu zaredom, Animafest je uz Oscar kvalifikacijski festival i za nagradu BAFTA, a za Oscara se, uz pobjednika Velikog natjecanja kratkometražnog filma, ponovno kvalificira i slavodobitnik Natjecanja hrvatskog filma. U Velikom natjecanju ističu se filmovi nagrađeni Oscarom i Césarom te prikazani u Cannesu, Locarnu, Torontu i drugdje, ženske perspektive i iskustva, novi filmovi nekadašnjih Animafestovih pobjednika, kao i priče naslonjene na globalnu političku situaciju ili predane neskriveno žanrovskom strukturiranju. Šuljić se pohvalno izrazio i o domaćoj produkciji koja u Natjecanju hrvatskog filma broji ukupno 19 radova s novim produkcijama Zagreb filma, Umjetničke organizacije Anima, ALU-a, Jake produkcije, Kreativnog sindikata, Kinoteke, Minya Film and Animationa i VERN-a. Raduju novi filmovi poznatih imena poput Danijela Žeželja i Irene Jukić Pranjić, ali i mlađih autora već primijećenih filmografija, kao i raskošne koprodukcije sa Slovenijom i izvrsni filmovi za djecu.

Šuljić je naveo kako će u žiriju Velikog natjecanja kratkometražnog filma biti dobitnik Oscara i pripadnik zlatne generacije Pixara, animator, producent i scenarist Jan Pinkava, nizozemska animatorica Nina Gantz, japanska animatorica Sawako Kabuki, programski direktor nizozemskog festivala Kaboom i profesor animacije Maarten van Gageldonk te povjesničarka umjetnosti i donedavna producentica Animafesta Paola Orlić. Kabuki i Gantz održat će i masterclassove o svojim metodama rada, a najveći Kabukini hitovi mogu se vidjeti i u filmskom programu i prezentaciji "New New: Novi val japanske kratke animacije" u kojemu će većina autora osobno predstaviti svoje filmove.

Veliko natjecanje dugometražnog filma, koje je predstavila Matea Milić, donosi 8 djela među kojima se izdvajaju novi anime redatelja One Piece-a Gora Taniguchija Samurajska balerina, posvećen mladim Japankama koje početkom 20. st. u Parizu čeznu za karijerama balerine i slikarice, svjetska premijera Kurvinog sina brazilskog doajena nezavisnog stripa i animacije Otta Guerre – malomišćanski road movie i gritty komedija s primjesama magijskog realizma i Moby Dicka – te obiteljsko botaničko-ekološko, SF 3D putovanje Odiseja jednog maslačka Momoko Seto ostvareno u maniri Oscarom nagrađene Poplave, a samo ovjenčano priznanjem kritike u Cannesu. Milić je posebno istakla kako su projekcije Kurvinog sina i Odiseje jednog maslačka inkluzivne – dostupne gluhim i nagluhim te slijepim i slabovidnim osobama (opremljene inkluzivnim titlovima i snimkom prijevoda na hrvatski znakovni jezik te audiodeskripcijom), a prostor kina dostupan je osobama s invaliditetom. Članovi žirija Velikog natjecanja dugometražnog filma bit će kanadski dizajner zvuka i filmski skladatelj Pierre Yves Drapeau (koji će o svojem radu održati i masterclass), gruzijska redateljica i producentica Mariam Kandelaki te slovenska producentica i mentorica Tina Smrekar.

U objedinjenom žiriju Natjecanja studentskog filma (38 filmova, od kojih dva potječu od dobitnika Nagrade za najbolju školu animacije – obrazovnog programa RE:ANIMA triju škola iz Portugala, Belgije i Finske kojemu se priređuje i zasebna retrospektiva) i Natjecanja hrvatskog filma odluke o nagradama donijet će makedonski redatelj i animator Krste Gospodinovski, poljska redateljica i animatorica Marta Magnuska (ujedno i predavačica u programu AFN Edu) te umjetnička direktorica festivala u Stuttgartu i potpredsjednica ASIFA-e Annegret Richter.

U pravovremenom odgovoru na suvremeni trenutak snažne povezanosti industrije videoigara i animacije, Animafest je u nekoliko navrata već uključivao videoigre u svoje programe, ali 2026. pokreće novu, sveobuhvatnu inicijativu pod nazivom Animation x Gamedev Lab Zagreb. U suradnji s CEE Animation Workshopom i HAVC-om, ovo dvodnevno zbivanje predstavlja pet igara koje se natječu i za novu Nagradu za najbolju umjetničku direkciju videoigre. Igre dolaze iz Njemačke (Goki's Dream, Studio Schlamassel), Švicarske (Time Flies, Playables), Španjolske (Numbra, Hamahiru-DigiPen Bilbao) i Hrvatske (All Living Things, MOXO; The Dunkers, 5 rusa), a odabrali su ih Admir Elezović (Croteam), Aleksandar Gavrilović (Gamechuck) i Sara Jurić (Gamepires) koji će odlučivati i o nagradi. Igre će svi posjetitelji Animafesta moći zaigrati u Studio-galeriji Klet (Ilica 73), a događaj se sastoji i od predavanja i panela vodećih stručnjaka (Michael Frei, Loris Timotej Vodeb, Jörg Tittel, Ante Vrdelja, A. Gavrilović i A. Elezović) te portfolio review sesija u kojima eksperti Gabriel Nagypal i Gabriel Alvarez pružaju individualno mentorstvo. Ovaj segment programa jedini je namijenjen isključivo odabranim polaznicima, dok je preostali otvoren za javnost kojoj bi posebno zanimljivi mogli biti paneli o sinergiji javnog financiranja filmske produkcije i razvoja videoigara te o potencijalima intelektualnog vlasništva u filmu, animaciji i igrama.

Središnji tematski program Animafesta 2026 Šuljić, i sam glazbenik, odlučio je posvetiti glazbi kao jednom od najvažnijih, često i nosećih elemenata animiranog filma: od klasičnih partitura do jazza, od mjuzikla do eksperimentalnih formi vizualne glazbe. Među radovima u kojima animacija interpretira kanonske skladbe ili ih preispituje parodijom i stilizacijom vidjet ćemo i What's Opera, Doc? Chucka Jonesa, Papagena Lotte Reiniger, Satiemaniju Zdenka Gašparovića i Gloriju Victoriju Theodorea Usheva, dok jazz sekcija donosi energiju improvizacije, ritmičke razigranosti i formalne slobode – Toma i Jerryja, Pinka Panthera i Droopyja susrećemo u ovom programu, baš kao i legendarni spot Petera Lorda za Ninu Simone, ali i filmove Normana McLarena, Johna Hubleyja i dr. Gledat ćemo i mjuzikle Rosta, Darije Kopiec i Kataríne Kerekesove, a u segmentu "Tango, techno i drugi pokreti" moderne klasike Tomeka Popakula, Yoriko Mizushiri, Nine Winiger i Williama Kentridgea, kao i nešto starije Rastka Ćirića i Zbigniewa Rybczyńskog. Eksperimentalne radove koji brišu granice zvuka i slike potpisuju Xu An i Xi Chen, Slobodan Tomić, Thomas Renoldner, Steven Subotnick i Stas Santimov, a posljednji segment posvećen vizualnoj glazbi sastavio je poljski kustos animacije Michał Bobrowski u rasponu od 1937. do 2025., tj. od Lena Lyea, preko Mary Ellen Bute i Oskara Fischingera, do Maxa Hattlera i Tamasa Patrovicsa.

Zemlja u fokusu Animafesta 2026 je Slovenija – Hrvatskoj susjedna kinematografija s kojom često i plodno surađuje, ali čija se animacijska povijest, bez obzira na blizinu i zajedničku bivšu državu, razvijala u zasebnim smjerovima. Slovenci su, s obzirom na veze sa Čehoslovačkom, od 1950-ih nadalje baštinici snažne tradicije lutkarskog filma u radovima Saše Dobrile, Dušana Kastelica, Leona Vidmara i Špele Čadež – svi se oni mogu vidjeti u prvom segmentu "Slovenije u fokusu", baš kao i crtani filmovi legendarnog Mikija Mustera, Črta Škodlara, Konija Steinbachera i Grege Mastnaka. Drugi segment obilježen je prijelomnim dugometražnim filmom Zvonka Čoha Socijalizacija bika?, a treći je posvećen suvremenoj sceni s raznolikim tehnikama i autorskim glasovima (Leo Černic, Lea Vučko, Zarja Menart, Miha Reja, Š. Čadež i dr.). Četvrti i peti u potpunosti su posvećeni dječjem filmu u kojem Slovenci već godinama postižu iznimne rezultate, s već poznatim imenima poput Timona Ledera, G. Mastnaka te Kolje Sakside, čiji je serijal Koyaa i nestašni predmeti popularan i u nas te mu je stoga i posvećen poseban program koji se, osim u Kinoteci, prikazuje i u gradskim centrima za kulturu u sklopu Animafesta u Vašem kvartu. Izbornik programa je Igor Prassel, osnivač Animateke i kurator Slovenske kinoteke.

Retrospektivni program Majstori animacije posvećen je britanskoj umjetnici Joanni Quinn – dobitnici Nagrade za životno djelo Animafesta 2026. Vidjet ćemo 15 njezinih filmova iz razdoblja 1987–2025., uključujući klasike Ženski provod, O ljepoti tijela, Britannia i Umjetnička posla, kao i noviji film Ova zemlja je žena posvećen ženama Gaze, a laureatkinja će održati i masterclass. Quinn je protagonistica i Animafestova izložbenog programa čija je kruna upravo njezina retrospektivna izložba u Galeriji Kranjčar za vrijeme trajanja festivala. Galerijski program uključuje i 8. izdanje "Behind the Scenes" grupne izložbe autora Velikog natjecanja kratkometražnog filma u Galeriji na katu KIC-a i Natjecanja studentskog filma u Galeriji Šira.

Zagrebačkom duhu festivala ove će godine ponovno doprinijeti i omiljeni Animafestov open air koji će se uoči festivala, u nedjelju 7. lipnja u 21:30, održati u dvorištu Akademije likovnih umjetnosti. Uz glazbenu pratnju uživo projicira se najstariji sačuvani dugometražni animirani film Pustolovine princa Ahmeda legendarne Njemice Lotte Reiniger – najljepši primjer danas rjeđe prisutne siluetne animacije (animacije sjenki) koja posreduje bajkovite priče iz 1001 noći. Na otvorenom će u blizini centra Knap u sklopu Animafesta u Vašem kvartu biti prikazani i filmovi o Koyi, a besplatne projekcije ove omiljene serije, kao i Natjecanja filmova za djecu te novog izdanja zbirke AFN: That's What She Said redateljica srednje i istočne Europe mogu se vidjeti i u NS Sesvete i Dubrava, Centru mladih Ribnjak, KC Travno, Centru za likovni odgoj Grada Zagreba, Centru za kulturu Novi Zagreb i Centru za kulturu Maksimir. Uz suradnju s gradskim centrima za kulturu, Animafest to ponovno čini i s festivalom INmusic za koji bira potpuri iz tematskog programa posvećenog glazbi, kao i filmove o Koyi.

- Zadovoljstvo je svake godine s ponosom sudjelovati u predstavljanju ovog fenomenalnog festivala. Gledano iz perspektive svijeta, Animafest je svakako najznačajniji hrvatski ne samo filmski, već i kulturno-umjetnički festival. To nikada ne smijemo zaboraviti. Program je izvrstan, bogat ne samo u broju filmova i gostiju, već i u općem značaju festivala povezanog s brojnim akterima šireg kulturnog područja, koji time udara ritam ne samo Zagreba, nego i puno šire. Animafest je najznačajniji prije svega za publiku koju uvijek iznova pomlađuje – građane Zagreba svih generacija. Gradu Zagrebu drago je da može biti potpora takvom festivalu, kako bi građani imali priuštive, u nekim segmentima i besplatne ulaznice. Također je posebno važno da je Animafest dostupan ne samo u uobičajenim filmskim prostorima, nego doista i na petnaestak lokacija širom grada. U našim kulturnim politikama stavili smo veliki naglasak na centre za kulturu koji su desetljećima bili zanemarivani i stoga nam je posebno drago da partnerski surađuju s Animafestom, uključujući i vlastitim prijedlozima. Kao i uvijek, s Animafestom i kulturno ljeto stiže u Zagreb. Nadam se da će se Animafest 2028 održati u Kinu Europa te se ubrzo proširiti i na Kino Tuškanac – rekla je Emina Višnić.

Autorsku retrospektivu s 5 radova iz razdoblja 2006-2025. Animafest priređuje i Marku Meštroviću, jednom od prvih autora nove generacije nasljednika Zagrebačke škole s kraja 1990-ih i početka 2000-ih, a kojega krasi dugotrajna stilska ujednačenost na susretu strip noira, krležijanske poetike, introspektivne duhovnosti i glazbe. U suradnji s Restartom, u Dokukinu KIC priređuje se i poseban program animiranih dokumentaraca Animadoks s tri recentne dugometražne uspješnice. Prva je Pelikan plava o simpatičnoj shemi mađarskih mladića koji su 1990-ih vlakom besplatno putovali Europom. Druga je Pucali su na pijanista proslavljenih autora Chica i Rite koji su napravili još jedno povijesno glazbeno traganje, ovoga puta za korijenima bossa nove i Latinskom Amerikom 1960-ih i 1970-ih. Treća je karipski, dominikanski film Olivia i oblaci – nadrealno istraživanje složenosti ljubavi, ali i film impresivnog festivalskog puta. Program WTF OFF pod kuratorskom palicom Sébastiena Sperera u nezaboravnom kasnovečernjem iskustvu okuplja 11 intenzivnih i otkačenih kratkih filmova iz cijeloga svijeta koji istražuju rubove, pukotine i podrhtavanja slike, pripovijedanja i samog gledatelja. "Iz majstorskih radionica" ponovno donosi nove radove velikih imena godinama vezanih uz Animafest. Ovoga puta to su Miloš Tomić, Georges Sifianos, Theodore Ushev, Dennis Tupicoff, Cordell Barker, Donato Sansone, Suresh Eriyat i Bruno Collet.

U Natjecanje filmova za djecu i mlade filmski kritičar i edukator Nino Kovačić i medijska psihologinja Martina Peštaj uvrstili su 32 filma i razvrstali ih u četiri dobne kategorije (3-6, 7-10, 11-14 i 15+). Svaki program i ove je godine kreiran s mišlju na ono što dijete može dirnuti, što potiče dječja razmišljanja, osjećaje i pitanja. Animirani filmovi otvaraju djeci prostor da gledaju drugačije: sporije, koncentriranije i otvorenije za detalje te da se susretnu s različitim vizualnim jezicima, narativnim ritmovima i svjetovima. U Natjecanju filmova za djecu i mlade mnogo je filmova o odnosima: između braće i sestara, djece i roditelja, baka i djedova te šire obitelji. U programu 3-6 dominiraju nježne slike, ritam prirode i prva mala otkrića. Program 7-10 upravlja pogled prema van – svijetu koji tek treba vidjeti i razumjeti, a ponekad i osvojiti. Program 11-14 pun je unutarnjih priča, a 15+ neobičnih svjetova prikazanih u različitim stilovima, autorskim perspektivama i osjećajima. Kako bi i djeca na bolničkom liječenju uživala u najnovijim filmovima, izbor iz Natjecanja filmova za djecu u suradnji s inicijativom "Film u bolnici" i Udrugom Djeca susreću umjetnost prikazuje se i u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, a dva filma iz Velikog natjecanja dugometražnog filma (Samurajska balerina i Odiseja jednog maslačka) također su prilagođena djeci (8+).

Profesionalni program Animafesta 2026 predvodi 13. simpozij Animafest Scanner (KIC, 9. i 10. 6.) s pozvanim predavanjem dobitnika Nagrade za izniman doprinos proučavanju animiranog filma Amida Amidija. Amidi, kritičar i povjesničar, osnivač Cartoon Brewa i autor više temeljnih historiografskih i stilističkih knjiga, govorit će o američkoj animaciji u sklopu panela posvećenog metodama i perspektivama animacijskih povijesti. Na simpoziju, otvorenom svoj zainteresiranoj javnosti, raspravljat će se i o genealogijama animiranog filma, kuriranju animacije te o glazbi u animiranom filmu. Na petom izdanju programa Rise & Shine u suradnji s HRUP-om, Animatekom i CEE Animationom bit će predstavljeno 11 projekata odabranih između, ponovno rekordnih, preko 80 prijava. Mentori će biti Oscarom nagrađeni redatelj Chris Lavis, scenaristica i producentica golemog međunarodnog iskustva Anna Vášová te višestruki dobitnik Nagrade Goya Pedro Rivero. Na AFN Edu-u namijenjenom studentima animacije predavač i mentor radionice je slovenski animator Leo Černic, a predavat će i poljska animatorica Marta Magnuska. Uz predavanja oskarovca Lavisa ("Evolucija filmskoga lutkarstva") i Animafestova pobjednika iz 2021. Joea Hsieha ("Visceralni urlici: Duša horora u animaciji"), diskurzivni segment festivala čini i više predstavljanja (francuske profesionalne mreže FJPI; portala Animation HUB CEE Animationa; paneuropske inicijative "Film u bolnici") i diskusija ("Zašto moj film treba biti inkluzivan?", posvećena prilagodbi filmova gluhim i nagluhim te slijepim i slabovidnim osobama; "Animacija u Hrvatskoj: Izazovi i mogućnosti", u organizaciji HDFD-a okuplja ključne predstavnike struke radi dijaloga o trenutačnom stanju animiranog filma te mogućnostima njegova daljnjeg razvoja).

Dio Animafestova programa moći će se vidjeti i izvan Zagreba. U Splitu se, u suradnji s FMFS-om, prikazuje 11 kratkometražnih filmova koji nude fantastičan presjek novije europske umjetničke animacije (2016-2024). U karlovačkom Kinu Edison moći će se vidjeti programi filmova o Koyi i Natjecanje filmova za djecu 3-6. Naposljetku, u Rijeci će se, u suradnji s Art-kinom, održati dvije inkluzivne projekcije filma Odiseja jednog maslačka.

- Film se zasniva na mojem sjećanju iz djetinjstva, tj. na stvarnome događaju. Ja sam kao djevojčica na pozornici vidjela pervertita, ali sam bila toliko mlada i nevina da nisam shvaćala što radi. Bilo mi je zanimljivo povezati taj događaj s pjesmama i recitacijama koje su se tada pjevale, pri čemu mi je pomogla Irena Jukić Pranjić koja mi je stavila na raspolaganje svoje snimke. To je, dakle, film o stupanju djece u svijet odraslih koji još ne razumiju – o sudaru dvaju svjetova. Tema filma istovremeno su i perverzija i vrijeme zadnjih trzaja Jugoslavije. Ne upuštam se u kritiku toga razdoblja na koje gledam isključivo iz dječje perspektive, ali situacija nije samo tragična, već, kao što ćete vidjeti u filmu, pomalo i smiješna – rekla je Ana Horvat o svome filmu Priredba.

- Priča je nastala kao moj pogled na nezadovoljstvo ljudi u svijetu i fokusiranje na negativne strane života. Stoga sam osmislio likove kojima je vidno polje suženo na vlastite probleme i nedaće od kojih se ne mogu odmaknuti. S mnogim negativnim pojavama koje su u filmu prikazane upoznao sam se i osobno te me to iskustvo i potaklo da ga napravim, no on je ipak mišljen više promatrački, dok kritički pogled prepušta samom gledatelju. Boje filma odabirao sam s obzirom na emocije koje trebaju posredovati, više negoli s namjerom realističkog prikaza futurističkog ambijenta. Film je nastajao dugo zbog problema u postprodukciji i zahtjevnosti uklapanja paralelnih priča u cjelinu – kazao je Krešimir Pernek o Težnji.

Ulaznice se kupuju putem sustava Kupiulaznicu.hr i na www.animafest.hr te tijekom festivala na blagajnama kina. Redovne ulaznice za sve programe stoje 4 eura, a one za velika natjecanja kratkog i dugometražnog filma, Best off Animafest i WTF OFF 5 eura. Festivalska iskaznica koja po cijeni od 50 eura omogućuje ulaz na sve projekcije (osim svečanog otvorenja) također je dostupna na www.animafest.hr

Natjecanje studentskog filma, Natjecanje filmova za djecu i mlade, svi segmenti programa Majstori animacije, posebni filmski programi (retrospektiva obrazovnog programa RE:ANIMA i selekcija ASIFA Student Award) te cijeli program Animafest u Vašem kvartu u gradskim centrima za kulturu mogu se vidjeti bez plaćanja ulaznice.