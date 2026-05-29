EROTSKI EKSPERIMENT tri genija

Krojačeva ljubav, gola prostitutka i sramota genija: Zašto je 'Eros' remek-djelo i katastrofa u istom paketu?

29.05.2026.
u 10:00

Omnibus film "Eros" koji se večeras prikatuje na HRT 3, spojio je vizije Michelangela Antonionija, Stevena Soderbergha i Wong Kar-waija u ambicioznom projektu o ljubavi i žudnji. No, dok je jedan segment ušao u anale kinematografije, drugi je ostao zapamćen kao bolno razočaranje

Zamišljen kao posveta velikanu modernističkog filma, Michelangelu Antonioniju, omnibus "Eros" iz 2004. okupio je tri redateljska titana u istraživanju erotike.

Ideja je bila da uz 92-godišnjeg talijanskog maestra, narušenog zdravlja nakon moždanog udara, stanu dvojica mlađih redatelja koji su ga navodili kao uzor. Izbor je pao na Wong Kar-waija i Stevena Soderbergha, koji je uskočio nakon što je Pedro Almodóvar odustao od projekta. Svaki je dobio potpunu slobodu istražiti ljubav i žudnju, rezultiravši jednim od najneujednačenijih, ali i najfascinantnijih filmskih eksperimenata desetljeća. Film je publici ponudio putovanje od suptilnog remek-djela do gotovo neugodnog promašaja, sve unutar sto minuta.

Kritički je konsenzus jasan: prvi segment, "Ruke" (The Hand) Wong Kar-waija, nije samo najbolji dio triptiha, već je i sam za sebe besprijekorno filmsko ostvarenje. Smješten u Hong Kong 1960-ih, film prati tihog krojačkog pomoćnika Zhanga (Chang Chen) i njegovu desetljećima dugu čežnju za gospođicom Huom (Gong Li), zanosnom kurtizanom. Njihov prvi susret, u kojem mu ona pruža "pomoć za sjećanje" erotskim dodirom ruke, postaje emocionalno sidro priče o neuzvraćenoj ljubavi koja prkosi klasama i vremenu. Dok on postaje uspješan majstor, ona gubi ljepotu i zdravlje, no njegova odanost ostaje nepoljuljana. Zanimljivo, film je sniman u jeku epidemije SARS-a, što je produkciju premjestilo u Hong Kong i nametnulo rad pod maskama. Sam redatelj je izjavio kako ga je ta situacija inspirirala da snimi film o osjetilu dodira. Ta suptilna, gotovo opipljiva erotika, koja proizlazi iz čežnje, a ne eksplicitnosti, izdigla je "Ruke" na razinu remek-djela.

Nakon Wongove emocionalne dubine, središnji segment "Ekvilibrij" Stevena Soderbergha djeluje kao duhovita, no osjetno lakša intermeca. Radnja je smještena u New York 1955. i odvija se u uredu psihijatra, u kojem reklamni agent Nick Penrose (Robert Downey Jr.) terapeutu dr. Pearlu (Alan Arkin) prepričava svoj erotski san. Dok Penrose leži na kauču, kamera otkriva da je doktor potpuno nezainteresiran i zaokupljen špijuniranjem kroz prozor. Soderbergh se poigrava estetikom film noira, snimajući segment u crno-bijeloj tehnici, dok su snovi prikazani u boji. Kritika je film opisala kao zabavan i vješto napisan, hvaleći izvedbe Downeya i Arkina, no zamjerila mu je nedostatak erotske napetosti. Sam Soderbergh je priznao kako je prihvatio posao samo kako bi njegovo ime stajalo na plakatu uz Antonionijevo, a njegov ležerniji, gotovo komični pristup, odudara od intenziteta cjeline.

Nažalost, ono što je trebalo biti kruna filma i hommage velikom autoru, pretvorilo se u njegov najproblematičniji dio. Posljednji segment, "Opasne niti stvari", u režiji 92-godišnjeg Michelangela Antonionija, naišao je na jednoglasnu osudu. Priča prati otuđen bračni par, Christophera (Christopher Buchholz) i Cloe (Regina Nemni), u Toskani. Njihove banalne svađe prekida pojava mlade Linde (Luisa Ranieri), s kojom Christopher ima nezadovoljavajuću aferu. Iako film dotiče prepoznatljive Antonionijeve teme alijenacije, ovdje su prikazane na nezgrapan i pretenciozan način. Dijalozi su drveni, a pretjerana golotinja, kako je primijetio kritičar Roger Ebert, djeluje poput "banalne meke pornografije". Teškoj atmosferi doprinijela je i izjava glumice Luise Ranieri koja je snimanje jedne scene opisala kao "traumatično iskustvo". Umjesto dostojanstvenog oproštaja, Antonionijev segment ostavlja gorak okus i dojam da je učenik, Wong Kar-wai, nadmašio učitelja.

"Eros" je bio komercijalno neuspješan koliko i umjetnički neujednačen; na svjetskim je blagajnama zaradio tek oko 1,5 milijuna dolara. Njegova ostavština je, međutim, složena. Ostaje zabilježen kao hrabar, ali manjkav pokušaj spajanja tri autorska svijeta. Za filmofile, "Eros" je i danas nezaobilazno djelo, ne toliko zbog svoje cjelovitosti, koliko zbog fascinantnog sraza vizija. Gledati ga znači svjedočiti genijalnosti Wong Kar-waija na vrhuncu snage, zaigranosti Stevena Soderbergha i tragičnom kreativnom sutonu jednog od najvećih redatelja u povijesti filma. Upravo u toj bolnoj neujednačenosti leži njegova trajna, gotovo perverzna privlačnost.

Najuspješniji hrvatski film svih vremena otvorit će Pula film festival

Ovogodišnji Pulski filmski festival koji će se održati od 9. do 16. srpnja otvorit će film "Svadba" Igora Šeregija, a u natjecateljskom programu prikazat će se "Bog neće pomoći" Hane Jušić; "Drugi dnevnik Pauline P." Nevena Hitreca, "Glavonja", Marine Andree Škop, Vande Raýmanove, "Koke" Igora Jelinovića, "Kristalni planet" Arsena Antona Ostojića, "Lijepa večer, lijep dan" Ivone Juka...

