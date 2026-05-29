Krojačeva ljubav, gola prostitutka i sramota genija: Zašto je 'Eros' remek-djelo i katastrofa u istom paketu?

Zamišljen kao posveta velikanu modernističkog filma, Michelangelu Antonioniju, omnibus "Eros" iz 2004. okupio je tri redateljska titana u istraživanju erotike.

Ideja je bila da uz 92-godišnjeg talijanskog maestra, narušenog zdravlja nakon moždanog udara, stanu dvojica mlađih redatelja koji su ga navodili kao uzor. Izbor je pao na Wong Kar-waija i Stevena Soderbergha, koji je uskočio nakon što je Pedro Almodóvar odustao od projekta. Svaki je dobio potpunu slobodu istražiti ljubav i žudnju, rezultiravši jednim od najneujednačenijih, ali i najfascinantnijih filmskih eksperimenata desetljeća. Film je publici ponudio putovanje od suptilnog remek-djela do gotovo neugodnog promašaja, sve unutar sto minuta.

Kritički je konsenzus jasan: prvi segment, "Ruke" (The Hand) Wong Kar-waija, nije samo najbolji dio triptiha, već je i sam za sebe besprijekorno filmsko ostvarenje. Smješten u Hong Kong 1960-ih, film prati tihog krojačkog pomoćnika Zhanga (Chang Chen) i njegovu desetljećima dugu čežnju za gospođicom Huom (Gong Li), zanosnom kurtizanom. Njihov prvi susret, u kojem mu ona pruža "pomoć za sjećanje" erotskim dodirom ruke, postaje emocionalno sidro priče o neuzvraćenoj ljubavi koja prkosi klasama i vremenu. Dok on postaje uspješan majstor, ona gubi ljepotu i zdravlje, no njegova odanost ostaje nepoljuljana. Zanimljivo, film je sniman u jeku epidemije SARS-a, što je produkciju premjestilo u Hong Kong i nametnulo rad pod maskama. Sam redatelj je izjavio kako ga je ta situacija inspirirala da snimi film o osjetilu dodira. Ta suptilna, gotovo opipljiva erotika, koja proizlazi iz čežnje, a ne eksplicitnosti, izdigla je "Ruke" na razinu remek-djela.

Nakon Wongove emocionalne dubine, središnji segment "Ekvilibrij" Stevena Soderbergha djeluje kao duhovita, no osjetno lakša intermeca. Radnja je smještena u New York 1955. i odvija se u uredu psihijatra, u kojem reklamni agent Nick Penrose (Robert Downey Jr.) terapeutu dr. Pearlu (Alan Arkin) prepričava svoj erotski san. Dok Penrose leži na kauču, kamera otkriva da je doktor potpuno nezainteresiran i zaokupljen špijuniranjem kroz prozor. Soderbergh se poigrava estetikom film noira, snimajući segment u crno-bijeloj tehnici, dok su snovi prikazani u boji. Kritika je film opisala kao zabavan i vješto napisan, hvaleći izvedbe Downeya i Arkina, no zamjerila mu je nedostatak erotske napetosti. Sam Soderbergh je priznao kako je prihvatio posao samo kako bi njegovo ime stajalo na plakatu uz Antonionijevo, a njegov ležerniji, gotovo komični pristup, odudara od intenziteta cjeline.

Nažalost, ono što je trebalo biti kruna filma i hommage velikom autoru, pretvorilo se u njegov najproblematičniji dio. Posljednji segment, "Opasne niti stvari", u režiji 92-godišnjeg Michelangela Antonionija, naišao je na jednoglasnu osudu. Priča prati otuđen bračni par, Christophera (Christopher Buchholz) i Cloe (Regina Nemni), u Toskani. Njihove banalne svađe prekida pojava mlade Linde (Luisa Ranieri), s kojom Christopher ima nezadovoljavajuću aferu. Iako film dotiče prepoznatljive Antonionijeve teme alijenacije, ovdje su prikazane na nezgrapan i pretenciozan način. Dijalozi su drveni, a pretjerana golotinja, kako je primijetio kritičar Roger Ebert, djeluje poput "banalne meke pornografije". Teškoj atmosferi doprinijela je i izjava glumice Luise Ranieri koja je snimanje jedne scene opisala kao "traumatično iskustvo". Umjesto dostojanstvenog oproštaja, Antonionijev segment ostavlja gorak okus i dojam da je učenik, Wong Kar-wai, nadmašio učitelja.

"Eros" je bio komercijalno neuspješan koliko i umjetnički neujednačen; na svjetskim je blagajnama zaradio tek oko 1,5 milijuna dolara. Njegova ostavština je, međutim, složena. Ostaje zabilježen kao hrabar, ali manjkav pokušaj spajanja tri autorska svijeta. Za filmofile, "Eros" je i danas nezaobilazno djelo, ne toliko zbog svoje cjelovitosti, koliko zbog fascinantnog sraza vizija. Gledati ga znači svjedočiti genijalnosti Wong Kar-waija na vrhuncu snage, zaigranosti Stevena Soderbergha i tragičnom kreativnom sutonu jednog od najvećih redatelja u povijesti filma. Upravo u toj bolnoj neujednačenosti leži njegova trajna, gotovo perverzna privlačnost.