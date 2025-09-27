Naši Portali
Proširena stvarnost Milana Trenca

Posjetitelji pomoću aplikacije na izložbi sami kreiraju postav, a slike mogu i animirati
VL
Autor
Vecernji.hr
27.09.2025.
u 12:06

U zagrebačkoj galeriji Spirit of Art otvorena je izložba Milana Trenca na kojoj su izloženi njegova 'interaktivna' grafička mapa 'Tvornička jutra' i akrilne slike iz serije Spirale. Kultna 'Tvornička jutra' sastavljena su od izdvojenih i sitotiskom uvećanih kadrova Trencova stripa 'Maljčiki' (1981), nastalog kao interpretacija istoimene pjesme Idola, a 'Spirale' konceptualno-performativno odražavaju autopoetički princip samo-proizvodnje koji ih definira

Umjetnost i sofisticiranost susreli su se sinoć u srcu Zagreba. U galeriji Spirit of Art u centru Zagreba, otvorena je nova izložba renomiranog umjetnika Milana Trenca, čime je nastavljen izložbeni ciklus u galeriji. Milan Trenc istražuje nove vizualne horizonte u galeriji Spirit of Art, koja javnosti predstavlja spoj likovne izvrsnosti i suvremene estetike.

Nakon ljetne postave Tomislava Buntaka, ova izložba donosi nastavak umjetničkog narativa koji spaja suvremenu likovnost i premium kulturno iskustvo. Izložbu su otvorili voditelj galerije Damir Kanaet, akademik i umjetnik Tomislav Buntak te sam autor Milan Trenc.

Na izložbi će posjetitelji vidjeti „interaktivnu“ grafičku mapu Milana Trenca Tvornička jutra i akrilne slike iz serije Spirale. U suvremenom kulturnom pejzažu vizualno iskustvo se sve češće oblikuje kroz interaktivnost i proširene medijske slojeve. Trencova izložba poziva posjetitelje da sami stvaraju „postav“ akrilnih slika iz serije Spirale i otključaju novi sloj proširene stvarnosti grafičke mape Tvornička jutra kroz Artivive mobilnu aplikaciju. Interaktivna prezentacija ovih radova nastavlja se na njihovu medijsku „povijest.“

Autor izložbe Milan Trenc na otvorenju je izjavio: „Bilo mi je iznimno zanimljivo predstaviti svoje radove u potpuno drugačijem i specifičnom izložbenom prostoru. Uspjeli smo nadograditi seriju likovnih radova „Spirala“ s još jednim „layerom“ te smo ih transformirali u potpuno novu interaktivnu instalaciju. Grafičku mapu „Tvornička jutra“ smo nadogradili proširenom stvarnošću kroz Artivive mobilnu aplikaciju uz koju posjetitelji mogu svaku sliku otvoriti i animirati. Suradnja s odličnim timom galerije je rezultirala izložbom koja funkcionira u stvarnom i virtualnom svijetu.“

Grafička mapa Tvornička jutra sastavljena je od izdvojenih i sitotiskom uvećanih kadrova stripa Maljčiki (1981), nastalog kao interpretacija istoimene pjesme Idola. Osim formalnog prijenosa pjesme u strip, pa stripa u fine art, događa se i sadržajni prijevod socijalističke svakodnevnice u strukturirani vizualni mit. Iz monotonog tvorničkog ritma izvučen je obrazac i proveden kroz pop-art distorziju: jarke plohe boja, stilizirane figure i stripovski kadar pretvaraju „herojski rad“ u vizualni klišej, ritmizirani znak.

Na taj način Tvornička jutra pokazuju i repetitivnost svakodnevice i repetitivnost vizualnih kodova ideologije. U izvedbi Milana Trenca Spirale konceptualno-performativno odražavaju autopoetički princip samo-proizvodnje koji ih definira: sposobnost sustava da se stvara i obnavlja kroz dinamiku ponavljanja i razlike. Umjetnik polazi od misaonog i matematičkog eksperimenta, koji preoblikuje u vizualno-performativni aparat. Na tragu Borelovih teorija vjerojatnosti i Borgesovih knjižnica mogućih svjetova, konstruira sustav u kojem se slike spirala generiraju kombinatorikom i umnažanjem unaprijed zadanih elemenata. Računalno se proizvodi 1728 kolorističkih varijacija, od kojih se odabire dvadesetak i izvodi ih u akrilu izlijevanjem boje na platno. Autorica teksta koji predstavlja izložbu je Tamara Lukina.

Povodom izložbe Tomislav Buntak je izjavio: „Trenc uvodi satiru i humor u naš strip i ilustraciju na plemenit profinjen način koji ne gubi britkost i jasnoću poruke i ideje. Kreativnost je njegov zaštitni znak koji je prepoznat u njegovoj mladosti 80-ih, na svjetskoj sceni Velike Jabuke i SAD-a i ponovo od povratka u domovinu do danas. Veselje je predstaviti lucidnost i radost stvaranja Trenca u galeriji Spirit of Art u ovom intermedijalnom postavu i djelima.“

Trencova izložba otvara novu vizualnu priču, uz potporu agencije Real grupa i The Artisan Gina – premium hrvatskog brenda koji umjetnost vidi i u stvaranju savršenog okusa. 

Ulaz na izložbu je slobodan, a može ju se pogledati na adresi Pod zidom 12 od 11.00 do 19.00 sati (nedjeljom i praznicima galerija ne radi).

