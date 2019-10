Pontiac Trans Am Burta Reynoldsa ide na aukciju

Oni koji su odrastali 80-ih godina prošlog stoljeća zasigurno se sjećaju jednog filma koji i danas ima kultni status. Film “Smokey i bandit” bio je nevjerojatno zabavna komedija s elementima “filma s ceste”, baš tim redoslijedom. Mnogi su tada upoznali klasičan američki sportski automobil “muscle car” i američke “truckove” – u filmu se, naime, pojavljuju tri Kenworthova tegljača.

U toj zaista sjajnoj akcijskoj komediji ostao je zapamćen Burt Reynolds, jedan od najvećih “coolera” koje je Hollywood dosad vidio. Film je snimljen 1977. godine i bio je drugi najdohodovniji film te godine. Nije bio prvi samo iz jednog razloga, tu poziciju oduzeli su mu “Ratovi zvijezda”. Ipak, ni zarada od 300 milijuna dolara nije tako loša. Poklonik filma bio je i sam Alfred Hitchcock, a na američkom jugu, gdje se radnja filma odvija, nije ni smatran igranim filmom, nego dokumentarcem. Čak četiri Pontiac Firebird Trans Ama korištena su za snimanja i ispalo je da je taj automobil nakon filma postao istinska zvijezda. Nakon prikazivanja udvostručila mu se prodaja pa je tako prvi put nadmašio izravnog konkurenta, Chevrolet Camaru.

U General Motorsu, koji je bio proizvođač Pontiaca, bili su toliko oduševljeni da su Burtu Reynoldsu poklonili Trans Am koji je korišten u promociji filma. Sva četiri automobila koja su korištena za snimanje filma bila su teško oštećena. Reynoldsu je General Motors obećao da će svake godine od njih dobiti novi Trans Am. No kako je poznati glumac pred kraj života upao u financijske neprilike, 2014. godine bio je prisiljen prodavati dobivene Trans Amove. Onaj prvi tada je prodan za 450.000 dolara, no sada je prodaje još jedan glumčev automobil, a na aukciju ga daje US Marshals Service koji ga je – zaplijenio.

Foto: arhiva

Trans Am Burta Reynoldsa bio je dijelom velike kolekcije od čak 150 vrijednih automobila. Vlasnici kolekcije dali su pristanak da se automobili rasprodaju nakon prijevare teške oko dvije i pol milijarde dolara za koju je zloupotrijebljena njihova tvrtka. Jedan je od oštećenih, izgleda, i sam Warren Buffet, odnosno njegov fond Berkshire Hathaway. Krivci su stanoviti Ronald Roach, knjigovođa, te Joseph Bayliss, građevinar, oba iz Sacramenta, koji su lažirali različite izvještaje kako bi obmanuli ulagače u tvrtku DC Solar koja se bavila proizvodnjom mobilnih solarnih generatora električne energije i kojoj su vlasnici Jeffrey i Paulette Carpoff. Američki pravosudni organi njih ne sumnjiče za bilo kakav prekršaj, a Roach i Bayliss priznali su krivnju. Carpoffovi su prijevarom prikupljeni novac trošili na luksuzan život, pa i na skupljanje ove velike kolekcije automobila procijenjene na šest milijuna dolara. Uz automobile zaplijenjena im je i druga imovina jer veliki dug koji su napravili nekako treba i vratiti.

Javna je dražba najavljena za subotu 26. listopada, održat će se u kalifornijskom gradu Woodlandu. Iz dokumenata se vidi da je Trans Am doista pripadao Burtu Reynoldsu, a nosi i njegov potpis s porukom – “Be Safe!” Posebno se ističe da je automobil prešao manje od 5000 kilometara. Trans Am imao je podužu povijest, od 1969. do čak 2000. godine, a “Smokey i bandit” nije i jedini film u kojem se taj model pojavljuje. Pojavio se i u “Hooperu” u kojem je također u glavnoj ulozi Burt Reynolds, ponovno uz Sally Field, ali i u Rockyju II.

Inače, film “Smokey i bandit” imao je i još dva nastavka, u drugom snimljenom 1980. godine i dalje je glavna metalna zvijezda Trans Am. U trećem nastavku njegova slava blijedi, film je proglašen katastrofom, a sam Burt Reynolds u njemu se pojavljuje tek negdje pred kraj filma.