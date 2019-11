Počinje jesenski ciklus radiofonijskih izvedbi "Plan za bijeg"

Drugi, jesenski, ciklus ovogodišnjeg Plana za bijeg održat će se od 10. do 13. studenog.

"Plan za bijeg" je godišnji ciklus malih radiofonijskih izvedbi Multimedijalne kolibe u suradnji s ansamblom RadioTeatra iz Zagreba. Već šestu godinu zaredom pozivaju razne autore/ice i izvođače/ice da istražuju područje susreta radija i scenske izvedbe uživo u trajanju do 30 minuta, pod umjetničkom palicom Pavlice Bajsić Brazzoduro. Ovaj projekt nazivaju i svojim igralištem, jer je u potpunosti otvoren eksperimentu. Radi se o iskoraku i logičnom nastavku istraživanja kojeg su započeli predstavom radiofonijskog teatra Hoerspiel: mala igra za slušanje (i gledanje).

U ovom izdanju ciklusa malih radiofonijskih izvedbi predstavit će dva projekta u nastajanju. Mlađe generacije moći će pogledati radiofonijsku predstavu "To može samo radio!" autorsko-izvođačkog tima RadioTeatra u Kazalištu LET, a za one malo veće dolazi performans "Isabel: Bach Coeur, druga postaja" violinistice Isabel na svojoj sljedećoj postaji; u Kući Arko.

"To može samo radio!" je radio-predstava katastrofe s pucanjem, pjevanjem i Marsovcima, za djecu od 8 do 12 godina. Inspirirana je romanom „Rat svjetova“ Herberta Georga Wellsa iz 1897., istoimenom radijskom adaptacijom Orsona Wellesa i Howarda Kocha iz 1938., člancima iz starih zagrebačkih novina te „Prilozima za pribiranje provjerene građe, o povijesti pobuda, o osnutku i o prvom razdoblju rada Radio Zagreba“ Rudolfa Habeduša Katedralisa iz 1951. Održat će se u nedjelju 10. studenog u 12 sati u Kazalištu LET.

Violinistica Isabel će nas 13. studenog u 20h u Kući Arko počastiti drugim dijelom svog koncerta “Bach coeur”, ili točnije, drugom postajom na svom dugačkom putovanju istraživanja Bacha..

– Za mene su ove sonate poput studija, namijenjene su za učenje. Provela sam 40 godina učeći. Iako još nisam došla do najboljeg načina interpretacije Bachovih sonata, znam da nikada ni neću, a neće ni itko drugi. To je možda jasno samo onima koji poznaju instrument, ali moj je pristup sviranju ovih sonata vrlo radikalan i nekonvencionalan, i ni u jednoj glazbenoj školi neće vas ovako naučiti svirati Bacha. Svaki dan radim na njima i otkrivam nove stvari, jer to su 4 i pol sata glazbe za violinu, a nijedan dio nije isti, iste težine ili kompleksnosti. A kako da bolje naučiš svirati svoj instrument ako ne od majstora kao što je Bach – rekla nam je Isabel nakon svog prvog koncerta u Park-šumi Tuškanac ovog ljeta.