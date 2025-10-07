Naši Portali
premijera nove predstave

“Penzići luduju”osvojili Zagreb

Kerekesh Teatar
Foto: Kerekesh Teatar
1/13
VL
Autor
Promo
07.10.2025.
u 12:07

Kerekesh Teatar u novoj kazališnoj komediji donosi urnebesnu priču o životu i radosti starije generacije

Ovog je vikenda u Scenoteci Zagreb održana premijera nove predstave Kerekesh Teatra pod naslovom "Penzići luduju" u kojoj su obilje smijeha, topline i inspirativnih trenutaka posvećenih starijoj generaciji, publici donijeli Ljubomir Kerekeš, Darko Janeš i Goran Koši. Ova duhovita i dirljiva priča o životu penzionera, koji se s mladenačkim entuzijazmom upuštaju u neočekivane avanture, oduševila je publiku svojom originalnošću, energijom i porukom da život ne poznaje dobne granice. 

Često se govori da su stari ljudi kao mala djeca. Sklonost ludosti kod penzionera može se pripisati trenutku zaborava, naletu adrenalina ili nepokolebljivoj vjeri u nemoguće. Kada stanovnici staračkog doma “Mir Božji” čuju za veliko plesno natjecanje između domova za starije osobe, njihovo samopouzdanje i želja za dokazivanjem dolaze do izražaja. Odlučni da svoj dom predstave u najboljem svjetlu, ovi gerijatrijski junaci kreću na put ispunjen izazovima, smijehom i neočekivanim preokretima.

Kerekesh Teatar
Foto: Kerekesh Teatar

Predstava je nastala iz duboke želje Kerekesh Teatra da progovori o starijoj generaciji, koja često biva zaboravljena i ostavljena po strani, unatoč tome što u njoj i te kako tinja život, energija i želja za zabavom. “Starijoj generaciji, baš kao i mlađoj, treba smijeh, pogotovo onaj na vlastiti račun, koji je često i najzdraviji“, ističu iz Kerekesh Teatra. Nakon niza uspješnih predstava posvećenih mlađoj publici, ovim projektom, iz Kerekesh Teatra htjeli su uspostaviti ravnotežu i ispričati priču o starijoj generaciji na način koji istovremeno zabavlja, educira i slavi život u svim njegovim fazama. Predstava donosi snažnu poruku o važnosti zajedništva, podrške i radosti, bez obzira na godine, te naglašava kako humor i zajednički ciljevi mogu prevladati sve prepreke.

Kerekesh Teatar
Foto: Kerekesh Teatar

Režija predstave majstorski spaja komične elemente s toplim, ljudskim trenucima. Scenografija i kostimi dodatno upotpunjuju doživljaj, vjerno prikazujući svakodnevicu staračkog doma, ali s dozom šarenila i vedrine koja odražava duh protagonista. Glazba, kao ključni element predstave, savršeno prati radnju, miješajući nostalgične melodije s modernim ritmovima, što dodatno naglašava univerzalnost teme i povezuje generacije u publici.

Nakon uspjeha u Zagrebu, “Penzići luduju” kreću na put po Hrvatskoj:

  • 11. listopada – Đurđevac
  • 16. listopada – Prelog
  • 26. listopada – Zagreb
  • 29. listopada – Osijek

Ova nova komedija savršeno se uklapa u bogatu jesensku sezonu Kerekesh Teatra, u kojoj publika uživa u rasprodanima predstavama poput „Ive i Glorije“, te proslavi jubileja 1.400-te izvedbe kultnog “Dimnjačara” - najizvođenije hrvatske predstave.

Kerekesh Teatar
Foto: Kerekesh Teatar

Ako je suditi po prvim reakcijama, “Penzići luduju” nova su komedija o kojoj će se još dugo pričati - predstava koja slavi smijeh, život i one male radosti koje nas čine mladima, bez obzira na godine.

Ne propustite priliku nasmijati se do suza uz “Penziće” - jer godine su samo broj, a smijeh najbolji recept za mladost!

Više informacija o predstavi dostupno je na web stranici.

Kerekesh Teatar

