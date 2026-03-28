Najbolja predstava Gumbekovih dana je 'Mediteranski brevijar, na valovima Radio Mediterana'

Simbolično na Svjetski dan kazališta, dodijeljene su nagrade 19. Gumbekovih dana u Histrionskom domu u petak, najboljom predstavom u cjelini proglašena je predstava "Mediteranski brevijar, na valovima Radio Mediterana", a najboljim glumcima Devin Juraj i Bela Grah.



Nagrađena predstava autorski je projekt Pavlice Bajsić Brazzoduro nastao prema djelima Predraga Matvejevića i Olje Savičević Ivančević, u koprodukciji GDK Gavella i RadioTeatra Bajsić i prijatelji.

"Iznimna predstava, režirana kao vizualizirana radijska emisija posvećena pomorkinjama i pjesnicima, publiku na valovima Radio Mediterana vodi mediteranskim gradovima, običajima, jezicima, povijesnim silnicama koji, iako različiti i specifični, spajaju ljude i njihove sudbine", istaknuli su iz žirija.

Gumbekovu nagradu za najboljega glumca dobio je Devin Juraj za ulogu Emceeja u predstavi "Cabaret" Joea Masteroffa, Johna Kandera i Freda Ebba, u režiji Lea Mujića te u produkciji HNK Zagreb.

"Nivo kontrole koju nad svojim tijelom i glasom demonstrira kroz cijelu izvedbu, niti u jednom se trenutku ne 'spotaknuvši' o zahtjevnost uloge, fascinantna je, i publika ne može nego uživati u svakom njegovom pokretu, svakoj izgovorenoj ili otpjevanoj rečenici i odluka o najboljem glumcu festivala bila je krajnje očita", naglasili su.

Nagrada za najbolju glumicu dodijeljena je Beli Grah za ulogu Karle u predstavi "Prvi spoj" Austina Winsberga, Alana Zacharyja i Michaela Weinera u produkciji Glumačke družine Histrion.



"Uz svoje kolege glumce, Bela Grah izvrsno kostimirana, pokazuje raskošnu paletu svih svojih glumačkih i pjevačkih izvedbenih sposobnosti, kao i sigurnost, odgovornost, nenametljivost i privlačnost na sceni", navode iz žirija.

Nagrada za izniman doprinos održavanju cabareta dodijeljena je Vojinu Periću, glumcu i ravnatelju Kazališta slijepih i slabovidnih Novi život, koji ove godine obilježava 45 godina umjetničkog rada.



Ocjenjivački sud dodijelio je posebno priznanje predstavi Teatra &TD "Djevojke s rogovima" u režiji Kristine Grubiša i adaptaciji Karle Leko, autorskome projektu koji se referira na tri romana Slavenke Drakulić.

Na 19. Gumbekovim danima prikazano je 17 žanrovski raznolikih kabaretnih predstava iz Zagreba, Splita, Varaždina, Zadra, Pečuha i Beograda. U ocjenjivačkom sudu bili su glumac Vinko Kraljević, scenografkinja Marta Crnobrnja, predstavnik publike Branko Babac, redatelj Ivan-Goran Vitez i kazališna kritičarka Vesna Muhoberact.

Glumačka družina Histrion i umjetnički ravnatelj Zlatko Vitez pokrenuli su 2008. festival kabareta Gumbekovi dani, nazvan po Mladenu Crnobrnji Gumbeku, jednom od najvećih hrvatskih komičara i majstoru kabareta.