'mamini sinovi' u scenoteci

Nova hit-predstava za one koji vole (crni) humor, smiju se sami sebi i životu oko sebe

Foto: Hit Teatar/Robert Raspert/Scenoteka
1/4
VL
Autor
vecernji.hr
29.03.2026.
u 11:14

Nova komedija "Mamini sinovi" koja u Scenoteci igra 31. ožujka i 11. travnja, donosi tri lica glumice Matee Elezović Brdar i bez filtera secira odnose koje svi prepoznajemo

Zagrebačka Scenoteka ponovno je mjesto na kojem se traži karta više. Razlog je nova hit-predstava 'Mamini sinovi', autora Matka Elezovića i kazališta Hit teatar, čija je osnivačica glumica i producentica Matea Elezović Brdar. Riječ je o komediji koja ne zazire od istine, ali je servira uz obilje smijeha - upravo onako kako publika najradije prihvaća vlastite slabosti.

Matea Elezović Brdar ne igra samo jednu ulogu - ona ih živi čak tri! Taj glumački 'troboj' nije rezultat slučajnosti, nego precizne unutarnje tehnike. „Prebacivanje između tri lika događa se kroz fizičke i glasovne 'okidače' koje sam si zadala - svaki lik ima svoj tempo, držanje i energiju. Kad jednom uđem u taj kod, prijelaz postaje gotovo instinktivan i zapravo jako prirodan“, objašnjava.
No kazalište, ističe, nikada nije statično. Iako tekst ima čvrstu strukturu, prostor za igru uvijek postoji.

„Držimo se teksta kao okvira, ali si dopuštam male, suptilne improvizacije, pogotovo u reakcijama na publiku“, kaže, dodajući kako upravo te nijanse čine razliku.

„Volim kada publika kroz smijeh otkriva slojeve lika i shvati da iza humora postoji i nešto dublje“, dodaje, priznajući kako je istodobno privlače i novi izazovi: „Postoji puno toga, voljela bih igrati sve što nisam do sada… Također, voljela bih se okušati u nekom potpuno suprotnom tipu, mračnijem liku koji traži drugačiji glumački pristup.“

Dodatnu težinu predstavi daje i činjenica da tekst potpisuje Matko Elezović dok Elezović Brdar sudjeluje u njegovu oblikovanju i kao izvođačica ga poznaje do najsitnijih nijansi. „Ta mi je dvostruka uloga veliki plus jer tekst poznajem 'iznutra', a kao glumica imam sigurnost u interpretaciji“, ističe. 

Na sceni joj se pridružuju Borko Perić i Petra Težak, a kemija među njima, iako kaže da nije presudna, zna da je jako važna. „Rad s Borkom Perićem i Petrom Težak je užitak, a i privatno se odlično slažemo, što se itekako osjeti na sceni“, otkriva te dodaje kako svaki od njih donosi specifičan glumački potpis - Perić preciznost i duhovitost, Težak energiju, a Kristina Krepela s kojom se izmjenjuje - unijela je jednu novu svježinu.

Foto: Hit Teatar/Robert Raspert/Scenoteka

Predstava se, naravno, ne oslanja samo na glumu. Elezović Brdar ističe i važnost autorskog tima: uz tekst Matka Elezovića, tu su režija Ivane Čoh, glazba Nevena Šverka i scenografija Željka Radišića, koji zajedno čine, kako kaže, tako dobar i lijep projekt. 

A zašto bi svi trebali pogledati 'Mamine sinove'? Ako pitate Mateu, ona će kroz smijeh reći: „Ne smiju svi gledati 'Mamine sinove'. Ni slučajno! Oni koje vole (crni) humor, koji se smiju sami sebi i životu oko sebe - ova predstava je za njih. Vidimo se.“
Drugim riječima, ako ste spremni nasmijati se i možda se u tom smijehu prepoznati - 'Mamini sinovi' čekaju vas 31. ožujka i 11. travnja u Scenoteci!

