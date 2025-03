Peđa Gvozdić: 'Više ne gubim tri kilograma po izvedbi, ali svaka je i dalje utakmica'

– Odavno sam imao ideju i želju izvesti neku monodramu jer to je forma u kojoj možeš dokazati gdje si i što si kao glumac, to je potvrda tvog rada. I inače volim taj žanr; obožavam Zijaha Sokolovića, gledao sam ga stotine puta, pa Vilija Matulu u "Münchhausenu", to je vještina u kojoj zanat moraš pokazati u najboljem mogućem svjetlu – rekao nam je Karlovčanin Peđa Gvozdić dan prije nego što je premijerno na daskama karlovačkoga Gradskog kazališta Zorin dom izveo diljem svijeta slavni broadwayski i lasvegaški one-man show "Pračovjek" Roba Beckera. Ovacije publike na toj premijeri prije tri godine dokazale su mu da se, baš kao što je priželjkivao, glumački pokazao u najboljem svjetlu.

Da se pokazao u najboljem svjetlu, dokazuje i činjenica da će u četvrtak, 6. ožujka u 20 sati, u zagrebačkoj Scenoteci odigrati slavljeničku, 100. izvedbu te monokomedije, svojevrsnog bračnog savjetovanja u kojem je jedina terapija smijeh. U protekle je dvije godine predstava do suza nasmijala i oduševila 30.000 hrvatskih gledatelja, a mnogi su predstavu koja na humorističan način analizira muško-ženske odnose gledali i nekoliko puta. Puno ih je reklo da u priči vide i sebe i dijelove vlastitih prepirki i mirenja u vezi te da je svako gledanje "Pračovjeka" novo iskustvo i kao da gledaju novu predstavu.

– Priča je to o čovjeku koji je izbačen iz kuće, zapravo se sam izbacio više iz inata nakon svađe sa ženom. Inače je opčinjen prapoviješću i govori o prapovijesti kao o vremenu kada su muškarci i žene bili više povezani, ovisni jedni o drugima, povezuje to vrijeme s današnjim, govori o promjenama, iako smo, zaključuje, danas više-manje kao potrošna roba, bez kompromisa. Ima tu puno živopisnih detalja i uvjeren sam da će se publici svidjeti. Originalni sam tekst izmijenio, uz potrebne dozvole, tako da neki detalji priče imaju domaći, hrvatski prizvuk – kazao je Peđa Gvozdić, koji publiku sat i pol, koliko traje predstava, drži fokusiranom na sebe i na smiješnu stranu muško-ženskih odnosa, pri čemu glumi i muškarca i žene, i pračovjeka i svoje prijatelje, i vodi publiku kroz vremeplov od odrastanja do zrele dobi.

Nakon što je toliko puta izveo "Pračovjeka", i sam Gvozdić na sceni se tijekom izvedbe danas osjeća drukčije:

– Rekao bih da je značajna razlika u mojoj izvedbi danas u odnosu na period prije dvije godine. Više ne gubim tri kilograma po izvedbi iako je to i dalje "utakmica". Promijenio sam neke momente i ubacio puno novog materijala. Ono što me veseli jest što ta predstava iz izvedbe u izvedbu stalno raste, a ja je zaista volim igrati. Sada možda i više nego na početku jer osjećam manji glumački pritisak i više u svemu uživam. Vjerujem da to i publika osjeti. Siguran sam da ću joj to pokazati i na 100. izvedbi – kazao je Peđa Gvozdić.

Predstava osvaja publiku spontano, a dvorane su svaki put sve punije. Samo je Karlovac "Pračovjeka" ugostio čak 13 puta i uvijek se tražila karta više, Zagreb devet, dok su Zadar, Sisak i Osijek već po tri puta bili domaćini ove hit predstave. Tijekom dosadašnjih izvedbi nakupilo se i mnoštvo nezaboravnih trenutaka i anegdota. Komentari gledatelja nakon predstave su, kako govori Gvozdić, a čuli smo ih i sami, zanimljivi i neprocjenjivi: "Ako si želite produljiti život, pogledajte 'Pračovjeka'", "Gledao bih ga i 20 puta!", "Čovječe, ti si lud!" – samo su neki od njih.

Osim što puni dvorane u Hrvatskoj, predstava je izvođena i na međunarodnim festivalima monodrame poput Befemon festivala u Bečeju i InBOX festivala u Travniku, gdje je osvojila publiku i struku. Peđa kaže da mu je posebno značilo igrati pred kazališnim velikanima poput Zijaha Sokolovića i Dušanke Stojanović Glid: – Njihove pohvale bile su mi potvrda da doista radim nešto vrijedno i posebno – kazao je Peđa Gvozdić.

Ovaj neumorni karlovački glumac i lutkar priprema i nove projekte. Tako ćemo ga uskoro moći vidjeti u novom projektu, interaktivnom glumačko-lutkarskom showu za odrasle "CLUB 27", koji priprema s kolegom Giuliom Settimom. Predstava tematizira legendarne glazbenike koji su napustili svijet u 27. godini života – Hendrixa, Janis Joplin, Cobaina, Amy Winehouse i druge – u konceptu kakav još nismo vidjeli. Osim "Pračovjeka", Peđa igra i u hit predstavama "Nema sutra", (Luda kuća), "Semafor" i "Karlstadt Kunst Cabaret" (Zorin dom), "Pokopaj me nježno" (Kerekesh Teatar), a redovito nastupa i u dječjim predstavama Zakon Teatra kao što su "Najbolji prijatelji". U glumačkoj karijeri može se pohvaliti s čak 600 izvedbi, 17 vlastitih režija te brojnim nagradama na domaćim i svjetskim festivalima.

Ulaznice za 100. izvedbu "Pračovjeka" dostupne su na internetskoj stranici Scenoteke, kao i na blagajni kazališta, a ako propustite baš tu obljetničku izvedbu, novu priliku da je pogledate imate već 14. ožujka u Sisku te 26. travnja ponovno u zagrebačkoj Scenoteci.