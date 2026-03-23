Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
povijest i razvoj drame

Novi postav Kazališnog pop-up muzeja: 165 portreta umjetnika za 165. sezonu djelovanja zagrebačkog HNK

VL
Autor
vecernji.hr
23.03.2026.
u 16:43

Postavljeni duž prostora oko gledališta, portreti simbolično predstavljaju 165 sezona kazališnog života, ali i generacije umjetnika koji su gradili umjetnički ugled HNK u Zagrebu. Drugi dio izložbe postavljen je u Muzeju grada Zagreba i donosi pregled djelovanja Kazališta za vrijeme djelovanja na Gornjem gradu

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu obilježava 165. sezonu djelovanja, a tim povodom na Svjetski dan kazališta, 27. ožujka 2026. u 11 sati, u atriju Kazališta bit će svečano otvoren novi postav Kazališnoga pop-up muzeja, čiji je fokus na osobama koje su obilježile povijest Drame HNK u Zagrebu.

Ova obljetnica podsjeća na početke institucionalnoga kazališnog života u Zagrebu. Kazališna tradicija HNK-a započela je upravo Dramom, kada su 1860. godine u Zagrebu započele prve profesionalne predstave na hrvatskom jeziku, čime je započeo kontinuirani razvoj nacionalnoga kazališta koji traje do danas.

U povodu te važne obljetnice HNK u Zagrebu publici predstavlja novi izložbeni postav Kazališnoga pop-up muzeja, koji donosi atraktivan i pregledan uvid u povijest Drame te u niz umjetnika i kazališnih djelatnika koji su tijekom povijesti oblikovali njezin identitet.

U središtu izložbe nalazi se 165 portreta umjetnika – glumaca, redatelja, dramaturga, scenografa, kostimografa, pisaca i kazališnih djelatnika, čiji je rad obilježio razvoj Drame HNK-a i hrvatskoga kazališta u cjelini. Postavljeni duž prostora oko gledališta, portreti simbolično predstavljaju 165 sezona kazališnog života, ali i generacije umjetnika koji su gradili umjetnički ugled HNK u Zagrebu. Drugi dio izložbe postavljen je u Muzeju grada Zagreba i donosi pregled djelovanja Kazališta za vrijeme djelovanja na Gornjem gradu.

Autorica koncepta izložbe je dr. sc. Snježana Banović, a projekt je realiziran u suradnji Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu i Muzeja grada Zagreba, dviju institucija koje zajednički promiču i čuvaju kazališnu i kulturnu baštinu grada, uz podršku Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.

Na otvorenju će se okupljenima obratiti intendantica HNK-a u Zagrebu dr. sc. Iva Hraste Sočo, autorica koncepta izložbe dr. sc. Snježana Banović, viša kustosica Muzeja grada Zagreba i voditeljica Kazališne zbirke Marina Perica Krapljanov te glumica, kazališna redateljica i pedagoginja Neva Rošić.

Izložba će biti otvorena do kraja kazališne sezone 2025./2026., a posjetitelji će je moći razgledati pola sata prije početka predstava te tijekom stanki programa u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu (ulaz slobodan), te u redovno radno vrijeme Muzeja grada Zagreba.

Ključne riječi
kultura portret vizualna umjetnost izložba pop-up muzej Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu kazalište

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!