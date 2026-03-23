Novi postav Kazališnog pop-up muzeja: 165 portreta umjetnika za 165. sezonu djelovanja zagrebačkog HNK

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu obilježava 165. sezonu djelovanja, a tim povodom na Svjetski dan kazališta, 27. ožujka 2026. u 11 sati, u atriju Kazališta bit će svečano otvoren novi postav Kazališnoga pop-up muzeja, čiji je fokus na osobama koje su obilježile povijest Drame HNK u Zagrebu.

Ova obljetnica podsjeća na početke institucionalnoga kazališnog života u Zagrebu. Kazališna tradicija HNK-a započela je upravo Dramom, kada su 1860. godine u Zagrebu započele prve profesionalne predstave na hrvatskom jeziku, čime je započeo kontinuirani razvoj nacionalnoga kazališta koji traje do danas.

U povodu te važne obljetnice HNK u Zagrebu publici predstavlja novi izložbeni postav Kazališnoga pop-up muzeja, koji donosi atraktivan i pregledan uvid u povijest Drame te u niz umjetnika i kazališnih djelatnika koji su tijekom povijesti oblikovali njezin identitet.

U središtu izložbe nalazi se 165 portreta umjetnika – glumaca, redatelja, dramaturga, scenografa, kostimografa, pisaca i kazališnih djelatnika, čiji je rad obilježio razvoj Drame HNK-a i hrvatskoga kazališta u cjelini. Postavljeni duž prostora oko gledališta, portreti simbolično predstavljaju 165 sezona kazališnog života, ali i generacije umjetnika koji su gradili umjetnički ugled HNK u Zagrebu. Drugi dio izložbe postavljen je u Muzeju grada Zagreba i donosi pregled djelovanja Kazališta za vrijeme djelovanja na Gornjem gradu.

Autorica koncepta izložbe je dr. sc. Snježana Banović, a projekt je realiziran u suradnji Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu i Muzeja grada Zagreba, dviju institucija koje zajednički promiču i čuvaju kazališnu i kulturnu baštinu grada, uz podršku Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.

Na otvorenju će se okupljenima obratiti intendantica HNK-a u Zagrebu dr. sc. Iva Hraste Sočo, autorica koncepta izložbe dr. sc. Snježana Banović, viša kustosica Muzeja grada Zagreba i voditeljica Kazališne zbirke Marina Perica Krapljanov te glumica, kazališna redateljica i pedagoginja Neva Rošić.

Izložba će biti otvorena do kraja kazališne sezone 2025./2026., a posjetitelji će je moći razgledati pola sata prije početka predstava te tijekom stanki programa u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu (ulaz slobodan), te u redovno radno vrijeme Muzeja grada Zagreba.