u režiji Arnauda Bernarda

Nakon 32 godine, na scenu riječkog HNK vraća se opera o ledenoj princezi Turandot, koju će utjeloviti Kristina Kolar

Zagreb: Premijera nove produkcije Verdijeve "Aide"
23.03.2026.
u 16:20

Puccinijeva opera "Turandot" redatelja Arnauda Bernarda i dirigenta Valentina Egela, vraća se u riječki HNK Ivana pl. Zajca nakon 32 godine, a premijerna izvedba bit će 7. travnja.

U središtu poznate priče ledena je princeza Turandot čija okrutna igra triju zagonetki odlučuje o sudbini njezinih prosaca odvodeći ih u smrt. Međutim, dolaskom tajanstvenog princa Calafa, njezin se svijet počinje mijenjati. 

Upravo tu dimenziju odnosno transformaciju u svojoj viziji ističe renomirani francuski redatelj Arnaud Bernard koji je impresivnu karijeru izgradio na najpoznatijim europskim i svjetskim opernim pozornicama, a koji u "Turandot", posve različitoj od ranijih Puccinijevih heroina, vidi i metaforu suvremenog svijeta čiju radnju smješta u monumentalnu atmosferu inspiriranu filmom "Metropolis" Friza Langa, navodi HNK Zajc. U tom hladnom, kontroliranom sustavu, Turandot je gotovo neljudsko biće, stoji u najavi premijere.

"Turandot" prati putovanje od noćne more prvog čina do svjetla završetka, ističe redatelj Bernard, te dodaje: "Srce opere može se sažeti kao transformacija kroz ljubav i ponovno otkrivanje ljudskosti".

Intendantica riječkog HNK-a Dubravka Vrgoč također ističe bezvremensku snagu ove priče naglašavajući kako je "riječ o mnogo više od bajke: o složenoj psihološkoj drami u kojoj se isprepliću ljubav, moć, strah i žrtva". "Njezine zagonetke nisu iskušenja razuma, već štitovi protiv svijeta koji traži da se srce otvori bez garancije da neće biti slomljeno", kaže Dubravka Vrgoč.

U naslovnoj je ulozi riječka nacionalna prvakinja Kristina Kolar, koja je ulogu Turandot s velikim uspjehom ranije ostvarila u Italiji i Španjolskoj. S njom je u alternaciji Anastasia Boldyreva. U ulozi Calafa alterniraju Bože Jurić- Pešić i Nattha Thammathi, a u ulozi Timura Luka Ortar i Slavko Sekulić.

U ulozi Liù izmjenjivat će se će Anamarija Knego i Gabrijela Deglin. Altoum će biti Sergej Kiselev, a ministri Ping, Pang i Pong Jure Počkaj, Marko Fortunato i Aljaž Žgavc. Jue Počkaj tumačit će i ulogu Mandarina, a Princ od Perzije bit će Matej Kovač. Uz njih u predstavi sudjeluju Riječki simfonijski orkestar i Riječki operni zbor. Redatelj Arnaud Bernard potpisuje i scenografiju te kostimografiju predstave, a Dalibor Fugošić oblikovanje svjetla. 

Puccini je svoju "Turandot" ostavio nedovršenom, jer je umro tijekom liječenja u Bruxellesu, a operu je, prema njegovim skicama, dovršio Franco Alfano. Praizvedba je održana 1926. u Teatru alla Scala u Milanu pod ravnanjem Artura Toscaninija

kultura puccini Turandot kristina kolar Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl.Zajca kazalište opera

