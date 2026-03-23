topla kazališna priča

Šegrt Hlapić vraća se u Trešnju! Ne propustite predstavu o dječaku čija dobrota i nesebičnost ostavljaju trag na svima koje susretne

23.03.2026.
u 15:48

Predstava je namijenjena za uzrast od pete godine naviše, a na rasporedu Kazališta Trešnja je već ovog vikenda: u petak, 27. ožujka u 18:30 sati, u subotu, 28. ožujka u 17 sati te u nedjelju, 29. ožujka u 11 sati

Mali šegrt velikog srca vraća se na pozornicu Kazališta Trešnja u priči koja već generacijama osvaja malu i veliku publiku. U bezvremenskim Čudnovatim zgodama šegrta Hlapića pratimo dječaka čija dobrota, hrabrost i nesebičnost ostavljaju trag na svima koje susretne, podsjećajući koliko i najmanja djela mogu promijeniti svijet.

Ova topla kazališna priča idealan je izbor za obiteljski izlazak, a na rasporedu Kazališta Trešnja je 27., 28. i 29. ožujka.

Priču o šegrtu Hlapiću brojne generacije pamte kao simbol dobrote, hrabrosti i nesebičnosti. Krenuvši u svijet kako bi razgazio pretijesne čizmice, mali Hlapić u oproštajnom pismu obećava svojoj Majstorici da će pomagati svima koje susretne - i to obećanje vjerno ispunjava na svakom koraku.

Na svom putovanju susreće različite ljude i svakome pristupa otvorena srca: dječaku Marku pomaže pronaći izgubljene guske, mljekaru razvoziti mlijeko, sa seljacima gasi požar, a Giti vraća ukradenu škatulju i pomaže joj pronaći put kući. Pritom ne okreće leđa ni onima koji prema njemu nisu bili dobri, pokazujući kako se upravo nesebičnošću i dobrotom zlo može preobraziti u dobro.

Naslovne uloge tumače Luka Bulović kao Hlapić, Karla Brbić kao Gita te Silvio Mumelaš kao pas Bundaš, dok u ostalim ulogama nastupaju Krunoslav Klabučar, Ivana Bakarić, Radovan Ruždjak, Paško Vukasović, Kruno Bakota, Aleksandra Naumov, Dubravka Lelas i Hrvoje Barišić.

Predstava je namijenjena za uzrast od pete godine naviše, a na rasporedu Kazališta Trešnja je već ovog vikenda: u petak, 27. ožujka u 18:30 sati, u subotu, 28. ožujka u 17 sati te u nedjelju, 29. ožujka u 11 sati. Ulaznice potražite na blagajni Kazališta Trešnja ili online putem Ulaznice.hr

kultura Kazalište Trešnja kazalište predstava Čudnovate zgode šegrta Hlapića

Ne propustite

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Logor/Golgota
Krleža u ZKM-u

Hrvatski debi mlade slovenske redateljice Nine Rajić Kranjac dokaz je da živimo krvavu prošlost i da će nam budućnost biti još i teža

Za svoj hrvatski debi redateljica Nina Rajić Kranjac odabrala je Krležu, dvije njegove rane drame "U logoru" i "Golgotu", te ih spojila u jedinstvenu cjelinu nazvanu "Logor/Golgota", koja podjednako snažno progovara protiv ratova, ali i kapitalizma koji podjednako učinkovito guta i firme (u nas upogonjen i nadasve upitnim privatizacijama) i ljude

Radio Dubrava
Posveta Dubravi

Mjuzikl 'Radio Dubrava' vapi za više originala Prljavog kazališta, jer novi su songovi - banalni

Priču za "Radio Dubravu" napisala je Ana Tonković i to je priča o kvartu koji je oduvijek bio radnički, o njegovim mladim ljudima zagledanim u veliki grad, odrastanju koje prekida rat, podjeli na one koji su otišli na bojište i one koji su ostali snaći se na sigurnom, o povratnicima s bojišta koji se bore s PTSP-om, tonu u droge i alkohol, upogonjeni iznevjerenim idealima, jer kvart i grad u koji su se vratili nisu ono za što su se borili

