Hrvatica na rubu živaca zbog svadbe na kojoj treba biti kuma: 'Traži vilu s bazenom i DJ-a, a ja sam tek počela raditi'

Objava korisnice Reddita pod imenom "Ninaxoox" na kanalu r/askcroatia pokrenula je žustru raspravu o tome koliko daleko idu financijska očekivanja od kumova na vjenčanjima. Djevojka je opisala nezavidnu situaciju u kojoj se našla dva mjeseca prije vjenčanja svoje prijateljice. Kao kuma, od nje se očekuje da organizira i većinski financira djevojačku večer, no prohtjevi mladenke daleko nadmašuju njezine mogućnosti. Nedavno se zaposlila nakon studija, uselila u stan i plaća joj, kako kaže, nije velika.

Problem je u tome što mladenka priželjkuje luksuznu proslavu: kuća s bazenom od oko 500 €, hrana od 200 €, piće od 150 € i DJ za 300 €. Ukupan trošak premašuje 1.100 €, što je za autoricu objave ogroman iznos. Iako je pokušala razgovarati s prijateljicom i objasniti joj svoju financijsku situaciju, naišla je na zid. Mladenka joj je odgovorila "da se ne brine i da nije očekivala da ona to plati", no nije ponudila alternativno rješenje, preuzimanje troškova niti je odustala od svojih skupih planova, ostavljajući kumu u neizvjesnosti i stresu.

Objava je u kratkom roku prikupila stotine reakcija i više od dvjesto komentara, a većina korisnika stala je na stranu kume, osuđujući nerealna očekivanja mladenke. "Sjećam se nekad davno kad je bila čast biti kum i kuma... Danas... Nemoj me molim te, imam ženu, djecu, kredite...", napisao je jedan korisnik u najpopularnijem komentaru, sažimajući frustraciju mnogih. Čini se da je tradicionalna uloga kuma kao svjedoka i prijatelja u potpunosti zasjenjena modernim trendom u kojem kumovi postaju glavni sponzori svadbenih proslava.

Komentatori nisu štedjeli riječi, a savjeti su se kretali od praktičnih rješenja do otvorenog poziva na prekid prijateljstva. "Ona ne traži kumu, ona traži sponzora. Prava prijateljica te nikad ne bi dovela u takvu situaciju", istaknuo je jedan korisnik. Drugi su bili još direktniji: "Ako osobi kojoj si kum/kuma ne možeš reći 'Daj od**bi i ti i DJ od 300 €', onda si kum/kuma pogrešnoj osobi". Mnogi su ukazali na pritisak društvenih mreža: "Dobrodošla u eru Instagram vjenčanja gdje je bitnije kakva će fotka ispasti nego kakvo je prijateljstvo. Sve je postala predstava." Neki su ponudili i konkretne, pomalo cinične savjete: "Reci joj da ti je ideja super i pitaj na koji račun da joj ispostaviš ponudu za organizaciju i financiranje. Gledaj kako se čarolija gasi."

Rastući troškovi i nerealna očekivanja

Ovaj problem savršeno oslikava širu ekonomsku sliku u Hrvatskoj početkom 2026. godine. Uz inflaciju koja prijeti doseći 4,4 posto i godišnji rast cijena stanovanja od deset posto, mladi ljudi koji tek započinju samostalan život nalaze se pod ogromnim financijskim pritiskom. U takvom okruženju, očekivanja poput onih iznesenih u objavi postaju ne samo nerealna, već i bezobzirna. Ukupan trošak djevojačke večeri može premašiti prosječnu mjesečnu plaću u Hrvatskoj, koja se kreće oko 1.200 €.

Osim djevojačke, tu je i pritisak dara za vjenčanje, gdje se u javnosti vode rasprave je li 500 € dovoljno ili je "sve ispod 2.000 € sramota". Tradicionalno nepisano pravilo "kumstvo se ne odbija" dodatno otežava situaciju, stvarajući kulturološki pritisak koji ljude tjera u dugove. Komentari na Redditu pokazuju da se sve više ljudi odupire tom mitu, stavljajući vlastitu financijsku stabilnost ispred zastarjelih običaja. Kako je jedan korisnik cinično zaključio, obraćajući se autorici objave: "Nisi ti njoj kuma, nego novčanik."