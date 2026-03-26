Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
CIJENA PRIJATELJSTVA

Hrvatica na rubu živaca zbog svadbe na kojoj treba biti kuma: 'Traži vilu s bazenom i DJ-a, a ja sam tek počela raditi'

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
26.03.2026.
u 11:30

Djevojka se na Redditu požalila na nerealna očekivanja prijateljice čija bi je djevojačka večer mogla baciti u dugove. Lavina komentara otkrila je da se ne radi o izoliranom slučaju, već o rastućem problemu modernih vjenčanja u Hrvatskoj.

Objava korisnice Reddita pod imenom "Ninaxoox" na kanalu r/askcroatia pokrenula je žustru raspravu o tome koliko daleko idu financijska očekivanja od kumova na vjenčanjima. Djevojka je opisala nezavidnu situaciju u kojoj se našla dva mjeseca prije vjenčanja svoje prijateljice. Kao kuma, od nje se očekuje da organizira i većinski financira djevojačku večer, no prohtjevi mladenke daleko nadmašuju njezine mogućnosti. Nedavno se zaposlila nakon studija, uselila u stan i plaća joj, kako kaže, nije velika.

Problem je u tome što mladenka priželjkuje luksuznu proslavu: kuća s bazenom od oko 500 €, hrana od 200 €, piće od 150 € i DJ za 300 €. Ukupan trošak premašuje 1.100 €, što je za autoricu objave ogroman iznos. Iako je pokušala razgovarati s prijateljicom i objasniti joj svoju financijsku situaciju, naišla je na zid. Mladenka joj je odgovorila "da se ne brine i da nije očekivala da ona to plati", no nije ponudila alternativno rješenje, preuzimanje troškova niti je odustala od svojih skupih planova, ostavljajući kumu u neizvjesnosti i stresu.

Objava je u kratkom roku prikupila stotine reakcija i više od dvjesto komentara, a većina korisnika stala je na stranu kume, osuđujući nerealna očekivanja mladenke. "Sjećam se nekad davno kad je bila čast biti kum i kuma... Danas... Nemoj me molim te, imam ženu, djecu, kredite...", napisao je jedan korisnik u najpopularnijem komentaru, sažimajući frustraciju mnogih. Čini se da je tradicionalna uloga kuma kao svjedoka i prijatelja u potpunosti zasjenjena modernim trendom u kojem kumovi postaju glavni sponzori svadbenih proslava.

Komentatori nisu štedjeli riječi, a savjeti su se kretali od praktičnih rješenja do otvorenog poziva na prekid prijateljstva. "Ona ne traži kumu, ona traži sponzora. Prava prijateljica te nikad ne bi dovela u takvu situaciju", istaknuo je jedan korisnik. Drugi su bili još direktniji: "Ako osobi kojoj si kum/kuma ne možeš reći 'Daj od**bi i ti i DJ od 300 €', onda si kum/kuma pogrešnoj osobi". Mnogi su ukazali na pritisak društvenih mreža: "Dobrodošla u eru Instagram vjenčanja gdje je bitnije kakva će fotka ispasti nego kakvo je prijateljstvo. Sve je postala predstava." Neki su ponudili i konkretne, pomalo cinične savjete: "Reci joj da ti je ideja super i pitaj na koji račun da joj ispostaviš ponudu za organizaciju i financiranje. Gledaj kako se čarolija gasi."

Rastući troškovi i nerealna očekivanja

Ovaj problem savršeno oslikava širu ekonomsku sliku u Hrvatskoj početkom 2026. godine. Uz inflaciju koja prijeti doseći 4,4 posto i godišnji rast cijena stanovanja od deset posto, mladi ljudi koji tek započinju samostalan život nalaze se pod ogromnim financijskim pritiskom. U takvom okruženju, očekivanja poput onih iznesenih u objavi postaju ne samo nerealna, već i bezobzirna. Ukupan trošak djevojačke večeri može premašiti prosječnu mjesečnu plaću u Hrvatskoj, koja se kreće oko 1.200 €.

Osim djevojačke, tu je i pritisak dara za vjenčanje, gdje se u javnosti vode rasprave je li 500 € dovoljno ili je "sve ispod 2.000 € sramota". Tradicionalno nepisano pravilo "kumstvo se ne odbija" dodatno otežava situaciju, stvarajući kulturološki pritisak koji ljude tjera u dugove. Komentari na Redditu pokazuju da se sve više ljudi odupire tom mitu, stavljajući vlastitu financijsku stabilnost ispred zastarjelih običaja. Kako je jedan korisnik cinično zaključio, obraćajući se autorici objave: "Nisi ti njoj kuma, nego novčanik."

Ključne riječi
kumstvo reddit novac djevojačka zabava Troškovi kuma vjenčanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!