u režiji dore ruždjak podolski

FOTO Grčki bogovi stigli u Trešnju: Pogledajte tko je sve bio na svečanoj premijeri 'Mitomanije'

Zagreb: Svecana premijera predstave "Mitomanija"
21.03.2026.
u 11:00

Publika je premijernu izvedbu nagradila snažnim pljeskom i ovacijama, potvrdivši da je riječ o predstavi koja snažno komunicira s mladom generacijom, ali i publikom svih uzrasta

U petak, 20. ožujka 2026. u Gradskom kazalištu Trešnja premijerno je izvedena predstava Mitomanija, nastala u režiji Dore Ruždjak Podolski, prema tekstu Marijane Fumić.

Riječ je o zanimljivom glazbeno-scenskom spektaklu u kojem se grčki mitovi interpretiraju na suvremen, duhovit i vizualno atraktivan način blizak današnjoj publici. Uz bend koji uživo svira na sceni, dinamičnu izmjenu pjesme i pokreta, moderne kostime te bogato oblikovanu scensku kulisu, publika je već od prvih trenutaka bila uvučena u energičnu kazališnu avanturu.

Svečanoj premijeri u Kazalištu Trešnja prisustvovali su i brojni poznati uzvanici, među kojima su Marin Klišmanić, Margarita Mladinić, Matko Jukić, Aida Bukvić, Mia Krajcar, Paško Vukasović, Ornela Vištica, Slavko Juraga, Silvio Mumelaš, Tomislav Štriga, Ivan Veljača, Mateo Videk, Petra Hrašćanec, Damir Demonja, Renata Carola Gatica, Danijel Radečić, Lea Anastazija Fleger i Andrea Buča.

Svečanoj premijeri u Kazalištu Trešnja prisustvovali su i brojni poznati uzvanici, među kojima su Marin Klišmanić, Margarita Mladinić, Matko Jukić, Aida Bukvić, Mia Krajcar...
Zagreb: Svecana premijera predstave "Mitomanija"
1/21

Publika je premijernu izvedbu nagradila snažnim pljeskom i ovacijama, potvrdivši da je riječ o predstavi koja snažno komunicira s mladom generacijom, ali i publikom svih uzrasta.

Predstava Mitomanija donosi suvremeno, duhovito i pomalo provokativno čitanje grčkih mitova. Bezvremenske teme ambicije, slabosti, moći i straha ovdje dobivaju novo značenje, sugerirajući da se od vremena Olimpa do danas, osim načina na koji o tim temama pripovijedamo - nije mnogo toga promijenilo.

Energiju predstave dodatno pojačava i snažan glazbeni segment - uz songove i tekstove Stanislava Kovačića (Afrodita, Heraklo funk i druge) te instrumentalnu glazbu Matije Antolića, Mitomanija funkcionira poput dinamičnog mjuzikla. Uz pjesmu, pokret i razigranu scensku akciju, bend koji uživo svira gitaru, bas, bubnjeve, klarinet, saksofon i flautu stvara atmosferu nalik koncertu.

Iza vizualne atraktivnosti i razigranosti krije se i snažna poruka: predstava je posveta živom, organskom ljudskom izrazu. U vremenu dominacije tehnologije i umjetne inteligencije, Mitomanija podsjeća na nezamjenjivu snagu glasa, pokreta i žive izvedbe i na energiju koja nastaje isključivo u susretu izvođača i publike.

Premijera predstave Mitomanija
Foto: VID REDŽA

U predstavi igra gotovo cijeli ansambl Kazališta Trešnja, dok bend čine Matija Antolić, Radovan Ruždjak, Tvrtko Jurić, Dubravka Lelas, Kruno Bakota, Tomislav Dunđer i Matija Čigir.

Scenografiju potpisuje Stefano Katunar, kostimografiju Ana Fucijaš, scenski pokret oblikovala je Ana Mrak, oblikovanje svjetla Martin Šatović, a autor stihova i glazbe za song Meduza je Leon Dubroja.

Kazalište Trešnja nastavlja s izvođenjem predstave već ovoga vikenda, u subotu, 21. ožujka s početkom u 17 sati, dok su nove izvedbe na rasporedu i 24., 25. te 26. travnja.

Predstava Mitomanija donosi svjež zaokret u repertoaru Trešnje, obraćajući se mladima koji traže kazalište koje govori njihovim jezikom - glasno, brzo i bez zadrške.

Radio Dubrava
Posveta Dubravi

Mjuzikl 'Radio Dubrava' vapi za više originala Prljavog kazališta, jer novi su songovi - banalni

Priču za "Radio Dubravu" napisala je Ana Tonković i to je priča o kvartu koji je oduvijek bio radnički, o njegovim mladim ljudima zagledanim u veliki grad, odrastanju koje prekida rat, podjeli na one koji su otišli na bojište i one koji su ostali snaći se na sigurnom, o povratnicima s bojišta koji se bore s PTSP-om, tonu u droge i alkohol, upogonjeni iznevjerenim idealima, jer kvart i grad u koji su se vratili nisu ono za što su se borili

Split: Otvoren 19. Pričigin - Festival pričanja Priča
Počeo je splitski Pričigin

Prvi put su nastupili poznati parovi. Publika je plakala od smijeha anegdotama iz njihova bračnog života!

19. izdanje Pričigina otvorila je lanjska pobjednica Dječjeg Pričigina izazvavši ovacije publike u amfiteatru Doma mladih u Splitu, a potom su preuzeli bračni parovi Jelena Miholjević i Dario Harjaček, Marina Dimić Kepeski i Neven Kepeski, Frida i Ivan Šarar, a rasturili su Jagna Pogačnik i Branko Kostelski koji su pokazali i zavidne glumačke vještine

Afera plagijat

Zbog pitanja autorskih prava Kerempuh otkazao daljnje izvedbe 'Pljuske'

Predstava pisca i bivšeg SDP-ov potpredsjednika Sabora Nenada Stazića, trebala je imati još jednu izvedbu ove kazališne sezone u travnju, no privremeno je skinuta s rasporeda do razrješenja spornih pitanja vezanih uz autorstvo teksta. Predstava se u Kerempuhu izvodi od 1998. godine i ima oko 150 izvedbi, a tek sada su primjećene frapantne sličnost s tekstom "Siroti mali hrčki" Gordana Mihića i sumnje da je riječ o plagijatu

