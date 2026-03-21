FOTO Grčki bogovi stigli u Trešnju: Pogledajte tko je sve bio na svečanoj premijeri 'Mitomanije'

U petak, 20. ožujka 2026. u Gradskom kazalištu Trešnja premijerno je izvedena predstava Mitomanija, nastala u režiji Dore Ruždjak Podolski, prema tekstu Marijane Fumić.

Riječ je o zanimljivom glazbeno-scenskom spektaklu u kojem se grčki mitovi interpretiraju na suvremen, duhovit i vizualno atraktivan način blizak današnjoj publici. Uz bend koji uživo svira na sceni, dinamičnu izmjenu pjesme i pokreta, moderne kostime te bogato oblikovanu scensku kulisu, publika je već od prvih trenutaka bila uvučena u energičnu kazališnu avanturu.

Svečanoj premijeri u Kazalištu Trešnja prisustvovali su i brojni poznati uzvanici, među kojima su Marin Klišmanić, Margarita Mladinić, Matko Jukić, Aida Bukvić, Mia Krajcar, Paško Vukasović, Ornela Vištica, Slavko Juraga, Silvio Mumelaš, Tomislav Štriga, Ivan Veljača, Mateo Videk, Petra Hrašćanec, Damir Demonja, Renata Carola Gatica, Danijel Radečić, Lea Anastazija Fleger i Andrea Buča.

Svečanoj premijeri u Kazalištu Trešnja prisustvovali su i brojni poznati uzvanici, među kojima su Marin Klišmanić, Margarita Mladinić, Matko Jukić, Aida Bukvić, Mia Krajcar...

Publika je premijernu izvedbu nagradila snažnim pljeskom i ovacijama, potvrdivši da je riječ o predstavi koja snažno komunicira s mladom generacijom, ali i publikom svih uzrasta.

Predstava Mitomanija donosi suvremeno, duhovito i pomalo provokativno čitanje grčkih mitova. Bezvremenske teme ambicije, slabosti, moći i straha ovdje dobivaju novo značenje, sugerirajući da se od vremena Olimpa do danas, osim načina na koji o tim temama pripovijedamo - nije mnogo toga promijenilo.

Energiju predstave dodatno pojačava i snažan glazbeni segment - uz songove i tekstove Stanislava Kovačića (Afrodita, Heraklo funk i druge) te instrumentalnu glazbu Matije Antolića, Mitomanija funkcionira poput dinamičnog mjuzikla. Uz pjesmu, pokret i razigranu scensku akciju, bend koji uživo svira gitaru, bas, bubnjeve, klarinet, saksofon i flautu stvara atmosferu nalik koncertu.

Iza vizualne atraktivnosti i razigranosti krije se i snažna poruka: predstava je posveta živom, organskom ljudskom izrazu. U vremenu dominacije tehnologije i umjetne inteligencije, Mitomanija podsjeća na nezamjenjivu snagu glasa, pokreta i žive izvedbe i na energiju koja nastaje isključivo u susretu izvođača i publike.

Foto: VID REDŽA

U predstavi igra gotovo cijeli ansambl Kazališta Trešnja, dok bend čine Matija Antolić, Radovan Ruždjak, Tvrtko Jurić, Dubravka Lelas, Kruno Bakota, Tomislav Dunđer i Matija Čigir.

Scenografiju potpisuje Stefano Katunar, kostimografiju Ana Fucijaš, scenski pokret oblikovala je Ana Mrak, oblikovanje svjetla Martin Šatović, a autor stihova i glazbe za song Meduza je Leon Dubroja.

Kazalište Trešnja nastavlja s izvođenjem predstave već ovoga vikenda, u subotu, 21. ožujka s početkom u 17 sati, dok su nove izvedbe na rasporedu i 24., 25. te 26. travnja.

Predstava Mitomanija donosi svjež zaokret u repertoaru Trešnje, obraćajući se mladima koji traže kazalište koje govori njihovim jezikom - glasno, brzo i bez zadrške.