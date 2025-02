Pankrti u Tvornici kulture slave 45 godina prvog albuma

vrtoglave cifre

Čak dvije gitare Jeffa Becka na aukciji su prodane za više od milijun funti

Gitara Oxblood Gibson Les Paul iz 1954., za koju se procjenjivalo da će cijena ići do 500 tisuća funti, prodana je za vrtoglavih 1,06 milijuna funti, dok je Beckov glavni instrument za izvođenje i snimanje od 1999. do 2014., Stratocaster Fender poznat kao Anoushka, također je prodan za milijun funti, iako je prvotno procijenjen na 20 do 30 tisuća funti