Skriveni raj nadomak Zagreba: Ovdje se možete kupati, jesti domaću janjetinu i uživati u prirodi

Ako dan želite provesti u prirodi, kupati se u rijeci koja će vam svakako donijeti rashlađenje svaki put kada uronite u nju,

malo se šetati, a onda i nešto fino i domaće posjeti, neka vas put nanese u maleno mjesto Grdun, smješteno između Karlovca i Ozlja na obali rijeke Dobre; najmanje od četiri karlovačke rijeke koja vas nikada neće iznevjeriti po pitanju rashlađivanja; uvijek je i nekoliko stupnjeva hladnija od ostale tri rijeke tijekom ljeta.

Foto: Privatna arhiva

Da biste imali sva tri užitka, zaputite se na kupalište Grdun, koje uređuje i vodi Darko Grdunac, na čijem se zemljištu ono i nalazi, u blizini starog mlina koji je u vlasništvu obitelji nekoliko generacija, kao i restoran neobičnog imena Papalina. Ovu sitnu, morsku, plavu ribu možete, naime, svakoga dana jesti sjedeći uz obalu rijeke Dobre. Kao i, primjerice, lignje. No, naravno, i ljubitelji slatkovodne ribe doći će na svoje jer su na meniju restorana i šaran, som, pastrva ili smuđ.

– Naziv mi se činio dobrom idejom iako nije uobičajen baš za ovaj riječni kraj. Tako nam se jednom dogodilo da je jedna gospođa nazvala i naručila jelo, a onda za par minuta shvatila da je nazvala krivo; trebala je konobu istog imena na Jadranu koja joj je svakako puno bliža da dođe i pokupi naručeno jelo. To nas je oboje nasmijalo – kaže nam Darko Grdunac, čija je cijela obitelj angažirana oko uređivanja i održavanja kupališta, kafića uz obalu Dobre, gdje se možete okrijepiti na kupalištu, do restorana u blizini koji se nalazi u obiteljskoj kući.

Foto: Privatna arhiva

– Lokacija je zanimljiva svima, od domaćih do putnika koji, posebno ljeti, na proputovanju zastanu kod nas kako bi nešto pojeli. Imamo gostiju od svuda, posebno Zagrepčana koji u ovaj kraj dolaze u vikendice ili na jednodnevni odmor. Jedna obitelj iz Zagreba u ovom kraju ima vikendicu i već 15 godina dolaze k nama na ručak ili večeru kada su ovdje. To su naši vjerni i dragi gosti kojima

se uvijek radujemo. Ima takvih slučajeva još, a kažu nam da ih, osim ambijenta, uz nas veže jako dobra hrana. Imamo i svoje obiteljsko gospodarstvo, tako da uzgajamo i vlastito povrće pa imamo domaće salate, rajčicu, luk, mrkvu, krumpir. Riblja nam jela oduvijek idu jako dobro, no moram reći da je u zadnje vrijeme potražnja za janjetinom nadmašila potražnju za ribom. Vjerujem da je to zato što imamo vlastito stado s oko 300 ovaca. Gosti i sami mogu vidjeti naše stado koje pase na imanju, malo dalje od kupališta i restorana. Ništa ne nabavljamo iz drugih izvora, naše nam je stado dostatno za potrebe restorana. Nudimo, naravno, i odojak, kojeg, kao i janjetinu, sami pečemo na ražnju – kaže vlasnik D. Grdunac dok obilazimo svježe pokošeno imanje uz kupalište koje je, posebno vikendima i u poslijepodnevnim satima, puno kupača.

Foto: Priavtna arhiva

Osim kupanja, mogu igrati i odbojku, s obzirom na uređen prostor na velikoj livadi na obali rijeke. Turisti koji borave u kampovima u blizini također često navrate u restoran; vole tu, u tišini i uz šum rijeke, pojesti doručak; neki omlet, pohani sir ili pohane palačinke, kušati neku od domaćih juha, bilo goveđu, od gljiva ili ribe. U ponudi restorana su i ostala jela, poput raznih vrsta odrezaka, jela sa žara, ćevapa, hamburgera, do svježih, domaćih salata ili slastica. Restoran ima oko 80 sjedećih mjesta, tako da se tu mogu dogovoriti i neke veća okupljanja ili proslave.

– Moja supruga Ljubica majstorica je za domaće štrudle koje radimo sa sastojcima koje imamo na imanju, poput jabuka, višanja i sira. Sa svojom je štrudlom, koju imamo u ponudi restorana, pobijedila na Štrudlafestu u obližnjem Jaškovu – kaže nam Darko.

Foto: Priavtna arhiva

Osim supruge, u kuhinji jela priprema i njegova majka Marica, a na poslovima na imanju su angažirani i sinovi Franko i Zvonimir te najmlađi Mihael, koliko tko može i stigne od ostalih poslovnih obveza.

Gosti su, kaže nam, naviknuli i na domaći kruh koji obitelj svakodnevno priprema od domaćeg brašna koje su do prije dvije godine dobivali mljevenjem na vlastitom mlinu na kamenu, jednom od posljednjih takvih mlinova na Dobri. S obzirom na to da se s vremenom vodenica oštetila, sada je u postupku rekonstrukcije, a vlasnik se nada da će što prije ponovno pokrenuti mlin čije su usluge rado koristili i stanari okolnih naselja i gradova. Ta ljubav prema mlinarenju, kaže nam, u krvi je generacijama; još otkako je njegov djed Mato kupio imanje od grofice Elizabete von Hunolstein, koja je sa suprugom, bavarskim barunom Theodorom Vogt von Hunolsteinom, živjela u dvorcu u obližnjem mjestu Jaškovu. Nakon smrti supruga prodavala je dijelove imanja, pa i ono uz Dobru obitelji Grdunac. Na toj je lokaciji, koja je služila njezinu gospodarstvu, bio mlin izgrađen još u 18. stoljeću, kovačnica, kolarnica, trgovina i gostionica. Vodenica je radila do 1970. godine, no obitelj je ponovno stavlja u funkciju 2004. godine. Darko nam priča i da su djed Mato i otac Vlado otvorili isprva gostionicu na lokaciji uz mlin, čije vođenje nastavlja majka Marica od 1970. godine do mirovine. Restoran je pak otvoren 1994. godine, a Darko mu je odmah dao naziv Papalina.

– Želja mi je obnoviti i urediti i mlinarovu kuću, koja je dio imanja i koja bi bila dio turističke, smještajne ponude; to je ideja koja postoji već dulje vrijeme pa vjerujem da će jednom biti i realizirana – kaže nam Darko Grdunac o povijesti obitelji te planovima. Cijela ta povijest imanja dio je prekrasnog ambijenta koji ova lokacija uz Dobru nudi posjetiteljima.