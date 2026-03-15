Ovo su nove hrvatske riječi! Kako vam se čine inostvor, budnosvješće, presudnik i lomoples?

Časopis Jezik, uz potporu Zaklade Dr. Ivan Šreter, i ove je godine okupio jezične entuzijaste iz cijele zemlje te je u jeku Dana hrvatskoga jezika, jubilarni 20. natječaj za najbolju novu hrvatsku riječ donio pregršt zanimljivih prijedloga. Na natječaj je stiglo čak 412 novih riječi od 191 predlagatelja i stručno povjerenstvo, na čelu s prof. dr. sc. Sandom Ham, suočilo se s nimalo lakim zadatkom odabira onih riječi koje najbolje spajaju tvorbenu ispravnost, jasnoću i potrebu za zamjenom sveprisutnih tuđica.

Na svečanoj dodjeli nagrada, održanoj 14. ožujka u Lipiku, proglašene su tri najbolje nove hrvatske riječi, prenosi HKV. Prvu nagradu i iznos od 600 eura osvojila je riječ presudnik, koju je predložila osječka pedagoginja Josipa Curić kao adekvatnu zamjenu za englesku kraticu VAR (Video Assistant Referee) u nogometu. Drugo mjesto i 400 eura pripalo je znanstvenom suradniku iz Zagreba, Antoniju Zandoni, za riječ dohvatnica, elegantno rješenje za pojam widget koji opisuje grafički element za dohvaćanje informacija na zaslonima. Trećenagrađena je s 200 eura pedagoginja iz Nove Gradiške, Majda Joha, za riječ narubno, koja bi trebala zamijeniti često korišteni germanizam "na kant".

Iako su samo tri riječi nagrađene i uži izbor od 29 finalista skriva neke prave jezične bisere:



brzovid – video kraćeg formata na društvenim mrežama



budnosvješće – woke



dogrljenka – dolčevit(k)a; majica ili vunena vesta s ovratnikom koji priliježe uz vrat



dohvatnica – widget; od »dohvatiti«, jer mnogi widgeti služe za dohvaćanje informacija (npr. vrijeme, novosti), tj. alat za dohvaćanje i prikaz informacija



domoškolovanje – homeschooling

gladoljut – hangry; označava ljutnju ili neraspoloženost koju soba osjeća zbog gladi



hranomat – uređaj za samoposlužnu kupoprodaju unaprijed pripremljenih jela i pića



inostvor – transrodna osoba



izložnik – štand



lažnica – deepfake



lomoples – break dance



mirozbor – mirovni pregovor

nadnatalitet - baby boom



narubno – na kant



nogošakanje – kickboxing



obalizacija – naseljavanje i razvoj obala



osljepnik – flashbang



osvrtnica – replika



presudnik – Video Assistant Referee (VAR); pomoćni sudac za pregled videosnimki



razjarica – ragebait



skliznik – zip line



strojumlje – umjetna inteligencija



tanobran – pancirka, pancir



trokutiranje – triangulacija



ukopis – epitaf

uznožnice – tajice



zamrežje - offline prostor bez interneta



zazabava – afterparty



zdravovječnost – broj i kvaliteta godina života provedenih u zdravlju, bez težih kroničnih bolesti i onesposobljenja; u međunarodnoj znanstvenoj i medicinskoj literaturi, riječ zdravovječnost sadržajno odgovara pojmu healthspan