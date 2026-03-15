natječaj časopisa jezik

Ovo su nove hrvatske riječi! Kako vam se čine inostvor, budnosvješće, presudnik i lomoples?

Riječi u rječniku
Petar Glebov/PIXSELL
VL
Autor
Tia Špero
15.03.2026.
u 15:49

Jubilarni 20. natječaj za najbolju novu hrvatsku riječ donio je pregršt zanimljivih prijedloga. Stručno povjerenstvo odabralo je tri pobjedničke riječi, a među finalistima su se našli i novi izrazi za umjetnu inteligenciju, transrodnu osobu, breakdance, woke...

Časopis Jezik, uz potporu Zaklade Dr. Ivan Šreter, i ove je godine okupio jezične entuzijaste iz cijele zemlje te je u jeku Dana hrvatskoga jezika, jubilarni 20. natječaj za najbolju novu hrvatsku riječ donio pregršt zanimljivih prijedloga. Na natječaj je stiglo čak 412 novih riječi od 191 predlagatelja i stručno povjerenstvo, na čelu s prof. dr. sc. Sandom Ham, suočilo se s nimalo lakim zadatkom odabira onih riječi koje najbolje spajaju tvorbenu ispravnost, jasnoću i potrebu za zamjenom sveprisutnih tuđica. 

Na svečanoj dodjeli nagrada, održanoj 14. ožujka u Lipiku, proglašene su tri najbolje nove hrvatske riječi, prenosi HKV. Prvu nagradu i iznos od 600 eura osvojila je riječ presudnik, koju je predložila osječka pedagoginja Josipa Curić kao adekvatnu zamjenu za englesku kraticu VAR (Video Assistant Referee) u nogometu. Drugo mjesto i 400 eura pripalo je znanstvenom suradniku iz Zagreba, Antoniju Zandoni, za riječ dohvatnica, elegantno rješenje za pojam widget koji opisuje grafički element za dohvaćanje informacija na zaslonima. Trećenagrađena je s 200 eura pedagoginja iz Nove Gradiške, Majda Joha, za riječ narubno, koja bi trebala zamijeniti često korišteni germanizam "na kant".

Iako su samo tri riječi nagrađene i uži izbor od 29 finalista skriva neke prave jezične bisere: 

brzovid – video kraćeg formata na društvenim mrežama

budnosvješće – woke

dogrljenka – dolčevit(k)a; majica ili vunena vesta s ovratnikom koji priliježe uz vrat

dohvatnica – widget; od »dohvatiti«, jer mnogi widgeti služe za dohvaćanje informacija (npr. vrijeme, novosti), tj. alat za dohvaćanje i prikaz informacija

domoškolovanje – homeschooling

gladoljut – hangry; označava ljutnju ili neraspoloženost koju  soba osjeća zbog gladi

hranomat – uređaj za samoposlužnu kupoprodaju unaprijed pripremljenih jela i pića

inostvor – transrodna osoba

izložnik – štand

lažnica – deepfake

lomoples – break dance

mirozbor – mirovni pregovor

nadnatalitet - baby boom

narubno – na kant

nogošakanje – kickboxing

obalizacija – naseljavanje i razvoj obala

osljepnik – flashbang

osvrtnica – replika

presudnik – Video Assistant Referee (VAR); pomoćni sudac za pregled videosnimki
 

razjarica – ragebait

skliznik – zip line

strojumlje – umjetna inteligencija

tanobran – pancirka, pancir

trokutiranje – triangulacija

ukopis – epitaf

uznožnice – tajice

zamrežje - offline prostor bez interneta

zazabava – afterparty

zdravovječnost – broj i kvaliteta godina života provedenih u zdravlju, bez težih kroničnih bolesti i onesposobljenja; u međunarodnoj znanstvenoj i medicinskoj literaturi, riječ zdravovječnost sadržajno odgovara pojmu healthspan

Komentara 2

Pogledaj Sve
AB
Abazija
16:06 15.03.2026.

Aak se za novi anglizam odmah ne pronađe hrvatska riječ, onda je kasno. Neki kasne ne nekoliko godine, nego i desetljeća. Neuoptrebljive riječi, slažem se

VR
Vrbanek
15:57 15.03.2026.

Uglavnom neupotrebljive riječi koje nitko neće koristiti, osim par debila...

Hrvatski autori na Sajmu knjiga u Leipzigu

Nagradu Sajma za europsko razumijevanje primit će Miljenko Jergović za njemačko izdanje "Trojica za Kartal"

Na hrvatskom štandu (paviljon 4, D402) jednog od najvažnijih proljetnih književnih događaja u Europi, bit će izložene nove knjige domaćih autora, a osobno se predstavljaju Jasen Boko i Želimir Periš, njemačko izdanje svoje knjige „Anđeo nestajanja“ predstavit će Slobodan Šnajder, a svog romana „Vošicki“ Marko Gregur, Marina Vujčić će s njemačkim čitateljima razgovarati o važnim temama romana „Sigurna kuća“...Sajam traje od 19. do 22. ožujka

