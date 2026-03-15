Ovo su nove hrvatske riječi! Kako vam se čine inostvor, budnosvješće, presudnik i lomoples?

Časopis Jezik, uz potporu Zaklade Dr. Ivan Šreter, i ove je godine okupio jezične entuzijaste iz cijele zemlje te je u jeku Dana hrvatskoga jezika, jubilarni 20. natječaj za najbolju novu hrvatsku riječ donio pregršt zanimljivih prijedloga. Na natječaj je stiglo čak 412 novih riječi od 191 predlagatelja i stručno povjerenstvo, na čelu s prof. dr. sc. Sandom Ham, suočilo se s nimalo lakim zadatkom odabira onih riječi koje najbolje spajaju tvorbenu ispravnost, jasnoću i potrebu za zamjenom sveprisutnih tuđica.
Na svečanoj dodjeli nagrada, održanoj 14. ožujka u Lipiku, proglašene su tri najbolje nove hrvatske riječi, prenosi HKV. Prvu nagradu i iznos od 600 eura osvojila je riječ presudnik, koju je predložila osječka pedagoginja Josipa Curić kao adekvatnu zamjenu za englesku kraticu VAR (Video Assistant Referee) u nogometu. Drugo mjesto i 400 eura pripalo je znanstvenom suradniku iz Zagreba, Antoniju Zandoni, za riječ dohvatnica, elegantno rješenje za pojam widget koji opisuje grafički element za dohvaćanje informacija na zaslonima. Trećenagrađena je s 200 eura pedagoginja iz Nove Gradiške, Majda Joha, za riječ narubno, koja bi trebala zamijeniti često korišteni germanizam "na kant".
Iako su samo tri riječi nagrađene i uži izbor od 29 finalista skriva neke prave jezične bisere:
brzovid – video kraćeg formata na društvenim mrežama
budnosvješće – woke
dogrljenka – dolčevit(k)a; majica ili vunena vesta s ovratnikom koji priliježe uz vrat
dohvatnica – widget; od »dohvatiti«, jer mnogi widgeti služe za dohvaćanje informacija (npr. vrijeme, novosti), tj. alat za dohvaćanje i prikaz informacija
domoškolovanje – homeschooling
gladoljut – hangry; označava ljutnju ili neraspoloženost koju soba osjeća zbog gladi
hranomat – uređaj za samoposlužnu kupoprodaju unaprijed pripremljenih jela i pića
inostvor – transrodna osoba
izložnik – štand
lažnica – deepfake
lomoples – break dance
mirozbor – mirovni pregovor
nadnatalitet - baby boom
narubno – na kant
nogošakanje – kickboxing
obalizacija – naseljavanje i razvoj obala
osljepnik – flashbang
osvrtnica – replika
presudnik – Video Assistant Referee (VAR); pomoćni sudac za pregled videosnimki
razjarica – ragebait
skliznik – zip line
strojumlje – umjetna inteligencija
tanobran – pancirka, pancir
trokutiranje – triangulacija
ukopis – epitaf
uznožnice – tajice
zamrežje - offline prostor bez interneta
zazabava – afterparty
zdravovječnost – broj i kvaliteta godina života provedenih u zdravlju, bez težih kroničnih bolesti i onesposobljenja; u međunarodnoj znanstvenoj i medicinskoj literaturi, riječ zdravovječnost sadržajno odgovara pojmu healthspan
Aak se za novi anglizam odmah ne pronađe hrvatska riječ, onda je kasno. Neki kasne ne nekoliko godine, nego i desetljeća. Neuoptrebljive riječi, slažem se